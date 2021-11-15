Райффайзенбанк запустил сервис для контроля клиентов за платными подписками

Клиенты Райффайзенбанка теперь могут в режиме онлайн отслеживать платные подписки, которые подключены к их картам. Новый сервис доступен в мобильном приложении Райффайзен-Онлайн. Это первый в России банковский сервис, который дает возможно управлять платными подписками.

Сервис позволяет проверить, за какие подписки платит клиент со своих карт в Райффайзенбанке. Он увидит не только список сервисов, но также по каждому их них - ближайшую дату и сумму списания с указанием карты для оплаты.

Источник: мобильное приложение Райффайзен-Онлайн

Дополнительно доступна сумма всех ежемесячных трат на подписочные сервисы. Новый сервис призван облегчить контроль и управление своими расходами, так как регулярные списания за платные сервисы проходят автоматически, и клиент видит их уже по факту оплаты.

«По данным нашего исследования у одного клиента в среднем оформлено 3-4 платные подписки. Однако каждый четвертый платит за подписки, которую он не подключал сам — очень часто это делают дети или другие члены семьи. Иногда мы забываем про какие-то подписки и платим за то, чем не пользуемся. Поэтому мы запустили сервис, который соберет все платные подписки на одной странице мобильного приложения. Он позволит клиенту легко управлять подписками и оплачивать только те, которыми он пользуется», — Дарина Хохлушина, руководитель направления развития розничного бизнеса макрорегиона «Запад» Райффайзенбанка

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Райффайзенбанк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк – один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», Райффайзенбанк занимает 10-е место по размеру активов по итогам 9 месяцев 2021 года, 7-е по объему средств частных лиц и 10-е по объему совокупного кредитного портфеля. По данным журнала Forbes, Райффайзенбанк признан самым надежным банком в России в 2020 году.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более чем 46 000 сотрудников обслуживают 18,6 млн клиентов более чем в 1 800 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.