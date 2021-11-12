Миллион по паспорту: Райффайзенбанк упростил условия получения кредита

Райффайзенбанк упростил возможность получения потребительского кредита. Теперь новые клиенты могут получить 1 млн руб. просто по паспорту.

«Мы стремимся к тому, чтобы клиенты могли получить кредит быстро и легко, буквально за пару кликов. Действующим клиентам денежные средства поступят на счёт в течение нескольких минут, новым достаточно заполнить анкету и назначить встречу с курьером», — говорит Наталья Козлова, директор офиса Райффайзенбанка в Калининграде.

Ранее Райффайзенбанк увеличил максимальный срок потребительского кредита до семи лет. Он доступен при сумме займа от 90 000 до 3 000 000 рублей. Клиентам также доступна возможность отложить первый платёж по кредиту максимум на два месяца. Подробнее можно узнать на сайте <https://www.raiffeisen.ru/retail/consumerloans/personalnyj-kredit/> .

Райффайзенбанк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк – один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», Райффайзенбанк занимает 10-е место по размеру активов по итогам 9 месяцев 2021 года, 7-е по объему средств частных лиц и 10-е по объему совокупного кредитного портфеля. По данным журнала Forbes, Райффайзенбанк признан самым надежным банком в России в 2020 году.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более чем 46 000 сотрудников обслуживают 18,6 млн клиентов более чем в 1 800 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.