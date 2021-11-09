Сейчас голубое, станет бежево-песочным: в Калининграде начался ремонт здания Главпочтамта

Здание Главпочтамта на улице Космонавта Леонова одели в леса. Фото: Александр КАТЕРУША

Здание Главпочтамта на улице Космонавта Леонова одели в леса. Скоро должен начаться капитальный ремонт этого красивого дома довоенной постройки.

ДО КОНЦА ГОДА НЕ УСПЕЮТ

Разрешение на работы региональная служба охраны объектов культурного наследия выдала до конца 2021 года. Но понятно, что за оставшиеся полтора месяца завершить ремонт не успеют. Значит, документы будут продлевать. Такая практика есть.

Ремонтом занимается не калининградская фирма. Но она имеет лицензию министерства культуры России на поведение работ на объектах-памятниках. Об этом «Комсомолке» рассказал руководитель Службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов.

По его словам, нынешний ремонт коснется только фасада. Крышу трогать не планируют, а жаль. Потому что она сейчас покрыта металлочерепицей, которой в свое время заменили немецкую керамическую черепицу.

- Несколько лет назад металлочерепицу согласовывали как временную меру. Но сейчас мы говорим только о фасаде. Это вопрос наличия финансов «Почты России». Ведь просто поменять кровлю не получается, как правило, нужно и стропильную систему менять. Мы эти-то деньги на проектирование и фасадные работы сколько ждали! – говорит Евгений Маслов.

Предположительно так будет выглядеть обновленный фасад здания. Фото: СОЦСЕТИ

НОВЫЙ ЦВЕТ

Важный момент – почта перестанет быть голубой, стены перекрасят. И хотя точный цвет фасада еще уточняется, примерно он понятен – бежево-песочный.

- Это распространенный цвет беж. Он не розовый. На мой взгляд, теплые цвета для нашего сумрачного климата подходят больше, чем что-то темное и холодное. Кстати, об исторических вариантах. У немцев в практике было перекрашивать здания, причем, радикально меняя цвет. Калининградцы привыкли к голубому цвету этого здания. Но не потому что оно изначально было таким. Может быть, только такая краска тогда была. А может быть, из-за того, что это почта и это близко к их корпоративному цвету, - рассуждает Евгений Маслов. - Знаете, лишь бы не было вариантов, которые выдают иногда РЖД или МЧС, когда используют свои корпоративные цвета и пускают малиновую или оранжевую полосу по дому. Тут не так.

Немецкую велопарковку обещают оставить. Фото: Александр КАТЕРУША

«БУДЕМ СЛЕДИТЬ»

По словам руководителя Службы охраны, проект был согласован давно. И сложность заключалась в том, что калининградское руководство почты должно все согласовывать с Москвой, а это давалось непросто и небыстро.

- В итоге я очень рад. Потому что было просто стыдно и страшно за людей. Сыпались огромные куски штукатурки. Там натягивали ленту ограничительную. Поэтому хорошо, что работы начались. За их качеством мы будем следить в рамках государственного надзора. Обязательно обратим внимание на то, чтобы сохранить немецкую велосипедную парковку, - говорит Евгений Маслов.

Здание почты, с точки зрения реставрационных технологий, не очень сложный объект. Богатого декора там нет, а очистить входную группу не составит особого труда.