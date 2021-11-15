«Будет краше, чем Мальборк»: новые арендаторы Бальги и форта «Штайн» рассказали о своих планах

Форт № 1 «Штайн» был построен в 1875-1879 годах. Фото: Иван МАРКОВ

Новые арендаторы форта №1 и замка Бальга (аренда оформлена на 49 лет) Артур Сарниц и Валерий Щербатых собрали журналистов, чтобы рассказать о том, что они намерены сделать с этими объектами. На обоих фортификационных сооружениях, по их словам, в первую очередь проведут уборку и противоаварийные работы, а уже потом - все остальное. Что будет входить в это «остальное», пока не совсем ясно, однако Сарниц и Щербатых говорят, что планы у них вполне конкретные.

«Форты вызывают восхищение»

С фортом «Штайн», на территории которого около 30 лет проживал со своей семьей Станислав Лаурушонис, арендующий сегодня форт №1А, сейчас все более-менее понятно. Дело в том, что у Сарница и Щербатых имеется большой опыт по работе с подобным объектом – в их руках новую жизнь получил форт №11 «Денхофф».

Артур Сарниц и Валерий Щербатых. Фото: Иван МАРКОВ

На вопрос «зачем вам еще один форт» Артур Сарниц отвечает как романтик:

- Фортификационная система Калининграда-Кенигсберга вызывает восхищение. Сегодня остается только два неосвоенных объекта – форты 10 и 2А. Недавно 7-й форт (рядом с поселком Прегольский) совершенно неожиданно тоже получил своего хозяина. Туда непросто подобраться, но это тоже один из интереснейших фортов, но там частично еще военные присутствуют. Мы все более и более верим в успех идеи создания большого федерального маршрута, связанного с фортификационным наследием.

По словам обоих арендаторов, основные «болячки» и «заскорузлые болезни» у «Штайна» такие же, какими ранее страдал «Денхофф», – подтопление и нарушение гидроизоляции.

- Быстро все сделать не получится, - поясняет Щербатых. - Могу сказать, что это будет целый раздел проектной документации, которую нам сейчас предстоит делать. Нам это нам отведено два года, будем заниматься изыскательскими и научно-проектными работами и уже потом приспособлением к современному использованию. Надо понимать, что это объект культурного наследия, и любые работы, которые здесь необходимо выполнять, мы будем согласовывать со службой охраны объектов культурного наследия Калининградской области.

«Belle Époque»

О будущей функции форта, по словам Артура Сарница, еще нужно подумать. Однако одна мысль по созданию «аттракциона для туристов» уже есть.

- Наша задача – сохранить, привести в чувство, сделать так, чтобы форт стал безопасным для посещения. Функции можно всякие намечтать. У меня была идея, чтобы здесь были настроение Belle Époque, что называется. Это XIX век, самый романтичный век, когда человечество еще не было погружено в кошмары XX века с его войнами и всевозможными социальными экспериментами. Тут будет какой-то караул, гарнизон, быть может. Но это пока только мои предположения. Речь о гостинице пока не идет.

Так коридоры форта выглядят сейчас. Фото: Иван МАРКОВ

Валерий Щербатых, говоря о предстоящей работе с туристами, заметил, что форты №1 и №11 будут объединены вместе с замком Бальга в единый маршрут. Кроме того, упомянутые форты получат автобусное сообщение.

- Сюда ходит автобус, а форт №11 не имеет автобусного сообщения, - заявил арендатор. - Мы планируем пустить свой автобус от «Штайна» до форта №11, чтобы он перевозил туристов. Также мы обсуждаем единый билет, чтобы туристу было выгодно.

О тех, кто ранее обитал в форте, Сарниц не стал говорить ни плохо, ни хорошо. Однако заметил, что «собрать сплоченный коллектив у них не получилось».

- Это был уникальный пример, - говорит Сарниц. - Человек вырастил в этом форте своих детей и даже внуков. Он сохранил этот объект, но многого, к сожалению, не сделал. Скажу еще, что Стас был одним из первых, кто приходил к нам в 11-й форт, он даже проводил часть работ, давал советы. Замечательно, что у него теперь есть свой форт 1А. Думаю, он ему по силам.

- Сейчас Станислав и его люди по звонку могут сюда попадать, они забирают свои оставшиеся вещи. Никакой юридической подоплеки оставаться здесь далее они не имели, - добавляет Щербатых. – Все, что делал Станислав, было незаконно. Потом он вступил в суды с собственниками форта, которые закончились для него ничем.

Бывшие жильцы оставили массу своего имущества. Фото: Иван МАРКОВ

Арендаторы изначально собирались открыть форт для посещения к Новому году, однако, прикинув все «за» и «против», они решили, что сделать это получится к весне следующего года. Первыми же посетителями объекта станут волонтеры из «Хранителей руин», которые приедут в «Штайн» на уборку, вероятно, уже на следующей неделе.

Потухший вулкан и планетарные колеса

Замок Бальга, в отличие от форта, не имеет ни одного целого помещения. Заинтересовать арендаторов руинами властям было, конечно, намного сложнее. Однако Сарниц и Щербатых уверяют, что их в данном случае интересует не материальная, а духовная составляющая.

- Сейчас я скажу фразу, которая, наверное, уже стала клише, - заявил Сарниц. - Бальга - это место силы. Место, с которого начинался наш город. Я не мог не подойти к этому месту с желанием сделать что-то хорошее и полезное. Это очень непростое место, на протяжении столетий оно оставалось непростым. Дорогу осилит идущий. Думаю, это венец нашего отношения к родному краю. Сделаем, как надо, приведем в порядок.

О полном восстановлении Бальги речь не идет, хотя, как уверяют Сарниц и Щербатых, на месте руин появится что-то более гармоничное. Фото: Иван МАРКОВ

Щербатых добавил, что в течение последних 15 лет на Бальге выполнялись различные работы, однако на этот раз все будет более масштабно. В первую очередь там будет проведена лесопатология, приведен в порядок парк, а также будет обеспечена безопасность на руинах.

По словам Сарница и Щербатых, после проведения указанных работ за круглым столом будут собраны эксперты, которые примут совместное решение – что с руинами делать дальше.

На Бальге раньше уже проходили работы по консервации. Фото: Иван МАРКОВ

- Мы привлечем всех специалистов в области археологии и архитектуры, а также ландшафтной архитектуры. Всех этих людей мы соберем и посадим за один стол. Будем общаться, - пояснил Щербатых. - Руиной Бальга точно не останется. Это невозможно. Могут быть элементы восстановления, но ни в коем случае о полном восстановлении речь не идет.

- Может, через 200 лет этот замок будет краше, чем Мальборк. Это место уже сейчас находится под нашей заботой. И мы будем рады всем, кто захочет принять участие. - добавил Сарниц и намекнул на восстановление форбурга по проекту калининградского архитектора Юрия Забуги. По словам арендатора, этот проект Забуга передал его команде безвозмездно.

Интересно, что в зону ответственности арендаторов входят и руины кирхи на Бальге.

- Мы не считаем ее отделимой, она входит в комплекс, и бросать ее нельзя. О ней будет точно такая же забота, как и о замке, - уверяет Щербатых.

Руинами кирхи тоже должны заняться. Фото: Иван МАРКОВ

Одна из самых серьезных проблем Бальги – транспортная доступность. Но и этот вопрос, как утверждают арендаторы, постепенно будет решен. Пока же Артур Сарниц вдохновенно рассказывает, что главное – в другом.

- Там просто приятно постоять. Вся эта кровь и все, что там случилось, весь ужас… все это меня не волновало. Но когда я там стоял, меня больше волновал этот гигантский пласт истории, все эти семь веков с лишним… что здесь жили пруссы, потом пришла сюда другая сила, которая построила город Кенигсберг. Гигантские, планетарные колеса крутятся на этой территории. Великая честь, что нам досталось это в ответственность, - рассказал Сарниц. - Архитектура остается. Пройдут столетия, и на нашем месте будут стоять другие люди, но в этих же стенах. Они и оценят, как мы сумели их сохранить. Взять хотя бы 11-й форт. Когда я захожу в эти двери, я чувствую, что он откликается с благодарностью к тому, что смогли мы угодить этому старику, этому потухшему вулкану. Одному из вулканов архипелага Кенигсберг-Калининград.