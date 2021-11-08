Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Спорт8 ноября 2021 20:16

Обидно до слез: «Балтика» за 8 минут упустила победу над лидером ФНЛ

В матче с «Оренбургом» калининградцы были близки к сенсации, но в итоге остались без очков
Михаил ЯНОВСКИЙ
Михаил ЯНОВСКИЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Как ни старались наши парни (в синем), не получилось даже сравнять счет.

Как ни старались наши парни (в синем), не получилось даже сравнять счет.

Фото: 1fnl.ru

В матче 21-го тура ФНЛ календарь свел «Балтику» с одним из фаворитов нынешнего чемпионата. Перед этой игрой «Оренбург» делил первое место с московским «Торпедо» и домашняя победа над калининградцами могла вывести команду в единоличные лидеры. Задача балтийцев была скромнее - наша команда занимала 7-ю строчку, и эту позицию требовалось как минимум за собой закрепить.

Трудно сказать, как турнирное положение отразилось на настрое обеих команд, но именно «Балтика» поначалу смотрелась куда увереннее хозяев поля. Давление в итоге привело к голу: в середине первого тайма мяч попал в руку защитнику Михаилу Сивакова и судья назначил пенальти в ворота оренбуржцев. Исполнять вышел полузащитник «Балтики» Артем Попов, который спустя несколько мгновений открыл счет.

Получив преимущество, балтийцы продолжили уверенно контролировать игру. «Оренбург» больше владел мячом (итоговые цифры - 64% на 36%), но отправить его в сетку ворот гостей никак не мог. Такое положение дел сохранялось вплоть до 77-й минуты, когда случилось страшное. Сначала хозяева выполнили фланговый навес, который успешно замкнул Артем Шаболин, сравняв счет. Еще 8 минут спустя мяч снова прилетел в нашу штрафную по воздуху, калининградцы проиграли борьбу на «втором этаже» и Ренато Гойкович своим ударом вывел «Оренбург» вперед. Увы, но даже сравнять счет «Балтика» не смогла и вместо сенсационный победы увезла домой обиднейшее поражение.

- Игра не складывалась так, как мы хотели, - признал после матча чешский наставник «Оренбурга» Марцел Личка. - Соперник прессинговал высоко, нам было тяжело входить в штрафную. Но это один из тех матчей, которые вытягиваешь характером.

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич не скрывал своего расстройства результатом.

- Был достаточно ровный матч. Если судить по игре, считаю, что даже одно очко было бы подарком «Оренбургу», а три - просто чудом, - заявил Игнашевич. - Для победы нам не хватило класса в первую очередь. Контролировали игру, не допускали остроты у наших ворот. Потом одна ошибка, вторая - и все...

С точки зрения турнирного положения главным итогом матча стало лидерство «Оренбурга» при том, что «Балтика» переместилась на одну строчку ниже. Следующую игру нага команда проведет в субботу, 13 ноября, в Калининграде. Соперником станет ближайший конкурент - тольяттинский «Акрон».

СЛУШАЙТЕ, О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРИТ КАЛИНИНГРАД:

ФутболСпорт: ФУТБОЛ