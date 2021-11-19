От 40 до 70 процентов: Росстат сообщил, насколько подорожали овощи за год в Калининграде

Овощи в Калининграде стали "золотыми". Фото: Александр Подгорчук

На этой неделе Калининградстат опубликовал свежий отчет о месячной и годовой продовольственной инфляции в Калининградской области.

Среди продуктов за минувший октябрь больше всех подорожали огурцы – на 41,02%. Более 18% прибавили в цене картофель и помидоры, на 17% стали дороже куриные яйца и на 8,46% - мороженые кальмары.

По сравнению с сентябрем, больше всего среди продуктов питания подорожали лимоны. За месяц цена на них упала на 18,82%. Почти на 10% стали дешевле капуста и виноград. Свекла подешевела на 6,78%, лук репчатый – почти на 6%.

Динамика годовых цен на продукты в области еще более печальная. Так, по сравнению с 2020 годом, те же огурцы в регионе стали дороже сразу на 71,49%, а помидоры – на 65,52%.

Чуть больше чем на 50% подорожал картофель, свекла и репчатый лук прибавили в цене на 41 и 40 процентов соответственно.

Однако, есть и хорошие новости. По данным Калининградстата, за год капуста в регионе стала дешевле почти на 10%. Снижение цен на 6% должны были заметить любители ординарного отечественного коньяка и крепленных вин, однако это не точно. Почти на 5 процентов стали дешевле сухие молочные смеси для детского питания и зарубежное пиво.

По данным Центробанка, годовой прирост цен на продовольственные товары в октябре увеличился до 10,33% после 8,72% в сентябре. В отчете регулятора отмечается, что на рост цен на огурцы и помидоры связан с увеличением издержек производителей из-за повышения стоимости удобрений, техники и средств защиты растений, а также логистических затрат. Картофель же подорожал из-за низкого урожая, что было компенсировано увеличением поставок более дорогих импортных корнеплодов.