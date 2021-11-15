Райффайзенбанк и Mastercard возвращают солнце в Санкт-Петербург

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Райффайзенбанк и Masterсard возвращают солнце в Санкт-Петербург: яркий арт-объект украсит каток Севкабель Порта, модного арт-пространства на берегу Финского залива. «Солнце» на катке — еще одна часть арт-проекта Райффайзенбанка и Masterсard в пространстве Севкабель Порта, посвященного теме освобождения от стресса (stress-free).

«Солнечный диск» будет установлен в центре популярного катка. Арт-объект объемный, двусторонний, диаметром 4 метра, выполнен по индивидуальному чертежу из светопрозрачного стеклопластика. Конструкция устойчивая и отлично выдерживает низкую температуру и другие нагрузки. Солнце будет «чувствовать» приближение людей и в этот момент — дружелюбно светиться ярче, создавая приятную радостную атмосферу на катке.

«Петербург славится своей пасмурной погодой — даже летом часто бывает серое небо, дождь и туман. Мы возвращаем солнце в Северную столицу и уверены, что оно принесет радость и легкость даже в самый хмурый день», — говорит Иван Курочкин, руководитель команды роста в Райффайзенбанке.

«Mastercard рада продолжить наш с Райффайзенбанком творческий проект, посвященный островам безопасности. Как и обещали, мы подготовили еще один приятный сюрприз для посетителей Севкабель Порта, который добавит всем света и радости. Мы верим, что этот арт-объект станет яркой частью культурной жизни города и порадует и его жителей, и гостей», — сказала Светлана Волошенко, Директор по маркетингу и коммуникациям Mastercard в России.

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Каток в Севкабель Порту открылся 13 ноября и будет действовать до марта 2022, поскольку искусственный лед уверенно выдерживает оттепели. В этом году его площадь стала больше в 1,5 раза, и составит уже 2 200 м2. На этом катке за входной билет можно заплатить банковской картой, и при оплате любой картой Masterсard® Райффайзенбанка будет действовать скидка 20%.

На первом этапе проекта, посвященного освобождению от стресса, Райффайзенбанк и Mastercard в сотрудничестве с творческим объединением Vitae Viazi создали на стене одного из зданий арт-пространства яркий позитивный мурал. Пандемия поместила нас в мир, где каждый день появляются новые ограничения, и люди больше не чувствуют себя в безопасности. Райффайзенбанк и Mastercard стремятся избавить своих клиентов от стресса и сделать их жизнь легче – как в вопросах управления финансами, так и в пространстве мегаполиса.

Райффайзенбанк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк – один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», Райффайзенбанк занимает 10-е место по размеру активов по итогам 9 месяцев 2021 года, 7-е по объему средств частных лиц и 10-е по объему совокупного кредитного портфеля. По данным журнала Forbes, Райффайзенбанк признан самым надежным банком в России в 2020 году.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более чем 46 000 сотрудников обслуживают 18,6 млн клиентов более чем в 1 800 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.

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