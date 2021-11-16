Основатель АВТОТОР награжден за лучшую экономическую книгу года

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Книга «Крушение советской империи глазами последнего председателя Госплана СССР» стала лауреатом премии «Экономическая книга года».

В основе книги - воспоминания Первого заместителя Премьер-министра СССР, председателя Госплана СССР, доктора экономических наук, академика РАЕН, основателя АВТОТОР Владимира Ивановича Щербакова. Тщательно выверенное и дополненное известным писателем, публицистом, генеральным директором издательства «Экономическая летопись России» Николаем Кротовым издание по результатам голосования жюри получило наибольшее количество голосов. Итоги премии были объявлены на VI Всероссийском экономическом собрании, которое прошло 11 ноября в московском офисе Вольного экономического общества и было посвящено 30-летию со дня образования Международного Союза экономистов и профессиональному празднику День экономиста.

- В этой книге, и я могу поручиться, только то, что прямо сказано другими очевидцами событий, или то, где я лично присутствовал или лично видел документы. Мне хотелось рассказать в этой книге, как оно было на самом деле, - подчеркнул Владимир Щербаков, выступая на вручении диплома лауреата на заседании Всероссийского экономического собрания. - Я не ставил задачи показать, кто прав, кто не прав. Я пытался показать какие-то альтернативы, которые были в это время. Я хотел бы, чтобы книгу рассматривали как рассказ очевидцев без попытки навязать какую-либо точку зрения. И это не просто история давно минувших дней, она каждый день живет с нами, и многие вопросы до сих пор актуальны.

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«Разбор истории человека, доказавшего, что он без родственной поддержки, только за счёт самоотверженного труда и профессионализма может быть одинаково успешен как в государственном управлении на самом высоком уровне, так и в частном бизнесе, чрезвычайно полезен. С выводами нашего героя можно не соглашаться, но его доводы имеют большой коэффициент сложности, если использовать термин из ряда видов спорта. Он не диванный аналитик, ему есть что представить в доказательство.

Книга посвящена переломному периоду жизни страны и В. И. Щербакова - времени перестройки, с 1985 по 1991 год включительно. Этот рассказ не стоит воспринимать прямой инструкцией, как делать, как строить свою карьеру, уже потому, что условия, в которых формировалась личность Владимира Ивановича, коренным образом изменились, в этом случае прав древний мыслитель, заявивший, что в одну реку нельзя войти дважды. Да и прежней реки уже нет, её русло повернули.

Владимир Иванович никогда не увлекался «политическим звоном», не считал, например, что непременно надо строить коммунизм. Но всегда был уверен, что что-то строить надо обязательно, хотя бы по той простой причине, что «все, что не развивается, то гибнет». Он с негодованием заявляет, что нельзя верить людям, которые «вдруг нам стали доказывать, что не только мы, но и наши отцы и деды жили неправильно, не за то боролись. И вообще всё делали зря», - подчеркнул в предисловии к книге Николай Кротов.

Общественная премия «Экономическая книга года» учреждена Общероссийской общественной организацией «Вольное экономическое общество России» при участии Международного Союза экономистов в 2018 году с целью поиска лучших изданий по экономике и поощрения их авторов.

Напомним, что в декабре 2019 года В. И. Щербаков стал лауреатом премии «Экономист года» за создание комплекса автомобильных производств в Калининградской области, включающего 30 тысяч рабочих мест, за развитие высокотехнологичного производства, реализацию социальных инфраструктурных проектов в регионе и ведение социально ответственного бизнеса.

Справка

Компания АВТОТОР основана в 1994 году в Калининграде. Предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведётся с мая 1997 года. На сегодняшний день АВТОТОР выпускает автомобили под марками BMW, KIA, Hyundai. Общий объём производства превысил 2,3 млн автомобилей.