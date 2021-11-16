Из-за строительства дублера двухъярусного моста перекроют половину улицы Буткова

Вид со стройки на двухъярусный мост. Фото: Иван МАРКОВ

В Калининграде полным ходом идут работы по строительству моста через реку Преголю в непосредственной близости от двухъярусного моста. Во вторник глава администрации города Елена Дятлова встретилась с представителями подрядчика (это компания «СК Мостотрест»), чтобы те пояснили, как быстро продвигается дело, и с какими трудностями приходится сталкиваться.

Особые сваи и привезенные специалисты

Гендиректор фирмы-подрядчика Виктор Мартыненко сообщил, что во время первого этапа будет построен железнодорожный мост, а автомобильный возведут позже.

- Мы с вами сейчас на правом берегу реки, - водил по схеме складной указкой Мартыненко. – Общая длина автомобильного моста составит 386,7 метра. Подъемный пролет у нас будет длиной 66 метров. Полос будет 6: по 3 в каждом направлении.

Сваи заколачивают ровно напротив нерасселенного дома. Фото: Иван МАРКОВ

Сейчас, по словам Мартыненко, идут работу по строительству буронабивных свай (специальные бетонные сваи, уширенные снизу), которые уходят на глубину 46 метров. Эта особая технология была выбрана подрядчиком, так как больше всего подходит для этой местности.

Елена Дятлова добавила, что надземных работ калининградцы не увидят еще долго, так как сейчас перед подрядчиком стоит множество задач по переносу инженерных коммуникаций. При этом глава администрации призналась, что хороших мостовиков в Калининграде мало, поэтому подрядчику пришлось большую часть специалистов приглашать вахтовым методом из других регионов.

Перекрытие дороги

Зато кое-что горожане в скором времени заметят. Город на время работ по строительству свай заберет полосы проезжей части, ведущие от Двухъярусного моста к Московскому проспекту. Об этом рассказал председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Галкаев.

- Как только у нас решится вопрос с земельным участком таможни, мы забор таможни отодвинем ближе к зданию и организуем полноценное трехполосное движение в оба направления, - заявил чиновник.

По его словам, для работ со сваями власти заберут две полосы движения на улице Генерала Буткова (на отрезке от моста до Московского проспекта).

- Сейчас проект организации дорожного движения в стадии окончания разработки, - продолжил Галкаев. – Но пока не могу сказать, согласуют нам или нет.

Так, напомним, будут выглядеть новые мосты. Фото: Иван МАРКОВ

Галкаев даже выразил готовность организовать перекрытие улицы уже в этом году, однако Елена Дятлова попросила его не торопиться.

- Не обещайте вы про этот год! – обратилась она к своему подчиненному. – Коллеги, вы поймите, что обещать, значит исполнить!

Тут уже скоро установят строительный забор. Фото: Иван МАРКОВ

Чуть позже в пресс-службе корреспонденту «Комсомолки» уточнили, что проезжая часть будет перекрыта в феврале-марте следующего года.

Дом у моста снесут

Последний жилой дом довоенной постройки, стоящий перед будущим мостом, на встрече также обсудили. По словам Елены Дятловой, сохранять его не будут.

- Дом на Галицкого 50-52 оставить не получится, - сообщила глава администрации. – Этот дом нам необходимо будет снести. В доме 28 квартир. С шестью вопрос решен с помощью выкупа. Жители оставшихся затеяли судебную тяжку. Заседание у нас в конце ноября. Я напомню, что будет проведена повторная экспертиза стоимости этих квартир. То, что будет назначено судом, мы полностью выплатим. Жители вправе ходатайствовать о назначении экспертиз от собственных оценочных организаций. Мы возражать не будем.