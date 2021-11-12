Тысяча - штучка, три тысячи - кучка: почему в Калининграде подорожали овощи

Белокочанная капуста продается по 45-55 рублей за кило. Столько же стоит морковь. И то, и другое горожане покупают в больших количествах. Фото: Александр КАТЕРУША

КТО УСПЕЛ - ТОТ КУПИЛ

Поздней осенью только и остается, что вспоминать лето и золотые сентябрьские денечки. Во-первых, погода была великолепная, во-вторых, цены радовали. Хозяйки подтвердят, что на рынке можно было свободно купить томаты сливка и красный перец по 50 рублей за кило. Народ, конечно, набирал огромными пакетами: на салаты и заготовки. Ну, как говорится, кто успел.

Сегодня на рынке прежних цен уже нет. Помидоры ближе к зиме теряют в цвете и теперь называются розовыми, зато резко возрастают в стоимости.

- Сейчас я вам все расскажу про товар, - говорит продавщица, кутаясь в теплый платок. - Томаты ставропольские по 160 рублей. Азербайджанские помидоры - 180 и 240 рублей. Вот огурцы местные, из Железнодорожного, по 180 рублей за килограмм. Дорого? Так это тепличный товар! У них, знаете, сколько электричества уходит ежемесячно? А свет подорожал. Или берите хурму турецкую, тоже 180 рублей.

А вообще, есть народная мудрость: по осени есть предпочтительнее сезонные местные продукты. С ними дела обстоят куда проще. Белокочанная капуста - 45-55 рублей за кило. Столько же стоит морковь. И то, и другое горожане покупают в больших количествах - овощи пускают на засолку. Картофель - по 40-50 рублей. Пекинская капуста - до 100 рублей за кило.

СЕЗОННЫЙ ФАКТОР

Еще в первую неделю октября «Комсомолка» писала о том, что в калининградских торговых сетях резко подорожали огурцы и помидоры. За месяц рост составлял минимум 55% и 65% соответственно. С 85 рублей за кило огурцы взлетели до 140 рублей. Сейчас все еще дороже. Понятно, что во многом скачки цен связаны с сезонным фактором.

- Сейчас идет смена урожая. В каких-то странах он пока в продаже есть, в каких-то уже закончился, - говорит заместитель генерального директора компании «Spar-Калининград» Алексей Елаев. - Например, еще имеются на прилавках белорусский огурец и турецкий огурец. Но белорусский заканчивается, так что будем жить с турецким. А вот турецкие помидоры, наоборот, у нас запрещены по фитосанитарным причинам, этот рынок закрыт для закупок. Все это влияет на оптовые и розничные цены. Но скоро будет урожай в Северной Африке, да еще Израиль нас прокормит.

Судя по всему, Елаев смотрит в будущее с оптимизмом.

- А так называемый борщевой набор (свекла, капуста, лук) у нас свой, - добавляет эксперт. - Морковкой же калининградцев обеспечивает Белоруссия.

О КОКОСАХ ПОКА ЗАБУДЬТЕ

Наш эксклав, впрочем, как и другие регионы России, зависим от мировых цен на продовольствие.

- Сказать, чтобы все было дешево, нельзя. Цены на продовольствие на мировом рынке выросли на 15-20 процентов по многим позициям. Плюс этим летом был откровенный неурожай по целому ряду культур на территории России. Например, по зерновым, - объясняет Елаев.

Летом, когда большой урожай, овощи дешевле. Но случаются проблемы сбыта у поставщиков. А ведь существует еще вопрос доставки товара в регион...

- Ближе к зиме цены на свежие овощи всегда увеличиваются. Потому что увеличивается расстояние, которое должны проделать эти продукты. Из Евросоюза в РФ ввозить их нельзя. Значит, товар должен импортироваться откуда-то из дальних стран. Марокко, Израиль, Чили - все это отнюдь не близко к нам. И всякий раз цены зависят от предложений на рынке. Фрукты и овощи - это во многом товар биржевой. Бывает, что можно где-то взять хорошую партию, а бывает, что нигде вообще взять невозможно. Например, сейчас нет кокосов. Ну, вот нет их - неурожай случился, тайфун! И любимых многими калининградцами батончиков с кокосовой стружкой «Баунти» нету! Значит, ждем кокосы в следующем году. То же самое и с помидорами.

ТОЛЬКО САМОЛЕТОМ МОЖНО ДОВЕЗТИ

Зимой калининградским покупателям приходится вспоминать школьные уроки географии. Например, азербайджанские томаты - это уже бренд. Но стоят они на рынке по 240 рублей, есть и за 300. По словам Алексея Елаева, Азербайджан весьма сложен в плане логистики. Из Турции аналогичный товар привезти гораздо проще.

- У нас бывают и узбекские помидоры, но они доставляются сюда только самолетом. Иначе никак не довезешь. И с учетом стоимости авиаперевозки в Калининграде они, конечно, очень дорогие. Но ведь при этом в московских сетях такие же помидоры дороже, чем у нас. Парадокс? Нет, потому что это - премиальный товар, а в столице его проще продавать, чем здесь.

Вместе с Алексеем мы прогулялись по супермаркету, изучив цены. Ну что… Томаты российские - 179 рублей. Томаты розовые - 159 рублей. Томат сливка - 219 рублей. Черный гвардейский томат – уже 240 рублей, но это в принципе элитный товар. Огурцы можно купить по 79 рублей по акции.

Впрочем, для зимы характерен и еще один сезонный фактор. К нам везут цитрусовые (мандарины по 200 рублей за кило из ЮАР, мандарины из Турции по 80 рублей, египетские апельсины - 129 рублей) и хурму. В супермаркете хурма из Азербайджана стоит 169 рублей. А македонская - 109 рублей. Разница, однако!

ФЕРМЕРСКИЕ СТРАДАНИЯ

Некоторые тепличные хозяйства в Калининградской области готовы поставлять свежие овощи на местные рынки и в магазины круглогодично. Вот только себестоимость «своих» огурчиков выше и цена на них бешеная. Такая продукция считается элитной и в принципе не может продаваться наравне с привозной. Фермерские овощи, впрочем, и по качеству отличаются от тех, что продают в магазинах. Но свой покупатель на них всегда есть.

Однако, как оказалось, не всегда тепличные овощи дороже тех, которыми торгуют в супермаркетах. Вот вам пример. Фермер Руслан Бутнорис, который держит хозяйство в Неманском районе, свои помидоры продает по 120 рублей за килограмм.

- Потому что мы не используем химикаты и томаты наши не хранятся долго, - говорит аграрий. - Два-три дня - и уже становятся мягкими, люди их не покупают. А помидоры-то отменные, чуть сладковатые. У них вкус особенный. Салат сделаешь - и сразу чувствуешь, что домашние. И огурцы у нас натуральные, хранятся максимум неделю. Но в Калининград мы их не возим, продаем в Советске. Там люди не такие богатые, как в Калининграде, ценовая политика иная.

Интересно, что есть крупные частные хозяйства, где ту же морковь сажают в большом количестве. Соответственно, серьезный урожай, собирают который комбайнами. А скупают такую морковку часто по рублю за килограмм, если берешь сразу тонну.

- Судите сами. На рынке морковь по 18-20 рублей. А кто-то поехал, взял тонну по рублю. Привезли в Советск, продают ее по 7-10 рублей за килограмм. А ты будешь стоять по 20 продавать? К конкурентам, конечно, очередь выстраивается, товар быстро разбирают. То же самое со свеклой. Вот так перебивают цены. Мы-то выращиваем и собираем овощи вручную, это куда дороже обходится, - рассказывает Руслан.

Ему, как и другим калининградским фермерам, зимой приходится непросто. Теплицы нужно отапливать, а газа нет.

- Пробовали топить брикетами, но они сгорают очень быстро. Теплоотдачи никакой! Так что топим углем и дровами, но только до декабря. В декабре снимаем последний урожай зимний и берем паузу до марта. Январь и февраль - самые холодные и тяжелые месяцы, совсем нерентабельно выходит. Тонна дров стоит 2 тысячи рублей, уголь - 6 тысяч. А в месяц мы сжигаем тонну угля, не меньше.

Теперь понятно, откуда такие цены на фермерские помидорки?

СЛУШАЙТЕ, о чём ещё говорит Калининград: