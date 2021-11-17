Полковник полиции: Мошеннических колл-центров на территории Калининградской области нет

Преступники нередко маскируются под роботов, когда жертва слышит в телефоне якобы механический (чаще всего женский) голос. Фото: Александр Подгорчук

Телефонные мошенничества пока остаются самым распространенным видом преступлений, подпадающих под 159-ю статью Уголовного кодекса РФ. Хотя звонки якобы от попавших в ДТП родственников, которым срочно нужно перевести денег, чтобы «замять дело», давно в прошлом.

Сегодня наиболее популярный у злоумышленников метод – представляться сотрудниками служб безопасности банков. Однако масштабная компания профилактики, развернутая правоохранительными органами, приносит свои плоды: все меньше граждан «ведутся» на подобные звонки. И жулики внесли в свою деятельность некоторые коррективы.

Робот на доверии

- Они теперь звонят и используют как будто роботов, когда на задаваемые вопросы человек должен ответить только «да» или «нет», - объясняет начальник отдела МВД России по Ленинградскомй району Калининграда Роман Букреев. - Механический (чаще всего женский) голос спрашивает, подавал ли абонент запрос на получение кредита, затем включается характерный звуковой сигнал. В зависимости от ответа дальнейшие события развиваются в двух направлениях. Если вы ответите положительно, то мошенники наверняка положат трубку, догадавшись, что раскрыты, ведь сами они прекрасно знают, что никакого запроса не поступало. В случае отрицательного ответа последует еще несколько вопросов «от робота», после чего к делу подключится уже псевдопредставитель банка и затем все пойдет по обкатанной схеме с выманиванием у собеседника реквизитов его банковской карты или переводом денег на «безопасный» счет.

Как ни странно, сегодня роботу люди доверяют больше, нежели живому человеку – видимо, руководствуясь логикой, что если уж используется подобная техника, то звонок и впрямь поступил из солидной организации, а не от сомнительной личности. Хотя в расчете на «лохов» мошенники продолжают звонить и, что называется, «втупую», нередко используя IP-телефонию с подложными номерами, например, сотрудников областной Госавтоинспекции, дежурных частей отделов полиции, других специальных служб. Правда, со специальными технологиями вроде компьютерных программ, подделывающих голоса (например, чтобы звонящий мог выдать себя за вашего родственника), которыми уже вовсю пользуются зарубежные аферисты, калининградским полицейским сталкиваться еще не приходилось. Но, думается, это всего лишь вопрос времени – в Москве первые подобные прецеденты уже зафиксированы, значит, и до нас скоро дойдут.

Недобрые старые методы

Продолжают аферисты и просто звонить с номеров, начинающихся с кода 495 - под видом сотрудников кредитного отдела или службы безопасности банка. Цель одна: подключиться к услуге «Мобильный банк» в вашем телефоне и с ее помощью снять деньги со счета владельца. Также мошенники по-прежнему пытаются заставить простаков отправиться к банкомату, чтобы отправить свои сбережения (а то и срочно взятые кредиты) неизвестно, кому.

По словам Романа Букреева, нужно прекратить разговор при возникновении первых же подозрений в том, что вам звонят мошенники. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Но в последнее время эта уловка используется все реже. Во-первых, многие граждане наслышаны о таких «разводках» или научены собственным горьким опытом. Да и сотрудники служб безопасности магазинов, где установлены банкоматы, и персонал банков соответственно ориентированы и наверняка насторожатся в случае попытки снятия крупных сумм денег. Уже неоднократно такие аферы удавалось сорвать буквально на последнем этапе, когда человек стоял у терминала.

Увы, среди калининградцев встречаются и дикие упрямцы вроде столичной пенсионерки, которая, несмотря на пытавшегося отговорить ее полицейского, все-таки перевела мошенникам деньги, а через пару дней пришла в полицию с заявлением, что ее обманули.

«Вы приглашаетесь для дачи показаний»

Самый надежный способ обезопасить себя от телефонных мошенников давно известен – просто положить трубку. Если все-таки одолевают сомнения, можно перезвонить по указанному на оборотной стороне кредитки телефону банка (в случае с мнимыми полицейскими – в дежурную часть своего РОВД) и убедиться, что вас действительно хотели надуть.

- Важно твердо усвоить одно: ни банковские служащие, ни сотрудники полиции на такие темы по телефону НИКОГДА не общаются, все необходимая информация и без того имеется у них в распоряжении, - говорит Роман Букреев. - Меня поражает: человек, которого мошенники заставили отправиться к банкомату. Снимает 200 тысяч, 600 тысяч, миллион, держит деньги в руках – казалось бы, куда уж безопаснее? Так нет же, он раскидывает их по каким-то непонятным телефонам и счетам, указанным ему неизвестно кем! Умеют внушить, умеют… Наши оперативники под видом обычных граждан общались с мошенниками, чтобы понять, как они выстраивают диалог, уяснить алгоритм их действий.

- Уяснили?

- Да, и активно используем полученные знания, чтобы бороться с самими преступниками.

- А вот меня мошенники приглашали явиться для дачи показаний в отдел полиции. Какой смысл в этом предложении, если я соглашусь, приду и выясню, что это обман?

- Для пущей достоверности, чтобы жертва поверила, что звонит полицейский. Даже звание, фамилию и номер кабинета могут назвать. К нам периодически приходят люди, которых точно так же якобы вызвали на допрос. При этом мошенник, настаивая на вашем приходе в полицию, на самом деле не желает этого. Расчет на то, что собеседник, не желая никуда идти, поинтересуется, можно ли решить проблему по телефону. «Конечно!» – ответят ему. Дальше все следует по накатанной схеме: попытка несанкционированного снятия денег, необходимость перевести накопления на безопасный счет и т. д. Так что, все-таки, в случае, если в чем-то сомневаетесь, лучше не полениться и дойти до отдела полиции.

Колл-центрам здесь не место

В не такие уж далекие времена основной поток телефонных звонков от мошенников шел из «зон», спецконтингент которых более или менее искусно «разводил лохов» на воле. Теперь ситуация изменилась, можно сказать, кардинально. Из исправительных колоний теперь практически не звонят. И УФСИН принял ряд мер (многие ИК оборудованы спецсредствами для подавления телефонного сигнала), и технических средств для качественной подделки зэки в своем распоряжении не имеют. Звонок по открытой мобильной связи очень быстро «расшифруют», и обман сорвется.

Использующаяся мошенниками сегодня пресловутая IP-телефония с ее высокотехнологическими «примочками» - удел профессионалов. К слову, вовсе не обязательно действующих в России, звонки легко могут осуществляться из ближнего, а то и дальнего зарубежья. Но вот в чем определенно заверяет полиция: на территории Калининградской области телефонные мошенники – большая редкость. В этом отношении наш компактный регион, можно сказать», является «красной зоной» (есть такое понятие в уголовном мире, обозначающее место, где верховенствует закон), в случае чего полиция «вычислит» в два счета. Так что, обманывать калининградцев по телефону и в интернете предпочитают злоумышленники из других краев и областей нашей необъятной страны.

- Не раскрывая всех секретов, могу сказать, что у нас в области существование любого мошеннического колл-центра и даже отдельных граждан, которые попытаются поставить на поток подобного рода преступную деятельность, будет, скажем так, проблематично, - подтверждает Роман Букреев.

Экономя время, повышая риски

По данным статистики, в настоящее время четверть от всех преступлений в России совершается с использованием компьютерных технологий. Калининград эта тенденция стороной не обходит.

Прежде всего, преступники используют сайты бесплатных объявлений о купле-продаже различных товаров. Самый простой способ обмана – получить предоплату, поле чего прекратить общение с покупателем, естественно, не отправив заказ. Чуть сложнее создать т. н. фишинговый сайт, собрать с заказчиков деньги и «кинуть» всех, а если поднимется шум – тут же ликвидировать оскандалившийся интернет-ресурс. Кстати, резкий рост числа таких сайтов был зафиксирован в период летних отпусков, когда россияне массово приобретали билеты для поездок по стране и абонировали гостиницы. Причем на удочку попадались как калининградцы, отправлявшиеся в «большую Россию», так и наши сограждане, приезжавшие оттуда в эксклав.

Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, стоит внимательно изучить сайт выбранного отеля, посмотреть отзывы, обратить внимание на их количество. Вбить этот сайт в поисковик, чтобы проверить: не говорят ли о нем как о мошенническом. Наконец, связаться напрямую с гостиницей по телефону и подробно расспросить администратора о предлагаемых услугах.

Понятно, что удобно и быстро заказывать бронь и билеты через интернет. Но с учетом того, сколько сегодня здесь орудует мошенников, может, лучше дойти до офиса туроператора? Да, потеряете чуть больше времени, зато точно сохраните нервы и деньги. Конечно, подставные организации тоже встречаются, но их несравнимо меньше, чем поддельных сайтов, ведь подделаться под известные фирмы в реале гораздо сложнее и дороже чем в виртуальной действительности. Кроме того, после первого же скандала с попыткой обмана такая «контора» наверняка поспешит самоликвидироваться. Так что, идите ножками и подписывайте бумажный договор, с которым в случай чего можно будет обратиться в суд.

Акции как приманка

Третьим способом отъема денег у доверчивых юзеров пользуются уже достаточно продвинутые в IP-технологиях люди. В этом случае создается подменный сайт какой-либо крупной организации с целью торговли ее акциями. Калининградская полиция зафиксировала уже несколько таких ресурсов. На каждом все очень достоверно оформлено, используется мощный движок, в общем, видно, что денежные вложения в продукт были сделаны нешуточные. Зато и выгоду преступники получают несравнимую с той, что имеют их коллеги, шельмующие с частными объявлениями, размер куша - от 100 тысяч рублей.

Ну а собственно принцип действий злоумышленников все не такой уж и сложный. Как только человек, желающий прикупить акции, фиксирует на таком вот фальшивом сайте данные своей «кредитки», с его банковского счета моментально списываются деньги. А поскольку ценные бумаги известных фирм стоят немало, да и поштучно не продаются, итоговые суммы выходят достаточно крупными. Например, один калининградец разом лишился 130 тысяч рублей, решив стать акционером крупной добывающей компании и наткнувшись в интернете на ее липовый сайт. А сколько еще земляков последовало его примеру? Так что, для аферистов такая игра явно стоит свеч.

В ТЕМУ

Однако за время пути груз может налево уйти…

Несколько калининградских фирм стали жертвами аферистов-перевозчиков

К отельному виду мошенничеств специалисты из УМВД России по Калининградской области относят аферы, связанные с юридическими лицами. С этой проблемой пришлось столкнуться уже в нынешнем году.

- Скажем, какая-то местная фирма хочет заказать в Москве партию, ну, например, телевизоров, и доставить ее в Калининград, - рассказывает Роман Букреев. - И в поисках перевозчика попадет на один из дублирующих сайтов, о которых сказано выше. Действующие под видом законно зарегистрированной организации преступники, пообщавшись с заказчиком, от его имени и по его поручению направляют заявку в адрес поставщика. Как только деньги за товар оказываются переведены, новоявленный посредник отправляется на завод телевизоров, загружает ими фуру и она следует… конечно же не в Калининград, а в совершенно ином направлении.

Калининградской полиции известно уже не об одном таком случае, пусть вместо условных телевизоров фигурировали стройматериалы, железобетонные изделия и другие не менее ценные грузы. Суммы убытков для заказчиков в каждом случае исчисляются миллионами рублей. И к поставщику никаких претензий предъявить невозможно – он-то свои обязательства честно выполнил. А та самая злосчастная фура… Подите-ка поищите ее среди тысяч грузовиков, колесящих по дорогам России.

- Совет тут может быть только один: работать не только с надежными поставщиками, но и с не менее проверенными посредниками- перевозчиками, - резюмирует полковник полиции Букреев.