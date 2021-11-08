Обидно до слез: «Балтика» за 8 минут упустила победу над лидером ФНЛ

Как ни старались наши парни (в синем), не получилось даже сравнять счет. Фото: 1fnl.ru

В матче 21-го тура ФНЛ календарь свел «Балтику» с одним из фаворитов нынешнего чемпионата. Перед этой игрой «Оренбург» делил первое место с московским «Торпедо» и домашняя победа над калининградцами могла вывести команду в единоличные лидеры. Задача балтийцев была скромнее - наша команда занимала 7-ю строчку, и эту позицию требовалось как минимум за собой закрепить.

Трудно сказать, как турнирное положение отразилось на настрое обеих команд, но именно «Балтика» поначалу смотрелась куда увереннее хозяев поля. Давление в итоге привело к голу: в середине первого тайма мяч попал в руку защитнику Михаилу Сивакова и судья назначил пенальти в ворота оренбуржцев. Исполнять вышел полузащитник «Балтики» Артем Попов, который спустя несколько мгновений открыл счет.

Получив преимущество, балтийцы продолжили уверенно контролировать игру. «Оренбург» больше владел мячом (итоговые цифры - 64% на 36%), но отправить его в сетку ворот гостей никак не мог. Такое положение дел сохранялось вплоть до 77-й минуты, когда случилось страшное. Сначала хозяева выполнили фланговый навес, который успешно замкнул Артем Шаболин, сравняв счет. Еще 8 минут спустя мяч снова прилетел в нашу штрафную по воздуху, калининградцы проиграли борьбу на «втором этаже» и Ренато Гойкович своим ударом вывел «Оренбург» вперед. Увы, но даже сравнять счет «Балтика» не смогла и вместо сенсационный победы увезла домой обиднейшее поражение.

- Игра не складывалась так, как мы хотели, - признал после матча чешский наставник «Оренбурга» Марцел Личка. - Соперник прессинговал высоко, нам было тяжело входить в штрафную. Но это один из тех матчей, которые вытягиваешь характером.

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич не скрывал своего расстройства результатом.

- Был достаточно ровный матч. Если судить по игре, считаю, что даже одно очко было бы подарком «Оренбургу», а три - просто чудом, - заявил Игнашевич. - Для победы нам не хватило класса в первую очередь. Контролировали игру, не допускали остроты у наших ворот. Потом одна ошибка, вторая - и все...

С точки зрения турнирного положения главным итогом матча стало лидерство «Оренбурга» при том, что «Балтика» переместилась на одну строчку ниже. Следующую игру нага команда проведет в субботу, 13 ноября, в Калининграде. Соперником станет ближайший конкурент - тольяттинский «Акрон».

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