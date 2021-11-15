«Мамуля, с днем рождения!»: Как «Балтика» обыграла дома прямого конкурента

Балтийцы забили два мяча, но могли гораздо больше. Фото: 1fnl.ru

В минувшую субботу, 13 ноября, калининградская «Балтика» провела на своем поле матч 22-го тура ФНЛ против ближайшего конкурента - тольяттинского «Акрона». Вход на стадион «Калининград» впервые осуществлялся по QR-кодам, что совсем не отпугнуло болельщиков. Из разрешенных 500 мест, по официальным данным, были заняты 497.

Первый опасный момент создали гости - на 9-й минуте голкипер «балтийцев» Евгений Латышонок лишь кончиками пальцев сумел перевести мяч на угловой. После этого свои условия на поле стала диктовать «Балтика» . И это принесло плоды: на 23-й минуте после фланговой передачи Данила Кленкина Ян Казаев переправил мяч головой и открыл счет. Для Яна этот гол стал юбилейным 50-м в карьере.

Второй раз «Балтика» отличилась на 74-й. Нападающий Владислав Лазарев заработал пенальти (его сбили в штрафной), который сам же и реализовал. На табло загорелись цифры 2:0, что получилось невероятно символично: Владиславу как раз в день матча исполнилось 20 лет! Забив гол, он рванул в сторону трибун и, подняв футболку, продемонстрировал трогательную надпись: «Мамуля, с днем рождения!».

- У нас с мамой день рождения в один день, так что посвящаю свой гол и победу ей, - объяснил на пресс-коференции футболист.

Владислав Лазарев посвятил маме и свой гол, и победу. Фото: пресс-служба ФК "Балтика"

Для Влада, к слову, гол в ворота «Акрона» стал уже пятым в нынешнем чемпионате. По информации пресс-службы «Балтики», это является абсолютно лучшим показателем для местных воспитанников за последние 10 сезонов!

Наставник «Балтики» Сергей Игнашевич после игры особо отметил атмосферу на стадионе.

- Очень приятно слышать болельщиков, жалко что всего два забили, моментов было много, - сказал тренер.

По итогам тура наша команда с 33 набранными очками поднялась на 7-е место. До зимней паузы «Балтике» осталось сыграть три матча, первый из которых команда проведет 17 ноября на выезде против нижнекамского «Нефтехимика».