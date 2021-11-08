«Планете Океан» в Калининграде выделили 775 миллионов рублей

Проблемы с «Планетой Океан» тянутся с 2013 года: срываются сроки, меняются подрядчики. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде на набережной Преголи никак не могут построить корпус-шар Музея Мирового океана. Увы, проблемы с «Планетой Океан» тянутся с 2013 года: срываются сроки, меняются подрядчики. Подумать только – здание хотели открыть накануне чемпионата мира по футболу 2018 года!

И вот, новость – во время визита в Калининград премьер-министр Михаил Мишустин принял решение о выделении дополнительных 775,5 млн рублей из бюджета

- Дополнительные средства выделяются министерству строительства, которое занимается возведением этого объекта. Деньги будут использованы на завершение строительных работ, - пояснила «Комсомолке» директор музея Светлана Сивкова. – После того как подрядная организация провела экспертизу (а предыдущая была аж в 2015 году), изменилась смета. И все знают, что стоимость строительных материалов увеличилась. Чтобы продолжать работы, нужно утвердить новый бюджет. Когда он будет утвержден, подрядная организация и заказчик начнут работать на нашем любимом объекте, который все так ждут.

Увы, годы идут, а стройка не завершается. Но в музее говорят, что заказчиком они не являются, а поэтому сделать ничего не могут. В силах лишь наблюдать, уговаривать и беспокоить ответственных.

Сейчас работы на объекте приостановлены. Сам шар остеклен. Волна под ним – нет. Хотя все стекла находятся на стройке, аквариумное оборудование тоже в Калининграде.

Внутри здания-шара уже установили аквариумы, вставили стекла. Самый большой аквариум – куб высотой 8 метров. Жить там будут белоперые и черноперые рифовые акулы, зебровая акула, золотистые каранксы. Кроме того, в «Планету Океан» поселят гигантского осьминога Дофлейна и парящих скатов.