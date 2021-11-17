«Быстрые свидания» в Калининграде: что нужно знать о новом формате знакомств

Найти свою вторую половинку гораздо проще, чем кажется!

Мы стали меньше уделять времени самим себе, но как же хочется быть любимыми и чувствовать заботу. К сожалению, на поиск близкого человека порой не хватает времени. Интернет-знакомства все больше выглядят сомнительной затеей, ведь нет уверенности, что по ту сторону экрана окажется как минимум адекватный человек.

Быстрые свидания @love_party39 в условиях загруженной работой и суетой жизни - самый подходящий формат знакомств для жителей крупного города. Сегодня многие учатся ценить свое время, понимая, что главным образом оно тратится на карьеру и отдых, поэтому новый вид популярен среди успешных, занятых людей.

Вернись к живому общению!

Задумка быстрых свиданий в том, чтобы люди смогли знакомиться и находить себе пару в дружеском и безопасном формате, не затрачивая на поиски месяцы и годы. За вечер у вас будет 10-12 свиданий по 7 минут и три часа живого общения. Не нужно бояться получить отказ - все контакты в случае взаимной симпатии будут предоставлены в течение следующих суток.

Ближайшие даты вечеринок - 20 и 21 ноября, оставить заявку на участие можно на сайте loveparty39.ru.

Кто приходит

Считается, что не существует определенного типажа людей, которые посещают быстрые свидания. Здесь можно встретить представителей самых разных профессий с разными социальными статусами, интересами и взглядами на жизнь.

Наша аудитория - люди среднего класса, как правило с высшим образованием, работающие в интеллектуальных и творческих сферах, разносторонние и открытые к новому. Участники быстрых свиданий - это прежде всего интересные и активные калининградцы: благодаря тщательному подходу в выборе рекламных площадок удается собирать достойную и качественную аудиторию.

Общий возрастной диапазон - от 25 до 55 лет (он разбит на четыре возрастные группы). Группы участников формируются индивидуально, исходя из заявок.

Актуально и интересно

Участники «Быстрых свиданий» чаще всего ищут серьезные отношения либо просто приходят за новым опытом, навыками общения и раскрепощением. Независимо от заявленной цели все хотят встретить «своего» человека!

Формат свиданий закрытый. Для участников арендуется заведение полностью - на вечеринке не будет посторонних глаз, только сами участники, организаторы и обслуживающий персонал. Именно поэтому главным приоритетом такого формата знакомств является возможность настоящего живого общения, которое позволяет сразу определить, кто вам симпатичен, и продолжить диалог уже на настоящем свидании. Согласитесь, это просто, удобно и круто. Будьте смелее, особенно мужчины! Да, да! Именно вы.

Остались вопросы? Организатор с радостью ответит на них по телефону 8-963-294-44-60.