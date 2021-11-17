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Новости компаний17 ноября 2021 13:57

«Быстрые свидания» в Калининграде: что нужно знать о новом формате знакомств

Самое время не только отдохнуть от повседневной суеты, но и позаботиться о личной жизни
Найти свою вторую половинку гораздо проще, чем кажется!

Найти свою вторую половинку гораздо проще, чем кажется!

Мы стали меньше уделять времени самим себе, но как же хочется быть любимыми и чувствовать заботу. К сожалению, на поиск близкого человека порой не хватает времени. Интернет-знакомства все больше выглядят сомнительной затеей, ведь нет уверенности, что по ту сторону экрана окажется как минимум адекватный человек.

Быстрые свидания @love_party39 в условиях загруженной работой и суетой жизни - самый подходящий формат знакомств для жителей крупного города. Сегодня многие учатся ценить свое время, понимая, что главным образом оно тратится на карьеру и отдых, поэтому новый вид популярен среди успешных, занятых людей.

Вернись к живому общению!

Задумка быстрых свиданий в том, чтобы люди смогли знакомиться и находить себе пару в дружеском и безопасном формате, не затрачивая на поиски месяцы и годы. За вечер у вас будет 10-12 свиданий по 7 минут и три часа живого общения. Не нужно бояться получить отказ - все контакты в случае взаимной симпатии будут предоставлены в течение следующих суток.

Ближайшие даты вечеринок - 20 и 21 ноября, оставить заявку на участие можно на сайте loveparty39.ru.

Кто приходит

Считается, что не существует определенного типажа людей, которые посещают быстрые свидания. Здесь можно встретить представителей самых разных профессий с разными социальными статусами, интересами и взглядами на жизнь.

Наша аудитория - люди среднего класса, как правило с высшим образованием, работающие в интеллектуальных и творческих сферах, разносторонние и открытые к новому. Участники быстрых свиданий - это прежде всего интересные и активные калининградцы: благодаря тщательному подходу в выборе рекламных площадок удается собирать достойную и качественную аудиторию.

Общий возрастной диапазон - от 25 до 55 лет (он разбит на четыре возрастные группы). Группы участников формируются индивидуально, исходя из заявок.

Актуально и интересно

Участники «Быстрых свиданий» чаще всего ищут серьезные отношения либо просто приходят за новым опытом, навыками общения и раскрепощением. Независимо от заявленной цели все хотят встретить «своего» человека!

Формат свиданий закрытый. Для участников арендуется заведение полностью - на вечеринке не будет посторонних глаз, только сами участники, организаторы и обслуживающий персонал. Именно поэтому главным приоритетом такого формата знакомств является возможность настоящего живого общения, которое позволяет сразу определить, кто вам симпатичен, и продолжить диалог уже на настоящем свидании. Согласитесь, это просто, удобно и круто. Будьте смелее, особенно мужчины! Да, да! Именно вы.

Остались вопросы? Организатор с радостью ответит на них по телефону 8-963-294-44-60.

Экономика: Бизнес