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Новости компаний12 ноября 2021 15:24

Райффайзенбанк предлагает бесплатное обслуживание кредитной карты «Кэшбэк на всё»

Карту удобно использовать для ежедневных покупок — кэшбэк 1,5% поступает на счет в рублях за любые покупки вне зависимости от суммы расходов
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Райффайзенбанк предлагает бесплатное обслуживание кредитной карты «Кэшбэк на всё» на весь срок её действия. Акция доступна для клиентов банка, которые на 1 ноября не являлись держателем карты «Кэшбэк на всё», а также для новых клиентов, которые оставят заявку до 30 ноября 2021 года включительно.

«Карту „Кэшбэк на всё“ удобно использовать для ежедневных покупок — кэшбэк 1,5% поступает на счет в рублях за любые покупки вне зависимости от суммы расходов. Не нужно выбирать отдельные категории, запоминать сложные правила и копить баллы», — сообщила Наталья Козлова, директор офиса Райффайзенбанка в Калининграде.

Подробнее о правилах акции можно узнать на сайте. Оформить карту можно по ссылке.

Райффайзенбанк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк – один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», Райффайзенбанк занимает 10-е место по размеру активов по итогам 9 месяцев 2021 года, 7-е по объему средств частных лиц и 10-е по объему совокупного кредитного портфеля. По данным журнала Forbes, Райффайзенбанк признан самым надежным банком в России в 2020 году.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более чем 46 000 сотрудников обслуживают 18,6 млн клиентов более чем в 1 800 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.

Экономика: Бизнес