«Я не художник, но у меня получилось»

Александра увезла из редакции вкуснейший торт от наших партнеров. Фото: Александр КАТЕРУША

Творческий конкурс «Поймай преступника вместе с «Комсомолкой» проходил в преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел. Мы предложили вам, уважаемые читатели, помочь полиции в розысках злоумышленника. Никто на самом деле, конечно же, не пострадал - преступление было вымышленное: у жительницы Калининграда, по легенде, украли телевизор. «Пострадавшая», к счастью, успела запомнить приметы «вора», по которым и нужно было нарисовать его портрет. «Преступником» был мужчина крепкого телосложения, на вид 55-60 лет. Волосы короткие, темные и кудрявые, на голове лобная и макушечная лысины. На левой щеке - тонкий шрам от скулы к подбородку. Носит очки в темной квадратной оправе.

Профессиональный фоторобот по нашей просьбе составили специалисты экспертно-криминалистического центра УМВД России по Калининградской области. Изображение мы опубликовали на сайте kp.ru только после того, как свои нарисованные варианты представили все участники конкурса - чтобы можно было сравнить. По итогам народного голосования самой точной была признана работа Александры Астапенко.

- Я не художник, мне было трудно. И хотя я могу нарисовать пейзаж, портрет это совсем не мое. Тем не менее получилось. Рисовала я два дня, в свободное время, пока ребенок спал, - рассказала Александра.

Фоторобот, составленный полицией.

Рисунок Александры Астапенко.

Наша победительница - мама в декрете, ее дочке всего три года.

- В детстве я ходила в художественную школу, но потом бросила, - признается Саша. Впрочем, судя по конкурсу, навыки рисования она не утратила.

Интересно, что Александра уже не первый раз участвует, а главное - побеждает в конкурсах от «Комсомолки». В предыдущий раз она стала лучшей в конкурсе «Ровесники», который был организован в честь 25-летия «Комсомольской правды» в Калининграде. Тогда она выиграла 5 тысяч рублей. На этот раз Александра увезла из редакции вкуснейший торт от наших партнеров.

Мы благодарим всех, кто принял участие в нашем конкурсе. Следите за публикациями - впереди будет еще немало интересного!

Партнер конкурса: Пекарня «Шарлоttа». Торты в наличии и под заказ