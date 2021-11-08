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Не знаете, чем заняться вечером? Поймай преступника вместе с «Комсомолкой»!

Готовы поспорить, что каждый в детстве задумывался о том, чтобы стать полицейским. Ловить преступников, раскрывать дела и щеголять в погонах. В преддверии профессионального праздника всех сотрудников МВД предлагаем исполнить давнюю мечту. Помоги полиции найти вора!

1. Ознакомиться с обстоятельствами преступления.

2. По приметам вора, которые успела запомнить пострадавшая (см. ниже), составить его фоторобот: нарисовать портрет на обычном листе бумаги карандашами, ручкой, красками или фломастерами.

3. Разместить фото рисунка у себя в социальных сетях, отметить нашу группу в той социальной сети, в которой вы участвуете в конкурсе.

4. Проверить, что вы подписаны на наши социальные сети: Instagram, Facebook, Одноклассники, ВКонтакте.

5. Написать под постом с конкурсом «Участвую» в той социальной сети, в которой участвуете.

Поспешите! Заявки принимаем по 9 ноября включительно.

Из показаний потерпевшей: «Случилось это 15 октября 2021 года. Я, бабушка Нина, вечером пила чай у себя на кухне. Раздался стук в дверь. Я никого не ждала в гости, время близилось к ночи. «Кто там?» - с опаской спросила я. «Ремонт телевизоров, вызывали?» - ответил басом незнакомый мужчина. Я возмутилась: «Да, но почему же так поздно?» И открыла, конечно, дверь. «Вызовов было много, бабуль», - мужчина вошел в комнату и начал осматривать телевизор. «Пить охота, не дадите водички?» - попросил ремонтник. Я отправилась в кухню, налила в кружку кипяченой воды, а когда вернулась, ни мужчины, ни телевизора уже не было!»

Приметы преступника: Мужчина, крепкого телосложения, на вид 55-60 лет, с лицом европейского типа. Лицо треугольное, средней полноты, с глубокими лобными и носогубными морщинами. Волосы короткие, темные и кудрявые, на голове лобная и макушечная лысины. Брови средние, глаза глубоко посаженные, маленькие, с нависшими веками. Нос большой, широкий, спинка прямая. Рот средних размеров, губы тонкие. Подбородок закругленный, среднего размера, с щетиной по нижнему краю.На левой щеке тонкий шрам от скулы к подбородку. Носит очки в темной квадратной оправе.

10 ноября мы опубликуем на сайте «Комсомолки» оригинальный фоторобот вора, составленный экспертно-криминалистическим центром УМВД России по Калининградской области. Затем с помощью голосования мы определим, чей нарисованный портрет оказался максимально похожим на оригинал. Победитель получит приз!

Благодарим за помощь в организации конкурса экспертно-криминалистический центр УМВД России по Калининградской области.

Полные правила читайте здесь.