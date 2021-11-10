«Это был гимн советской науке»: калининградцы выступили в защиту фонтана у Дома искусств в Калининграде

В жаркие дни, как и 40 лет назад, в фонтане у Дома искусств купаются школьники. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде разгорается очередной архитектурный спор. На этот раз из-за фонтана перед Домом искусств на Ленинском проспекте.

УГОЛОК СОВЕТСКОГО ПРОШЛОГО

Напомним, что еще в декабре прошлого года пресс-служба мэрии города публиковала проект благоустройства сквера, разработанный бюро «Другая архитектура». Он предусматривает замену тротуарного мощения, демонтаж советского фонтана и строительство павильона треугольной формы на месте развилки Ленинского проспекта и Тополиной аллеи. В октябре этого года проект был немного доработан и снова представлен на суд общественности. В мэрии заявляют, что существующий фонтан будет заменен «на более современный и соответствующий объемно-планировочному решению территории Дома искусств».

«Интерактивный фонтан смещен дальше от памятника Ленину, чаша скрыта ниже уровня площади, - говорится в описательной части проекта. - Это позволяет безопасно взаимодействовать с водой детям, и при этом решится проблема визуальной тесноты с учетом существующего памятника».

Концепция территории возле Дома искусств, разработанная бюро "Другая архитектура". Фото: мэрия Калининграда

Среди противников сноса фонтана оказался калининградский гид и краевед Евгений Мосиенко, который считает, что проект благоустройства территории перед бывшим кинотеатром «Октябрь» лишает город наследия советского периода. Фонтан, по словам Евгения, имеет оригинальную конструкцию, которая, возможно, единственная в стране.

- Я родился и вырос в этом районе, разработал и проводил по району пешеходные экскурсии, и фонтан был одним из объектов показа, - говорит Евгений. - Мы как жители района считаем, что фонтан необходимо сохранить на прежнем месте. В 2021 году отмечалось 75-летие Калининградской области, и сохранение таких объектов советского искусства - это возможность и в будущем наглядно рассказывать об истории региона. Фонтан - наследие эпохи советского модернизма и вместе со зданием Дома искусств, скульптурой Ленина формирует оригинальное историческое пространство, своего рода физическое «место памяти» советского периода в нашей жизни и жизни нашего города.

Предлагаемый для обсуждения проект сквера, по словам эксперта, «недостаточно учитывает особенности места и находящихся на нем исторических объектов», а потому должен быть изменен.

Некоторое время фонтан располагался у Драмтеатра. Фото: Государственный архив Калининградской области

РАНЬШЕ ФОНТАН СТОЯЛ У ДРАМТЕАТРА

Интересна история фонтана. Оказывается, некоторое время он находился у драмтеатра. По словам Евгения Мосиенко, установили его примерно в 1975 году.

- Новый облик резко контрастировал с предыдущим , - говорит Евгений. - Вместо «классической» чаши с лепниной, украшенной скульптурами танцующих детей, появилась конструкция, отражающая модернистский дух в советской архитектуре. Геометрические формы элементов нашего фонтана - усеченные икосаэдры (многогранники из 12 правильных пятиугольников и 20 шестиугольников. - Ред.). В тот период, в 1970-е годы, в архитектуре и монументальном искусстве уделялось большое внимание науке. Элементы фонтана отправляют нас к молекулярной химии. В 1970-е годы в СССР теоретически было обосновано существование фуллеренов - молекулярных соединений, структурными элементами молекулярных каркасов которых являются пяти- и шестиугольники.

Так выглядел фонтан в середине 1980-х годов.

К концу 70-х годов, как считает Мосиенко, модернистский вид не приглянулся кому-то из консервативных сотрудников облисполкома, находившегося на улице Дмитрия Донского (там, где сейчас находится региональное правительство), и его перенесли в сквер у недавно построенного здания кинотеатра «Октябрь».

- Элементы фонтана выглядят очень эффектно, создают динамическую композицию, которую усиливают струи падающей воды. Фонтан и сейчас похож на объект современного искусства, поэтому его необходимо сохранять, - считает Евгений.