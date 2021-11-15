Глава Калининграда: «На улицах уже узнают и просят деньги в долг»

Евгений Любивый в студии Радио «КП». Фото: Александр КАТЕРУША

В начале октября главой Калининграда избрали главвврача БСМП Евгения Любивого. Став городским чиновником, главное кресло в больнице он оставил. Переехал в мэрию, в кабинет с видом на площадь Победы. Однако, как рассказал Евгений Любивый в эфире программы «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда», с медициной он не попрощался и все так же продолжает работать в больнице скорой медицинской помощи. Только уже не главврачом, а консультантом.

«Руки помнят»

- Мой рабочий день начинается в 6:45. В это время я приезжаю в БСМП, просматриваю больных и основные документы. Я по-прежнему остаюсь главным хирургом области. Это должность внештатная и неоплачиваемая. Она позволяет мне заниматься врачебной деятельностью в плане консультирования. Главный хирург – это больше административная работа, организационные вопросы, конференции, съезды, – объяснил Евгений Любивый и признался, что в настоящее время не оперирует. По закону это запрещено.

- Любой врач хочет продолжать. Но раз уж избрал такой путь [руководства городом], то на двух стульях усидеть сложно. Тем более, открытая хирургия у операционного стола – большой труд физический и моральный, - говорит градоначальник. – К операционному столу в ближайшее время я не смогу подойти. Но я бы сравнил это с управлением автомобилем. Мануальные навыки никуда не деваются. Руки помнят. Тем более хирургический стаж у меня более 20 лет.

Глава города признался, что не раз слышал в свой адрес упреки по поводу того, что в пандемию, в сложное время, ушел из руководства БСМП, оставил пост.

- Задача руководителя – правильно организовать работу. Если будешь в ручном режиме постоянно бегать и что-то делать сам, то ты неэффективный руководитель. За четыре года, которые я возглавляю БСМП, там произошли определенные изменения в лучшую сторону. И прошедший чемпионат мира этому тоже подтверждение. Мы же являлись больницей по медицинскому сопровождению чемпионата. Это очень большая ответственность, большая нагрузка. Коллектив справился. Механизм работает, но он нуждается в поддержке и подпитке, в моих приездах в больницу. Запущен ряд проектов, касающихся ремонтов, мы открыли новый травмпункт, поликлиническое отделение. Жизнь там кипит.

О назначении

Назначение главой города Любивый называет неожиданным поворотом в своей карьере.

- В медицине основная заповедь «Не навреди». То же самое касается и города. Прежде чем принимать какие-то решения, безусловно, желательно посоветоваться с коллегами. Со старшими товарищами, которые имеют большой административный и управленческий опыт. Я так и поступаю.

Новый глава регулярно проводит совещания и встречи с Еленой Дятловой, Андреем Кропоткиным и Антоном Алихановым. А вот диагноз Калининграду Евгений Любивый ставит самостоятельно и уверенно.

- Пациент жив! Жив и молод, - заулыбался глава города. – Задача – сделать город лучше. И я не вижу предмета для ампутации. Для реконструктивной пластической хирургии и косметологии – да.

Как и у любого врача, у Евгения Любивого были в работе ошибки. О чем он тоже рассказал в эфире:

- Важно анализировать свои ошибки, понимать, почему они случились, и извлекать уроки. Хирургия – настолько живая часть, что там не может быть без ошибок. И не бывает хирурга, у которого не было бы ошибок.

О «деле врачей»

Прокомментировал глава города и судебное дело калининградских врачей Елены Белой и Элины Сушкевич.

- Мое отношение к этому процессу исключительно отрицательное. Ни один врач, поверьте, намерено никогда не будет причинять зло человеку. Никогда! Может быть стечение обстоятельств, может быть тяжелое заболевание. Но так, чтобы врач что-то придумал… Это тогда не врачи, а нелюди, которые попали совершенно случайно в профессию. Я не люблю, когда это называют профессией. Всегда говорю, что это образ жизни. Ты не можешь с 8 до 5 по расписанию приходить и работать. Особенно это касается экстренной помощи. Болезни настолько по-разному протекают, что они не выбирают время.

- Врач-реаниматолог – дефицитнейший специалист. И наш врач сидит в СИЗО как особо опасный преступник, - отметили ведущие радио «Комсомольская правда».

- Это недопустимо абсолютно. Надеюсь, органы правопорядка разберутся во всем и поставят точку в этом вопросе. Женщины, тем более врачи! У меня нет понимания, почему это произошло и что за этим стоит. Одно скажу – это ненамеренная история. Педиатры, работающие с детьми – это святое.

На рыбалке – как в бане

Как бы то ни было, с ошибками или без, Евгений Любивый все больше втягивается в работу в администрации города. Говорит, что его уже даже узнают на улицах.

Евгений Любивый чувствует себя на новом месте все более уверенно и часто шутит. Фото: Александр КАТЕРУША

- И удачи желают, и вопросы задают. А недавно подошел молодой человек и попросил денег занять. Ему 50 рублей не хватало. Дал ему, конечно. Много общаюсь с калининградцами и вживую, и в соцсетях. Свободного времени все меньше, вот и на любимый настольный теннис уже не остается. У меня есть хобби – природа, рыбалка. Я очень люблю путешествия. В Калининградской области шикарные места: озера, море, реки. Здесь и щука, и многие другие виды рыб. Для рыбака – просто рай. И все находится недалеко.

- С кем рыбачите? С коллегами-медиками, с депутатами, с другими нужными людьми? – уточнили ведущие.

- На рыбалке – как в бане. Это, все-таки такой процесс, когда ты приезжаешь отдыхать. А если будешь выстраиваться, подстраиваться, то и рыбу не поймаешь, и отдохнуть не получится, – ответил глава города.