«Мотоцикл под полом и фрески с партизанами»: под Калининградом откроется музей трех эпох

Иван Зверев на фоне одного из экспонатов своего музея. Фото: Иван МАРКОВ

В поселке Низовье Калининградской области к Новому году должен открыться очередной музей (он там будет уже третьим). В апреле этого года калининградский бизнесмен Иван Зверев купил заброшенное здание бывшей школы, в котором до войны располагались аптека, дом аптекаря и зубоврачебный кабинет. Он начал его восстанавливать, а также приводить в порядок территорию вокруг. В результате получиться должен музейный комплекс, объединяющий экспонаты сразу по нескольким эпохам и направлениям. С чем пришлось столкнуться создателю музея, и почему выбор пал именно на это место, Иван Зверев рассказал корреспонденту «Комсомолки».

Раньше в этом здании располагалась школа. Фото: Иван МАРКОВ

«МНЕ НУЖЕН БЫЛ ДОМ С ИСТОРИЕЙ»

Трехэтажное краснокирпичное здание на въезде в Низовье со стороны Калининграда пустовало больше десятка лет. За это время у него прохудилась крыша, прогнили балки и перекрытия, а внутрь несколько раз проникали погромщики. Однако совершенно случайно на него обратил внимание проезжавший мимо владелец нескольких антикварных магазинов. А выбирать ему было чего.

- Ко мне как-то приезжал замглавы администрации Гвардейска и предлагал под музей несколько помещений, - рассказывает Иван Зверев. - Он сказал, что здания-то у них есть, а вот с экспонатами проблема. Мне там действительно понравился маленький домик у моста, однако с этим местом ничего не получилось, потому что его, как я слышал, отдали историко-художественному музею. Потом в Черняховске мне что-то предлагали, но это для меня слишком далеко, потому что живу я в поселке Александра Космодемьянского. Конечно, в Черняховске красиво и старины там много, но я все-таки рассматривал Калининград и ближайшие его окрестности в первую очередь. И вот однажды я ехал в музей «Вальдавский замок» и по дороге заметил этот дом, в котором мы сейчас находимся. Он мне понравился сразу, и я купил его. Правда, документы долго оформлять пришлось.

О том, чтобы открыть настоящий музей в историческом здании, Иван Зверев мечтал уже давно, хотя занимался он, в основном, своим рестораном в поселке Космодемьянского и магазином «Старь» на улице Черняховского.

- Я хотел, чтобы у места была настоящая история, и чтобы для туристов оно было доступно. В Низовье уже есть сложившийся трафик, потому что сюда специально едут на замок Вальдау посмотреть. По дороге и к нам заходят, хотя официального открытия еще не было.

Этот довоенный немецкий мотоцикл случайно был обнаружен под прогнившим полом. Фото: Иван МАРКОВ

НЕМЕЦКИЙ МОТОЦИКЛ В ПОДВАЛЕ

Да, музей пока не работает, однако из-за резких перемен в его облике проехать мимо сложно. На парадной лестнице появились два гранитных шара (их выкопали из земли на заднем дворе), на входе висит дубовая дверь со старинной расстекловкой, слева от нее табличка с надписью «НКО СССР, военный комендант г. Вальдау» и красные флаги по бокам. Поначалу кажется, что тут проходят съемки фильма, однако вскоре выясняется, что это часть концепции.

- Пока у меня очень простая мысль о наполнении музея, - объясняет Зверев. - Тут будут представлены три эпохи: быт довоенной Германии (немецкая почта и аптека почти готовы); военный период будет занимать два больших зала на первом этаже; по советскому периоду представим мототехнику 60-х и 70-х годов, оборудуем школьный класс (все-таки школа тут находилась), и часть экспозиции будет посвящена низовскому сельскохозяйственному училищу. Кстати, здание, в котором находилось это училище, сейчас выставляют на продажу, и местный глава меня внутрь запустил посмотреть. С его разрешения я забрал стенды, тысячи фотографий – все это будет частью экспозиции. А сколько там книг и учебников – мне всего этого так жалко стало!

- А почему именно мототехника?

- Я сам из Брянской области, и тема советских мотоциклов у меня с малой родины тянется. У моего папы был послевоенный Иж-49, и я с детства от таком мечтал. С него и началось коллекционирование техники. Так получилось, что большая часть экспозиции по этой теме у меня из Брянской области, мои знакомые ребята помогали все эти мотоциклы восстанавливать и перевозить сюда.

Коллекция советских мотоциклов. Фото: Иван МАРКОВ

Интересно, что во время обследования приобретенного дома Иван Зверев под полом первого этажа нашел тайник, в котором кроме всего прочего хранился немецкий мотоцикл.

- Мы уже более-менее привели его в порядок, поменяли седло и резину. А нашли совершенно случайно – вход в подвал был потайным. Там еще консервы на полках стояли, ящики какие-то и даже мышеловка с мумифицированной мышью, попавшейся еще до войны, наверное.

НАХОДКА В КОЛОДЦЕ

Если не считать средств, потраченных на покупку здания, то с момента начала работ, по словам Зверева, в объект вложено около 10 миллионов рублей.

- Конечно, начали мы с крыши. Еще деньги пошли на перекрытия, полы и окна. Одно только застекление первого этажа мне обошлось в полмиллиона рублей.

Владелец музея проводит обзорную экскурсию по дому, и показывает, что работа предстоит еще титаническая: из-за многолетней сырости штукатурка стала рыхлой и крошится от легкого прикосновения, на верхних этажах еще зияют дыры в потолке и стенах, а полы под ногами кое-где предательски похрустывают.

- А жена ваша как ко всем этим затратам относится?

- Она поддерживает. «Главное, - говорит, - здоровье береги», - смеется Зверев.

Табличка, найденная на дне колодца. Фото: Иван МАРКОВ

Здание аптеки вместе с домом аптекаря были построены в конце XIX века, и одна находка во время ремонта связана именно с владельцами здания - семьей зубных врачей из Вальдау. По словам Ивана Зверева, колодец во дворе был завален мусором, а сверху еще и засыпан землей. Почти на самом дне его лежала эмалированная табличка с надписью на немецком: «Стоматологическая практика. Кай Маркс. Дантист». Теперь это один из ценнейших экспонатов музея.

ПАРТИЗАНЫ-ЗЕМЛЯКИ

Оформлением отремонтированного первого этажа занималась художница из Новосибирска. Она успела расписать зал аптеки и почты, а также стены залов, посвященных военной истории. Вот красноармейцы берут в плен гитлеровцев на руинах Королевского замка и Кафедрального собора, вот разведчик на дереве разглядывает кого-то в бинокль, а напротив – землянка с партизанами.

- Я уже сказал, что родился под Брянском, - поясняет Зверев, - а Брянск – город партизанской славы. И вот тут некоторые ребята, что нарисованы - это мои друзья. Художница их с фотографий рисовала, которые я ей принес. Этот, с гранатой, в Твери живет, он там один из директоров вагонзавода, в гости ко мне каждый год приезжает. Тот, что под деревом, высокий такой, - мой московский приятель, полковник. С трубкой – мой школьный товарищ, в моем родном поселке Старь живет. Работа по оформлению еще не закончена, все в процессе.

Фреска с брянскими партизанами. Фото: Иван МАРКОВ

«ШЕВАЛЬЕ» И ШЕВАЛЬЕ

Уже ближе к концу экскурсии владелец музея рассказывает, что его увлечения поиском старинных вещей отразились и в названии его заведения в поселке Александра Космодемьянского - ресторана «Шевалье».

- Ездили мы как-то во Францию, накупили там барахла так много, что в руки оно не помещалось. И я, чтобы немного освободиться, доспехи рыцарские на себя надел, а сумки и длинную алебарду так тащил. Только мы в метро заходим, как все французы начали кричать: «О! Шевалье!» (это у них рыцарь конный так называется). И фотоаппараты достают, щелкают. И когда в Калининград приехали, я свой ресторан решил назвать «Шевалье».

Иван Зверев на фоне одной из фресок. Фото: Иван МАРКОВ

Правда, в 2011 году это название сыграло со Зверевым злую шутку.

- Тогда в Калининграде застрелили бизнесмена Ивана Шевалье вместе с охранником. И полиция почему-то сразу ко мне в ресторан приехала, чтобы всех допросить. Оперативники у меня спрашивают: «А какое вы имеете отношение к Шевалье?» Я им объясняю, что шевалье – это экипированный рыцарь-всадник по-французски, что ресторан у нас в честь рыцарей назван. Вот, мол, они у нас стоят тут. Вроде, поняли. Уехали.

Музей Ивана Зверева в Низовье 17 октября провел день открытых дверей (дата была выбрана в честь освобождения Брянщины от немецких оккупантов). А полноценное открытие, по его словам, пройдет уже в декабре этого года.