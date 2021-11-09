Директор МФЦ в Калининграде: Прошла информация, что мы распечатываем QR-коды, и нас атаковали!

Сейчас в МФЦ все чинно, благородно: столпотворения нет, но посетителей много. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде все только и говорят о QR-кодах. Потому что без них теперь почти никуда. В парк можно да на рынок, продуктовые магазины пока еще в свободной зоне. В непродовольственные магазины уже не пускают.

«КУПИТЕ МНЕ ШАМПУНЬКИ!»

При мне мужчина двухметрового роста пытался пройти в магазин с товарами для дома у Центрального рынка. QR-кода у него не было и он решил проскочить в торговый зал, воспользовавшись столпотворением у дверей. Сначала робко, потом увереннее, он шаг за шагом, озираясь, продвигался к заветным флаконам с шампунем, пока не был замечен кассиршей.

- Нет, нет, так не пойдет. У вас кода нет, - сказала она ему устало. Было видно, что проверка QR-кодов ее порядком утомила.

- Я забыл код, - виновато проговорил мужчина. – Можете мне шампунь купить? И еще влажные салфетки.

И ведь действительно, получение этих самых QR-кодов для многих сегодня это настоящая проблема. Допустим, вы сделали прививку, а интернета у вас нет, и телефон кнопочный. Вы, конечно, пойдете в МФЦ. Благо, туда, чтобы добыть QR-код разрешили приходить без QR-кода.

ВСЕ МОЖНО СДЕЛАТЬ ДОМА

В первый же день после локдауна у МФЦ на площади Победы было полно людей. И внутри давка.

- Всплеск мы наблюдаем последние три недели. Наш основной офис на площади наиболее страдает. Потому что это центр города, людям удобно. Утро 8 ноября было тяжелое. Пускать мы начали без QR-кодов, - рассказал в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» руководитель сети многофункциональных центров Калининградской области Сергей Корягин.

Действительно, в МФЦ большое количество посетителей обращаются за помощью по поводу портала Госуслуги. Им помогают зайти в личный кабинет, внести изменения в учетную запись и так далее.

- Прошла информация, что мы распечатываем QR-коды. И люди, конечно же, с ажиотажем начали нас атаковать. Но это немножко не наша функция. Тем не менее, людям категории 65+ наши сотрудники помогают разобраться с доступом на портал Госуслуги, чтобы люди могли получить QR-код и могли как-то жить в условиях ограничений, - говорит директор.

Интересно, что так называемую верификацию на Госуслугах можно пройти не только в МФЦ. Но знают, как выяснилось, об этом не все.

- Еще масса других возможностей и способов получить доступ на портал Госуслуг. Это кредитные организации, такие как Сбербанк, Альфа Банк, ВТБ, Райффайзенбанк. Получить доступ на портал Госуслуг можно через личные кабинеты этих организаций. И посещать ничего не надо. Это можно сделать, не выходя из дома, - говорит Сергей Корягин.

ВАКЦИНИРОВАНЫ ПОЧТИ ВСЕ СОТРУДНИКИ

А вот уже во вторник, 9 ноября, в МФЦ на площади огромных толп не было. Хотя людей много и все терпеливо ждут, сидя на стульях.

При этом маски и социальную дистанцию в офисах МФЦ никто не отменял. И хотя более 94 процентов сотрудников вакцинированы, заболевшие есть.

- В залах сегодня много людей, и посетители порой забывают об элементарных вещах. А это очень важно, - говорит директор МФЦ и просит посетителей соблюдать все меры предосторожности, заботясь и о себе, и о сотрудниках. - Среди сотрудников у нас есть медотводы. И есть всего два сотрудника, которые отказались вакцинироваться. Но они отстранены от работы в соответствии с порядком и находятся у себя дома.

Кстати, в МФЦ сегодня испытывают дефицит работников. Люди побаиваются выходить работать, глядя на ежедневную статистику по ковиду и наплыв посетителей.

А впереди декабрь, еще один напряженный месяц. Как рассказал Сергей Корягин, в этом году запланировано открытие нового офиса МФЦ в районе улицы Карамзина. А в 2022 году решено усилить восток Калининграда. Строится большой новый офис на 23 окна.