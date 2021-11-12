Живая «бомба»: в Железнодорожном полицейский спас кошку с котятами

Вадим Киблер передал всех найденышей в добрые руки. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Жителей поселка Железнодорожный в Правдинском районе насторожила появившаяся невесть откуда рядом с жилыми домами картонная коробка, обмотанная скотчем. Наслышанные об угрозе террористических актов сельчане сами подозрительный ящик трогать не стали, а, действуя в точном соответствии с инструкцией на такие случаи, немедленно позвонили в полицию.

- На место происшествия оперативно прибыл участковый уполномоченный Вадим Киблер, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. – Первым делом старший лейтенант полиции позаботился об оцеплении территории и обеспечении безопасности находящихся рядом людей.

Доложив в дежурную часть о принятых мерах, в ожидании прибытия саперов офицер прислушался: из коробки явно доносилось мяуканье. Заметив, что краешек картонной тары поврежден, Вадим осторожно заглянул внутрь. Никаких подозрительных предметов он не увидел, зато на него в ответ уставились сразу шесть глаз - в коробке оказались двое котят и их мама-кошка! Видимо, их хозяин предпочел избавиться от нахлебников, хотя напоследок и своеобразно позаботился о них, упаковав вместе с живым грузом лоток и миску.

- Достав кошек из коробки, я позвонил дежурному отделения полиции и сообщил о своей находке, - рассказал Вадим. - И тут вспомнил, что у меня на административном участке есть женщина, которая очень сильно любит животных. В общем, привез ей всех троих, и она с радостью согласилась всех их взять.

Алеся Кибальник (так зовут женщину) сама является матерью пятерых детей, младшему из которых исполнился всего год, а также бабушкой 4-хмесячного малыша. У нее дома уже живут кот и две собаки, а во дворе - кролики и куры. Новых питомцев этой большой семьи назвали Мурка, Цыган и Черныш.