Бюджет Калининградской области-2022: Кому вершки, кому корешки

В 2022 году обещают достроить первую за 30 лет новую поликлинику в Калининграде – на улице Согласия. Фото: СОЦСЕТИ

На этой неделе в Калининградской области состоялись публичные слушания по проекту регионального бюджета на 2022 год и двухлетнюю перспективу. У депутатов существенных замечаний документ не вызвал, поэтому можно предположить, что проект пройдет утверждение в парламенте без сучка и задоринки. Впрочем, как обычно в последние годы. Тем более что депутаты в следующем году получат значительно больше денег, чем сегодня. Но давайте рассмотрим вопрос немного подробнее.

КАК ЖИТЬ БУДЕМ

Закон о бюджете начинается с прогноза социально-экономического развития. Тут, если верить разработчикам бюджета, нас ждет если не светлое будущее, то более привлекательные перспективы, чем сегодня. Так, внутренний региональный продукт (ВРП) – основной показатель экономического развития региона - должен вырасти почти на 7 процентов и составить 613,8 млрд рублей. Прогнозируются в 2022-м и рост инвестиций в основной капитал (на 10 процентов), и увеличение объема жилищного строительства (на 4,8 процента) и рост среднемесячной номинальной заработной платы (на 7,8 процента). Средняя зарплата в следующем году составит 43 133 рубля. А вот безработица в Калининградской области должна снизиться сразу на 15 процентов.

ДОХОДЫ

Доходы областного бюджета в 2022-м году вырастут по сравнению с 2021-м на 4 миллиарда и достигнут рекордных для нашего региона 136,8 млрд рублей, причем примерно половина этой суммы придется на межбюджетные трансферты на поддержку юридических лиц и резидентов ОЭЗ. Источники собственных доходов традиционны. На первом месте – налог на доходы физических лиц (18 774 млн), на втором – налог на прибыль организаций (12 835 млн), на третьем – «налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения». Далее следуют налог на имущество и акцизы. В правительстве отмечают, что существенный рост должны показать и поступления от «любимого» калининградцами транспортного налога.

Виктор Порембский. Фото: Правительство Калининградской области

РАСХОДЫ: КОМУ БОЛЬШЕ

Расходы бюджета в следующем году также вырастут – до 147,3 млрд рублей (в этом году они составили, согласно плану, 137,3 миллиарда). Самой «жирной» статьей является госпрограмма «Инновационное развитие и модернизация экономика» - на нее будет выделено без малого 83 млрд рублей. На втором месте по финансовой емкости – госпрограмма «Новое качество жизни», куда входят наиболее важные для простых калининградцев статьи расходов. Всего в рамках этой программы в следующем году планируется израсходовать 56,8 млрд рублей (в текущем году 53,9 миллиарда). Больше всего денег из этого «котелка» пойдет на образование, здравоохранение и социальную поддержку населения.

Обращают на себя внимание несколько не столь существенных статей, по которым в следующем году ожидается крупный рост финансирования. В частности, хорошая жизнь должна наступить у «законодательных органов власти». Если в этом году расходы на парламенты всех уровней составили 193 млн рублей, то в 2022-м будет на 11 миллионов больше. Также заметно вырастут расходы на «Национальную оборону» - с 9,7 до 15,9 млрд рублей, причем самой денежной статьей является «Мобилизационная и вневойсковая подготовка». А вот расходы на «Национальную безопасность и правоохранительную деятельность» в следующем году сократятся почти на треть – с 980 до 693 млн рублей.

В региональном минфине особо отмечают, что в следующем году продолжится поддержка инвестиционных проектов по линии Центра поддержки предпринимательства.

- На докапитализацию фонда промышленности только в 2022 году будет направлено 450 млн рублей, на программу «Восток» предусмотрено 200 млн рублей, и 490 млн рублей на поддержку проектов по вовлечению объектов культурного наследия в экономический оборот, - отметили в правительстве.

А ЧТО С ДЕФИЦИТОМ?

Как показывает элементарный арифметический подсчет, бюджет следующего года также будет с дефицитом. Он составит 10,5 млрд рублей, что в два раза выше, чем в текущем году. Покрывать его собираются проверенным способом – за счет коммерческих заимствований.

- В 2022 году планируется привлечь 7,2 млрд рублей, в 2023 году – 6,0 млрд. рублей, в том числе коммерческих заимствований 6,1 млрд рублей в 2022 году и 4,8 млрд рублей в 2023 году, - пояснил министр финансов Виктор Порембский.

Он добавил, что в 2022 году заимствования ограничены уровнем дефицита в 10 процентов от налоговых и неналоговых доходов, установленного Минфином России в соглашениях о реструктуризации бюджетных кредитов.

КРУПНЕЙШИЕ ПРОЕКТЫ

В следующем году должны быть реализованы сразу несколько громких проектов, некоторые из которых затянулись на довольно продолжительное время. В первую очередь, планируется, что будет достроен онкологический центр в поселке Родники (на него в 2022-м будет выделено более 1,5 млрд рублей). Также в следующем году обещают построить и открыть поликлинику на улице Согласия, новый корпус школы № 50 (оба объекта в Калининграде), детские сады в Балтийске, Васильково, Калининграде (на улице 3-го Белорусского фронта), физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в Правдинске. Что касается дорожного строительства, то и тут будет чем похвастаться. В частности, деньги выделят на продолжение Восточной эстакады (чтобы соединить Октябрьский остров с ул. Дзержинского), а также на завершение реконструкции улиц Катина и Карташева в Калининграде.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Основные параметры бюджета

Доходы – 136,8 млрд руб.

Расходы – 147,3 млрд. руб.

Дефицит – 10,5 млрд руб.