Нелюдь из Тимирязево: под Калининградом пьяный изверг жестоко убил ребенка, который мешал ему спать

"Пьяный был, в неадекватном состоянии", - признался отморозок на допросе. Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области

Вечером 10 ноября в полицию обратилась 39-летняя жительница города Немана, которая сообщила, что ее полуторагодовалый сын бесследно исчез.

Оказалось, женщина вместе с ребенком приехала в гости к своему знакомому в поселок Тимирязево Славского района.

- Полицейскими были организованы мероприятия по поиску пропавшего, опрашивались соседи и местные жители, оперативники обследовали близлежащую местность, - сообщила начальник пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.

Мальчика вскоре нашли - мертвым на чердаке многоквартирного дома, в котором проживал тот самый знакомый. На голове погибшего имелись характерные травмы.

- В кратчайшие сроки с момента поступления сообщения о преступлении следователями регионального управления СКР в тесном взаимодействии с сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по Калининградской области установлена личность причастного к совершению особо тяжкого преступления в отношении малолетнего, - рассказала официальный представитель УСКР Наталья Гацко. - Им оказался 50-летний знакомый женщины, который задержан в качестве подозреваемого.

Следователям удалось восстановить примерную картину произошедшего. Хозяин жилища и его гостья как следует отметили встречу. После застолья со спиртным дама уснула - в отличие от своего сына, который заскучал и начал капризничать. Плач ребенка до того раздражал пьяного мужчину, что в конце концов тот вскочил, схватил мальчика и несколько раз ударил его головой о ступеньки деревянной лестницы, а затем добил молотком.

- Пьяный был, в неадекватном состоянии, - просто пояснил свой поступок задержанный на допросе.

Труп сельчанин отнес на чердак и там бросил, прикрыв спинкой валявшегося тут же дивана. Когда проспавшаяся мать хватилась ребенка, убийца принял активное участие в поисках и всячески выражал свое сочувствие несчастной женщине.

Возбуждено и расследуется уголовное дело об убийстве малолетнего ребенка. Подозреваемому инкриминируют 105-ю статью УК РФ в ее части 2. А это означает лишение свободы: в лучшем для преступника случае - на срок от 8 до 20 лет, в худшем - пожизненное. Ход следствия контролирует лично исполняющий обязанности руководителя регионального УСКР Евгений Козырецкий.

О детоубийце пока известно совсем немного. Вел асоциальный образ жизни, имел в поселке, мягко говоря, неважную репутацию. Ранее он был неоднократно судим, правда, на сегодняшний день все судимости считаются погашенными.