200 лет великому писателю: в Калининграде официально открыли сквер Достоевского

Калининградцев можно поздравить с обретением еще одного объекта высокой культуры. Который, хотелось бы, станет таковым во всех смыслах. Фото: Правительство Калининградской области

МАЛ ВОРОБЕЙ, ДА ДОРОГ

Началось все, конечно, с подписанного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Указ «О праздновании 200-летия Ф.М. Достоевского». Первой на это отреагировала такая авторитетная международная организация, как ЮНЕСКО, объявившая весь 2021 год «годом Достоевского». Ну а в нашем регионе президентскую инициативу подхватил директор управляющей компании «Содружество» Александр Шендерюк-Жидков, который рассказал подробности на состоявшейся 11 ноября официальной церемонии открытия памятника классику русской литературы в Калининграде.

- Ровно год назад, 11 ноября 2020-го я обратился к губернатору с предложением в преддверии 200-летия великого писателя увековечить его память в нашем городе, - поведал меценат журналистам. Добавив, что памятник воздвигнут на средства как его личные, так «и других почитателей творчества Федора Михайловича». Конкретную сумму Александр Владимирович предпочел не называть.

Бронзовый Достоевский покрыт искусственной патиной. Фото: Правительство Калининградской области

Итак, доселе пустовавший сквер на перекрестке улиц Грекова и Носова отныне украшает загодя покрытая искусственной патиной скульптура высотой 2,5 метра. Достоевский изображен в полный рост, бережно защищающим правой рукой воробья, которого держит на ладони левой. Эта птичка-невеличка здесь неспроста. Как подтвердил автор памятника, скульптор Андрей Следков, каждая деталь его творения была предварительно оговорена с заказчиками, поэтому ничего случайного там вообще нет. Воробей является аллюзией к заключительной главе последнего романа писателя – «Братья Карамазовы», в которой описаны похороны одного из героев - Илюши Снегирева с его предсмертной просьбой к друзьям «покрошить на могилке корочку хлебца, чтобы воробушки прилетали». Мальчики, перед которыми произносит речь о добре и зле Алеша Карамазов, олицетворяют молодое поколение России.

Что ж, тогда гранитный камень, служащий постаментом, следуя этой логике, видимо, символизирует вечную крепость убеждений Федора Михайловича, который стремился донести их до своих читателей.

АКТУАЛЬНЫЙ ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ

О непреходящем значении творчества Достоевского, на церемонии открытия говорили многие. Например, Архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим:

- Обращаясь к тем людям, кто сомневается в вере, - пусть читают Достоевского, - произнес Владыка. - У кого нет веры в Бога – пусть читают Достоевского. Кто хочет узнать пророчества о нашей стране – пусть читают Достоевского. Вспомним, наверное, самый серьезный из его романов – «Бесы», после которого многие революционеры затаились, и который они так и не простили писателю. Достоевский по сей день приводит людей к Богу. Он говорит о вечности, он говорит о сострадании. Этот великий человек многое принес и по сей день приносит нашей стране.

В мероприятии приняли участие первые лица области. Фото: Игорь ОРЕХОВ

Впрочем, актуален Федор Михайлович не только для России. Как подчеркнул, открывая мероприятие, калининградский губернатор Антон Алиханов, юбилей Достоевского – это праздник для культурного сообщества не только нашей страны, но и для всего мира. И в российском эксклаве в центре Европы данное событие приобретает совершенно особую значимость, что подтвердил заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Роман Балашов.

- Для нашего региона, который является и духовным, и культурным форпостом России на западных ее рубежах, установка памятника Достоевскому является выдающимся событием, - заявил он. - Очень сложно найти определение этому человеку. Наверное, самое правильное – это человек, которого Господь наделил даром пророка. Действительно, в своих произведениях Федор Михайлович пророчески описал, что ждет нашу Россию, показал путь спасения и для отдельного человека, и для народа, и для страны в целом. Его замечательная фраза «Если Бога нет, то все дозволено» стала приговорам тем силам, которые в свое время отказались от Бога и бросили страну в пучину братоубийственной войны. В своих произведениях он описывал не царей и военачальников, а того, кого в русской литературе принято называть «маленьким человеком». В его произведениях отражена суть того, что мы называем культурой и православной верой. Федор Михайлович очень любил Россию, русский народ. Через свой личный опыт он пришел к Богу и показал этот путь каждому из нас. Очень важно, чтобы наследие Достоевского не умирало, чтобы на его произведениях мы воспитывали наших детей и внуков, и никогда больше не обрекли бы Россию на путь бездуховности, на путь отхода от Бога.

Автор памятника - скульптор Андрей Следков. Фото: Игорь ОРЕХОВ

ПОЛЯКАМ НЕ В ОБИДУ

Если говорить о восприятии творчества Достоевского теми же европейцами, никак нельзя обойти вниманием один связанный с открытием памятника момент, о котором также вспомнили присутствовавшие на церемонии журналисты. Дело в том, что 20 лет тому назад сквер на перекрестке Носова-Грекова назвали в честь другого литературного классика – польского поэта Адама Мицкевича. В официальных документах он так именуется до сих пор. И сложившаяся ситуация вызвала ряд опросов со стороны наиболее пытливых граждан.

- На территории области уже есть один памятник Мицкевичу – в Зеленоградске, - в ответ на это напомнил Шендерюк-Жидков. - Мне кажется, это неправильно, когда есть два памятника Мицкевичу и ни одного – Достоевскому. И нет в этой истории никакой политической подоплеки, просто сквер пустовал с 1999 года, а теперь обрел свое содержание.

Кажущаяся неувязка и в самом деле носит сугубо, если можно так выразиться, технический характер. Уже есть решение горсовета Калининграда от 27 октября за № 230, согласно которому, скверу присвоено наименование «Сквер Достоевского». А за внесением корректировок в официальные бумаги и на интернет-сайты дело не станет.

В общем, калининградцев можно поздравить с обретением еще одного объекта высокой культуры. Который, хотелось бы, станет таковым во всех смыслах.

- Мы все в школе изучали произведения Федора Михайловича, но их можно перечитывать бесконечно, - признался еще один выступавший - глава городского округа «Город Калининград» Евгений Любивый. - В них заложен огромный человеческий и жизненный смысл. Хочется надеяться, что это место станет местом притяжения не только для жителей города, но и для тех людей, которые приезжают к нам на отдых. Со своей стороны хочу сказать, что город сделает все для того, чтобы это место было чистым, опрятным и притягательным для всех.