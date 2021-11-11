Витражное остекление и красный кирпич: как в Советске преображают типовые дома советской постройки

Типовые дома пытаются превратить в образцы модернистской архитектуры. Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

В Советске региональный Фонд капитального ремонта взялся за реконструкцию домов советской типовой постройки. Как рассказали в фонде, речь о домах, которые были возведены в 70-80-х годах прошлого века.

- На них мы применяем дорогостоящие современные и долговечные материалы и технологии. В Советске продолжаем масштабные работы. Формируется цельная архитектурная среда, - рассказывают в Фонде капремонта. - Под влиянием творчества выдающегося архитектора Ханса Хоппа преобразовываем советскую типовую застройку в стиле модернизма с чертами функционализма и конструктивизма.

Сегодня, кстати, наследие архитектора широко представлено в Калининграде: здание торгового центра «Эпицентр» (бывший Дом техники 1925 года постройки), административное здание по ул. Сергеева, 2 (бывший Парк-отель, 1929 год), Дом офицеров (бывшая Ремесленная школа для девочек, 1930 год), здание мэрии Калининграда (бывший Дом торговли, 1923 год).

Сообщается, что автором концепции переделки фасадов выступил проектировщик и любитель прошлого нашего края Артур Сарниц.

- Калининградская область - флагман такого рода преобразований типовых «панелек» с высоким качеством работы при капремонте, - отметили в фонде.

На отделочные материалы денег не жалеют. Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

Интересно, что в процессе работ не скупятся на материалы и используют даже витражное остекление. Комментаторы в соцсетях восхищаются.

«Надеюсь, и в Калининграде так же будет сделано с хрущевками. Красный кирпич - наше все», - пишет один.

«Здоровая альтернатива стилизации хрущевок под ганзейский стиль на Ленинском», - соглашается другой.

Тут же калининградцы умоляют «сделать так же» с рядами домов на Ленинском проспекте - от эстакадного моста до Южного вокзала. Действительно, часть домов к чемпионату мира «переодели», а часть осталась старой. И есть шанс, что в Калининграде будут использовать такой же подход, как и в Советске.

Уже известно, что на проектирование и разработку концепции ремонта домов на этом участке Ленпроспекта выделят средства в 2022 году.

- Этот второй этап разделен на четыре комплекса домов. Средства в бюджете предусмотрены на проработку этого вопроса, чтобы в последующем можно было начать капитальный ремонт этих домов. Совместно с председателем филиала Союза архитекторов России в Калининградской области Петром Черненко будет разработана общая концепция. Команда архитекторов будет активно вести работу. Чтобы был баланс между ожиданиями населения и качественной архитектурой, - сказал «Комсомольской правде» руководитель регионального фонда капитального ремонта Олег Туркин.

Концепция и визуализация фасадов домов на Ленинском проспекте будет обсуждаться в том числе на градостроительном совете.