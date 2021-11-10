«Не верится, все как во сне»: калининградец Влад Дубинин стал чемпионом мира по бодибилдингу

Влад Дубинин взял «золото» в весовой категории до 95 килограммов. Фото: Instagram.com

На чемпионате мира по бодибилдингу в Санта-Сусанне (Испания) калининградский спортсмен Влад Дубинин взял «золото» в весовой категории до 95 килограммов в личном зачете. Следом на втором и третьем местах соответственно расположились литовец Юстас Полякус и иранец Маджид Жамех Бозорг.

Кроме Влада Дубинина, отличились и еще несколько калининградских спортсменов. Бронзовые медали привезли Ольга Крамаренко, выдержавшая высочайшую конкуренцию в бодифитнесе среди женщин старше 40 лет, и Людмила Жаботинская – она выступала в фитнес-бикини с представительницами прекрасного пола ростом до 160 сантиметров.

Людмила Жаботинская выступала в фитнес-бикини с представительницами прекрасного пола ростом до 160 сантиметров. Фото: Instagram.com

«Я - чемпион мира! - написал Влад у себя на странице в Инстаграм. - Да, да, да, я это сделал! Не верится, друзья, честное слово, все как во сне. Какие, спросите, эмоции? Да нереальные, непередаваемые... Не знаю, как не заплакал на сцене… Выступать за Россию против всего мира и выиграть, когда вся страна за тебя, просто вауууу!»

- Мы завоевали 25 золотых, 30 серебряных и 17 бронзовых медалей (всего 72 медали). Это также рекорд за всю 34-летнюю историю ФББР, - рассказала Генеральный секретарь федерации бодибилдинга Александра Сыромахо. - Еще 48 россиян заняли места с 4-го по 6-е. Таким образом, наши спортсмены в общей сложности 120 раз попадали в топ-6 на этом турнире. Такие результаты свидетельствуют о высоком уровне подготовки. Возможно, не всем удалось осуществить задуманное, но сегодняшний успех станет отличной мотивацией для совершенствования к следующим сезонам.

Ольга Крамаренко выдержала высочайшую конкуренцию в бодифитнесе среди женщин старше 40 лет. Фото: Instagram.com

Стоит добавить, что из-за санкций WADA сборная России не участвовала в командном первенстве. А так медалей – причем не исключено, что и высшего достоинства – у нас вполне могло быть еще больше.