Ситуация в Калининграде напряженная, но плато уже близко: министр Кравченко - о волне ковида, дефиците «Спутника Лайт» и пресловутых QR-кодах

Александр Кравченко. Фото: Александр КАТЕРУША

«ЛАЙТ» СКОРО ПРИВЕЗУТ

В Калининграде продолжается прививочная кампания. Медики и чиновники не устают говорить о необходимости вакцинироваться. Напоминают и об обязательной ревакцинации. Ее в Калининграде должны делать, используя «Спутник Лайт». Однако, с этим проблемы. Как убедился корреспондент «Комсомолки», этой вакцины просто нет. Именно так мне ответили на днях в прививочном пункте, расположенном в спорткомплексе «Янтарный».

- «Спутник Лайт» отсутствует, - с порога сказал парень в маске, который измеряет температуру. – Вчера привезли 60 доз, но они быстро закончились. Так что ревакцинируем «Спутником V».

Интересно, что некоторые горожане, услышав эту информацию, разворачивались и уходили. Остальные соглашались на «V».

В Калининградской области в самом деле израсходовали запасы вакцины «Спутник Лайт». Об этом в среду рассказал журналистам министр здравоохранения региона Александр Кравченко.

По его словам, официально выпущенные рекомендации федерального минздрава относительно этой вакцины пришли в регион только 30 октября.

- «Спутник Лайт» рекомендован как вакцина для переболевших 6 месяцев и более назад и для вакцинированных ранее другими вакцинам. До этого «Спутник Лайт» был доступен и запас, который мы имели, был израсходован на вакцинацию. Очередная поставка этой вакцины в Калининградскую область в объеме 19 тысяч доз должна быть на этой неделе. «Спутник Лайт» появится везде и для ревакцинации будет доступен, - сказал министр.

По словам Александра Кравченко, ажиотажного спроса на вакцинацию в Калининграде нет.

- Но это все равно накладывает отпечаток на систему – мы 200 медработников вывели под работу на мобильных пунктах, - сказал министр.

Кстати, с другими вакцинами проблем нет.

- У нас сейчас вакцины больше 100 тысяч доз в запасе. Такое количество позволяет бесперебойно работать совершенно спокойно. Все производственные мощности в стране работают на максимуме, чтобы обеспечить вакцинацию, - сказал министр здравоохранения.

СОХРАНЯЙ ФОТОГРАФИЮ

Итак, допустим, вы сделали прививку. Теперь нужно заиметь пресловутый QR-код. Но и тут не все просто. По правилам, у медицинской организации есть сутки для того, чтобы внести данные о привитом человеке в федеральный регистр вакцинированных. Плюс есть еще трое суток на то, чтобы эта информация попала на Госуслуги, официально прошла все проверки и превратилась в QR-код.

- То есть юридически получается четверо суток от момента вакцинации до появления действующего QR-кода. Это зафиксированная норма. К сожалению, есть случаи, когда медработники не успевают, либо какие-то не те данные вносят. Такие ситуации отрабатываем в ручном режиме, - говорит министр.

А теперь, внимание – важный совет от главы ведомства.

- Если вы идете на ревакцинацию, то вот вам лайфхак, совет от бывалых – сделайте принтскрин (фото экрана. - Ред.) предыдущего QR-кода, сохраните его. Потому что, если вы вакцинируетесь не «Спутником Лайт», а любой другой вакциной, то после того, как вы сделаете первый компонент, ваш QR-код будет отправлен в архив. При этом его статус как бы должен быть еще действующим. Но этого кода в личном кабинете не будет, а появится он через несколько дней.

Таким образом, получается, что любой привитый калининградец может остаться на несколько дней без заветного QR-кода.

Как признался Александр Кравченко, в минздрав поступает достаточно много жалоб на то, что и через 4 дня люди не могут получить сертификат.

- Жалоб много, они поступают в чат в Телеграме. Мы их тут же передаем главным врачам. Наверное, около трети – это проблемы медорганизации с некорректно введенными данными. Нагрузка большая, понятно, что частота ошибок растет. Пытаемся отрабатывать и максимально оперативно вносить изменения.

ПЛАТО БЛИЗКО

И хотя заболевших у нас все так же много ежедневно, медики уже говорят о близости плато.

- Ситуация с коронавирусом на территории Калининградской области остается достаточно напряженной. При этом мы очень аккуратно и с легким чувством страха говорим о некоей стабилизации. Потому что те противоэпидемические мероприятия, которые были приняты, те методы диагностики, дают свои эффекты. Сегодня в стационарах занято 2 тысячи коек, а были пиковые нагрузки, когда эта цифра переходила за 2 тысячи 300. 83 человека находятся на аппаратах ИВЛ. Тысяча человек – на кислородной поддержке. Это уже положительный тренд! Тяжелых форм госпитализируется за последние несколько дней меньше. Это вселяет определенный оптимизм, - рассказывает министр.

БОЛЕЮТ ДЕТИ И ПЕНСИОНЕРЫ

С начала года в Калининградской области зафиксировали уже больше полутысячи больных детей разного возраста.

- 550 детей было госпитализировано с коронавирусной инфекцией. Из них 100 имели достаточно серьезные проявления в виде пневмонии. К счастью, все с положительной динамикой. Удалось спасти этих детей, - говорит Александр Кравченко.

Министр отметил, что заболевшие дети не являются проблемой и не вызывают тревогу. Чего не скажешь о людях старшего возраста.

- По-прежнему основная летальность приходится на пациентов старше 60 лет. По-прежнему у подавляющего большинства пациентов моложе этого возраста, погибших от коронавирусной инфекции, есть проявления того, что в народе называют избыточным весом, а мы называем метаболическим синдромом. То есть это молодые люди, имеющие серьезные фоновые заболевания, - говорит Александр Кравченко.

Для тех, кто следит за информационным потоком, не будет новостью то, что в Калининградской области коронавирусом болеют даже вакцинированные. Среди них зафиксированы и летальные исходы.

- Чем выше вирусная нагрузка, тем больше вероятность, что заболеют даже вакцинированные. На утро 10 ноября, среди вакцинированного населения заболел коронавирусом 8171 человек. Это порядка 2 процентов от всех вакцинированных, - говорит Александр Кравченко.

При этом в соцсетях еще можно встретить рассказы о том, что вакцинированные умирают чаще, чем люди, не прошедшие вакцинацию. По словам министра здравоохранения, это неправда.

- За весь период наблюдения мы имели 19 умерших людей, по которым была информация, что они вакцинированы. У пятерых мы не нашли никакой информации, что они были вакцинированы. Еще 5 человек были вакцинированы только первым компонентом, которые фактически считаются невакцинированными. 6 человек имели время до ревакцинации меньше месяца. По факту только 3 человека в этой группе были полностью привиты, полностью прошел период формирования иммунитета, и они имели подтвержденный диагноз коронавирусной инфекции.

При этом министр отметил, что серьезных осложнений на фоне вакцинации в Калининградской области зафиксировано не было.

ПРО ВРАЧЕЙ

Врачи, которые работают в "красной зоне" – настоящие герои сегодня. Не устаем это говорить. Медики строго следуют рекомендациям минздрава по лечению коронавируса. Однако есть специалисты в белых халатах, которые рекомендациям не следуют. С такими врачами расторгают договоры.

- Мы даже вынуждены были расстаться с двумя врачами, которые уволились, не выдержав критики о необходимости строгого следования клиническим рекомендациям. А рекомендации были сформированы на опыте лечения сотен тысяч больных с доказанной эффективностью, - говорит министр, отмечая, что эти рекомендации – основной документ по выбору необходимой тактики лечения пациентов от коронавирусной инфекции.

И еще о врачах. Оказывается, в Калининграде находятся медики, которые выступают против вакцинации.

- У нас есть люди в медицинской среде, которые с очень четким антипрививочным настроем. С ними работаем, вплоть до того, что даже я вел переговоры с парой таких людей, - признается Александр Кравченко.

Он отметил, что когда начинал разбираться в этих историях, оказывалось, что "эти люди не такие уж и антипрививочники".

- Оказалось, что не совсем это они говорили и не совсем правильно их поняли. И дети у них все вакцинируются по национальному календарю, и сами они вакцинированы, то есть рискнули, как медики, а другим не рекомендуют. И начинаешь им объяснять, что рискнуть – это как раз не привиться, заболеть и иметь шанс умереть. А безопасность вакцин уже не стоит под вопросами. Все давно доказано, - сказал Александр Кравченко.

Он подчеркнул, что об увольнении таких медиков речи не было.