В Калининградской области «германизаторов» сменили «летувинники»

Деятельность сотрудников литовского МИДа далеко не всегда соответствует дипломатическим канонам. Фото: Виктор Гусейнов

Известный калининградский политолог и журналист-международник Александр Носович на днях опубликовал аналитический доклад «Малая Литва». Кто и зачем пытается «оторвать» Калининградскую область от России?» Мы поговорили с автором, чтобы выяснить, что происходит.

ГИБРИДНЫЙ ПРОЛОГ «ГОРЯЧЕЙ» ВОЙНЫ?

Калининградская область оказалась в центре внимания коллективного Запада отнюдь не случайно. Главная причина этого откровенно недружеского интереса состоит в том, что «непотопляемый авианосец России» на Балтике является важным (если не ключевым) фактором обеспечения военной безопасности нашей страны в ее северо-западной части. Недаром ведь аналитики НАТО, рассматривая возможность военного столкновения с РФ в Прибалтике, неизменно отводят нашему эксклаву центральную роль.

Однако наличие на его территории наводящих страх и трепет «Искандеров» вкупе с другими современными вооружениями стремительно усиливающихся Балтийского флота и его сухопутной группировки пока заставляет даже отъявленных натовских безумцев говорить о «горячей» фазе потенциального конфликта в будущем времени. Хотя и уже считая такой вариант вполне допустимым. Пока же, подготавливая почву для военной экспансии, Запад ведет интенсивную и системную работу, дабы поставить под сомнение юридическую принадлежность области России.

Корр.: - Вы считаете, что эта гибридная война ведется в первую очередь руками Литвы?

Александр Носович (А. Н.): - Да, например, литовские политики системно продвигают ложь о том, что Калининградская область была передана Советскому Союзу на 50 лет и по истечении этого срока должна быть «возвращена» Европе. Причем разработана целая система аргументации, согласно которой Калининградская область должна быть передана не Германии, а именно Литве. Основополагающую роль тут играет доктрина «Малой Литвы».

«Малой Литвой» тамошние реакционеры именуют историко-культурную область проживания литовцев в Восточной Пруссии, охватывавшую некогда Мемельский (Клайпедский) край и восточные районы провинции.

Александр Носович.

РАЗГРОМ «ГЕРМАНИЗАТОРОВ»

Впрочем, реваншисты в ФРГ, по мнению Носовича, вовсе не намерены так легко отказываться от столь лакомого куска.

Корр: - В 90-е из уст немецких политиков и общественных деятелей не раз приходилось слышать о том, что «еще одну ГДР Германия не потянет». Однако в докладе очень подробно рассматривается тема «германизации» Калининградской области. Что именно под этим следует понимать?

А. Н.: - Политизацию интереса местного населения (преимущественно русского) к довоенной истории региона и немецкому культурному наследию на его территории, которая ведет к размыванию чувства принадлежности калининградцев к России и формирования у них новой, нероссийской идентичности. Представители прозападной оппозиции в регионе неоднократно пытались вывести этот интерес на уровень идеологии, политики и геополитики. Они самоорганизовывались вокруг общественных кампаний по сохранению немецких материальных объектов, запускали инициативы по возвращению немецких названий здешним населенным пунктам, задавались вопросами, является ли калининградская земля своей для ее нынешних жителей и оправданна ли была депортация с территории Восточной Пруссии немецкого населения. Фактически германизация стала для несистемной оппозиции Калининграда «хорошим тоном».

По мнению Носовича, расплодившиеся здесь на рубеже XX и XXI веков немецкие НКО занимались и скрытой реабилитацией нацизма. В качестве примера автор доклада приводит две мемориальные доски, установленные в честь Агнес Мигель - немецкой поэтессы, поддерживавшей Гитлера. К настоящему времени обе «шильды» демонтировали, чему способствовала кампания противодействия «германизаторам», пик которой Носович датирует 2016-2018 годами. В результате упомянутые НКО объявили иностранными агентами, запретив наиболее одиозные из них. К числу последних, видимо, отнесли и Немецко-Русский дом в Калининграде, который свернул свою деятельность. «Местные сторонники германизации были маргинализированы, политизация вопросов довоенного наследия региона маркирована как неприемлемая для тех, кто состоит на государственной службе или получает госфинансирование», - говорится в докладе.

Ну а окончательно все точки над «i» (или все-таки над «ё»?) в этом вопросе расставил министр иностранных дел России Сергей Лавров, в августе этого года выступивший на представительном форуме в БФУ имени Канта. Тем самым разгром калининградских «германизаторов» был констатирован де-факто.

. Фото: Сергей Курков

ИГРА «ВДОЛГУЮ»

На фоне развернувшейся кампании по борьбе с германским влиянием подрывные действия Литвы в отношении Калининградской области до поры оставались без особого внимания и должной реакции, считает Носович. Между тем цели всемерно поддерживаемых соседним государством летувинников (это самоназвание адептов «Малой Литвы») весьма амбициозны и рассчитаны на длительную перспективу.

А. Н.: - Работа направлена сразу на несколько аудиторий. И прежде всего на население самой Литвы, в массовое сознание которого внедряется мысль об оправданности претензий на Калининградскую область. Во-вторых, это наиболее радикальные политикоформирующие круги Запада, которым предлагается обоснование для отказа признавать современные границы России в Европе - вот, мол, есть еще и такой повод для антироссийских санкций и «сдерживания» Москвы. Еще одна цель - население самой Калининградской области. Здесь работа ведется точечно, избирательно: инструментами воздействия становятся представители литовской диаспоры и гуманитарная интеллигенция, участвующая в трансграничных проектах с участием Литвы.

Александр Носович убежден, что если не воспринимать эту литовскую активность всерьез, то в перспективе ближайших десятилетий наберется значительное число калининградцев, относящихся некритически к идее «Малой Литвы». Вдобавок за рубежом сформируется представление о Калининградской области как об оккупированном Россией литовском регионе.

Ради достижения эффекта «оккупации» активно продвигается миф о том, что Кёнигсберг и прилегающая к нему территория решением Потсдамской конференции стран - участниц антигитлеровской коалиции были переданы Советскому Союзу временно и уже должны быть «возвращены Европе». В качестве Европы в данном случае Литва позиционирует именно себя, кроме германских напрочь игнорируя еще и польских собратьев по ЕС, у которых также имеются виды на наш регион.

ЧЬЯ КЛАЙПЕДА?

Интересно, что всемерную поддержку летувинники находят у западных украинцев.

«Как подумаю, что было бы, если бы Запад, вдохновленный экспансионизмом России, потребовал, к примеру, освободить Калининградскую область? - писала в 2018 году в газете «Клайпеда» активистка украинской общины в Литве Виктория Разгун. - Ведь соглашения, подписанные после Великой Отечественной войны, уже давно недействительны. Напомню: в 1945 году на Потсдамской конференции эта область была передана СССР для администрирования всего на 50 лет. Так что срок соглашения истек в 1995 году».

А. Н.: - Особенность газеты «Клайпеда» в том, что она печатается на русском языке, не имеет электронной версии и бесплатно распространяется в публичных местах Калининградской области, куда доставляется без регистрации в Роскомнадзоре. Пропагандистский эффект таких вбросов основывается на убеждении в малообразованности аудитории и расчете на то, что распространяемая мифология настолько нелепа с точки зрения исторической науки, что Россия сочтет излишним ее системно деконструировать и заниматься историческим просвещением.

Кстати, если уж пользоваться мифом о 50-летнем сроке, то можно вспомнить о пресловутом Мемельском крае, тем же решением Потсдамской конференции переданном СССР, а вовсе не Литве. Ей в пользование Клайпеду уже потом определил «кровавый тиран Сталин».

Корр.: - Значит, литовцы вот уже 26-й год владеют этим краем незаконно и обязаны «вернуть его Европе»? Хотя бы той же Германии, которая наверняка не откажется.

А. Н.: - С точки зрения литовских сторонников отчуждения Калининградской области от России, никакого парадокса здесь нет. Ведь Литва является членом Евросоюза, и Мемель/Клайпеда - уже часть Европы. Актуальная задача - вернуть Европе и Караляучус/Калининград. Литовская власть действует по принципу «капля камень точит». Если подтачивать историческую правду долго, но осторожно, допуская лишь маленькие (но регулярные!) инъекции лжи, то миф пустит корни и начнет самовоспроизводиться. В момент международного кризиса эта укоренившаяся мифология может сыграть роль информационно-пропагандистского обеспечения пересмотра статуса Калининградской области, и будет уже неважно, ложь это или правда.

Калининградские литовцы охотно празднуют День России вместе с другими народами нашей страны. Фото: Игорь ОРЕХОВ

ТАЙНАЯ ДИПЛОМАТИЯ

Помимо околомаргинальных и откровенном маргинальных журналистов и общественников, для деструктивных действий в Калининградской области Литва задействует и вполне официальные структуры. С тамошними спецслужбами все понятно - «работа такая». Но ведь и действия сотрудников литовского МИДа зачастую выходят далеко за рамки традиционной дипломатии.

На этой почве уже случались и межгосударственные скандалы. Один из самых громких за последние годы произошел в 2018 году, когда исполняющий обязанности консула Литвы в Советске Бронюс Макаускас попался пьяным за рулем. При расследовании всплыли любопытные детали деятельности дипломата-алкоголика. Так, на востоке Калининградской области он активно продвигал доктрину «Малой Литвы» и ее «геноцида» Советами. По сравнению с этим разговоры с местной интеллигенцией и публичные выступления в «Тильзит-театре», по ходу которых Макаускас подчеркнуто использовал литовские названия калининградских городов, можно считать детской шалостью. В отличие от спонсированной консульством Литвы фотовыставки в Музее истории Советска, где советских солдат представляли оккупантами. Стоит добавить, что на открытие в том же музее другой выставки - о Видунасе (литовский философ, драматург, деятель культуры XIX-XX веков. - Ред.) калининградские СМИ просто не пустили!

Скандального дипломата по настоятельному требованию российского МИДа в конце концов из Советска отозвали, но этим проблема отнюдь не была исчерпана.

А. Н.: - Системная работа МИДа Литвы с литовскими национально-культурными автономиями в Калининградской области под легендой поддержки соотечественников за рубежом создает угрозы вовлечения граждан России в преступную деятельность. С представителями ряда организаций дипломатические работники Литовской Республики периодически проводят встречи и приглашают их на закрытые мероприятия в консульствах. О содержании ведущихся там бесед остается только догадываться.

ДОСЛОВНО

Александр НОСОВИЧ:

«Необходимо подчеркнуть, что литовское население Калининградской области в основном традиционно интегрировано в региональный социум. Оно не отделяет себя от других жителей области. Другой вопрос, что, судя по всему, есть те, кто хотел бы его отделить, выделить, использовать в политических интересах. Большинство литовцев Калининградской области имеют родственников в Литве. Из всех заинтересованных групп калининградские литовцы, пожалуй, наиболее заинтересованы в дружественных, добрососедских отношениях между Литвой и Россией. Однако литовская власть, вместо того чтобы удовлетворить этот запрос, проводит запредельно враждебный курс по отношению к России вообще и Калининградской области в частности, а поддержание связей с соотечественниками использует для того, чтобы распространять в их среде сепаратизм и поощрять неприятие к стране, гражданами которой они являются».

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

К середине XIX века литовское население Прусского королевства составляло 150 тысяч человек. К началу Первой мировой войны летувинники составляли 93,5 тысячи жителей Восточной Пруссии (14,5% населения провинции). В настоящее время на территории Калининградской области проживает около 12 тысяч этнических литовцев.

ЦИТАТА

«Для воспроизводства идей исторической принадлежности «Караляучуского края» (Караляучус - литовское название Кёнигсберга. - Ред.) Литве и координации деятельности их носителей действует сеть общественных организаций. «Зонтичной» для большинства из них является Совет по делам Малой Литвы, который был основан в разгар движения за выход Литвы из состава СССР - в 1989 году. Сегодня включает в себя ряд более мелких организаций: Клайпедский региональный филиал, Общество Видунаса, Литовское объединение «Малая Литва», Литовскую прусскую общину, Союз литовских националистов и республиканцев, Литовское молодежное сообщество Lituanica, Общество Кристионаса Донелайтиса.

Важную роль в мировом диаспоральном движении литовцев играет Караляучуская литовская община. Ее председатель Сигитас Шамборскис - в списке персон нон грата в России, поддерживает связь со своими соотечественниками в Калининграде из Каунаса. По информации на 2007 год, в состав общины на территории Калининградской области входили: Общество Видунаса в Советске, Литовское общество Рагайнского (Неманского) района, Литовское общество Лаздынайского (Краснознаменского) района, Литовское общество Сталупенайского (Нестеровского) района, Литовское общество Гумбинеса (Гусевского района), Литовское общество Гастайского (Славского) района, Литовское общество Теплювского (Гвардейского) района, Литовский союз молодежи, координирующий деятельность молодых литовцев в Калининградской области, Пилкальнисский региональный культурно-спортивный клуб, Российско-литовский фонд поддержки культуры и бизнеса, Союз фермеров Литвы в Калининградской области.

Активность этих ячеек «Малой Литвы» на местах ситуативна и зависит от того, есть ли в муниципалитете активисты, готовые заниматься общественной работой по линии диаспоры, и согласны ли они продвигать антироссийские установки».

Из доклада «Малая Литва». Кто и зачем пытается «оторвать» Калининградскую область от России?».