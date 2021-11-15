Калининградские полицейские раскрыли 611 киберпреступлений

Александр Сокрутенко поставил задачу по повышению раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Сегодня под председательством начальника УМВД России по Калининградской области генерал-майора полиции Александра Сокрутенко прошло совещание по итогам оперативно-служебной деятельности за 10 месяцев. В режиме видео-конференц-связи на заседании присутствовали руководители территориальных отделов полиции, служб и подразделений регионального управления.

Как значится в материалах совещания, по итогам 10 месяцев 2021 года количество преступлений на территории региона сократилось на 5,5%, при этом тяжких и особо тяжких стало меньше почти на 10%, а их раскрываемость возросла более чем на 16%. Общая раскрываемость преступлений в Калининградской области продолжила увеличиваться и остается выше среднероссийской.

Самый западный регион России сохраняет свои ведущие позиции по стране по такому показателю, как безопасность граждан. Количество лиц, погибших от противоправных посягательств, снизилось на 33,3%, по сравнению с прошлым годом более чем на 30% сократились убийства, на 6% - факты умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Кроме того, в Калининградской области на 21,2% меньше совершено квартирных краж, на 24,5% - краж с банковского счета, на 46,4% - разбойных нападений, на 27% - грабежей. На 12% сократилось количество преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах. На 25% снизилась и подростковая преступность.

Благодаря профилактической работе в 2021 году калининградским полицейским удалось не допустить роста преступлений, совершенных с применением высоких технологий. За 10 месяцев их совершено на 5,6% меньше, чем годом ранее, при том что в целом по России рост ИТТ-преступлений продолжается и составляет 8,1%. Сотрудники полиции установили личности 453 киберпреступников, что почти вдвое больше, чем в прошлом году, а общее количество раскрытых киберпреступлений увеличилось на 20% и составило 611.

Положительная динамика укрепилась и в сфере борьбы с экономическими преступлениями. В 2021 году полицейские раскрыли на 47% больше экономических и коррупционных преступлений, при этом на 100% увеличили число раскрытых тяжких и особо тяжких преступлений этой категории. По итогам 10 месяцев в суд направлены уголовные дела в отношении 28 лиц, совершивших экологические преступления, к административной ответственности за экологические правонарушения привлечено 500 должностных и юридических лиц.

По итогам совещания Александр Сокрутенко поставил задачи по повышению раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений, увеличению эффективности борьбы с незаконным оборотом наркотиков, в том числе по выявлению и пресечению фактов сбыта, проводимых бесконтактным способом. Кроме того, глава управления поручил активизировать работу по раскрытию преступлений, совершаемых общеопасным способом, таких как поджоги автомобилей и другого имущества. Начальник УМВД особо остановился на необходимости держать на постоянном контроле раскрытие преступлений прошлых лет.

Особое внимание Александр Сокрутенко уделил вопросу улучшения обратной связи с жителями, чтобы вовремя реагировать на их проблемы и беды, в том числе, в отдаленных поселках.

- Несмотря на то, что Калининградская область не велика, работа предстоит большая, - подчеркнул глава ведомства.