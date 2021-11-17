Убрать остановку и законсервировать мозаику: что ждет кирху Борхерсдорфа под Калининградом

Уборка была приурочена к годовщине окончания Первой мировой войны. Фото: организация «Хранители руин».

Руины кирхи Борхерсдорфа в Зеленополье, что в получасе езды от Калининграда, все чаще привлекают внимание местных жителей и туристов. Во многом потому, что на стене хорошо сохранилось мозаичное панно, выполненное в память о немцах, погибших в Первую мировую войну. Ничего похожего в Калининградской области просто нет.

Мозаичное панно выполнено в память о немцах, погибших в Первую мировую войну. Фото: Александр КАТЕРУША

Вот и региональная организация «Хранители руин», которая объединяет неравнодушных к истории и краю людей, уже не первый раз проводит у кирхи субботник. Очередная масштабная уборка состоялась в минувшее воскресенье, 14 ноября, и была приурочена к годовщине окончания Первой мировой войны.

90 неравнодушных

Волонтеры скосили траву и очистили территорию от мусора и разбросанных кирпичей, а еще убрали огромное сухое дерево возле остановки и спилили несколько мертвых стволов возле памятника. Отметим, что в подобных случаях все работы согласованы с администрацией, службой охраны памятников и епархией.

- Дерево закрывало вид на кирху, а теперь оно не мешает. С каждым нашим визитом территория объекта становится приятнее для взора и прогулок, - говорит руководитель «Хранителей руин» Василий Плитин. - Без сомнения, мы сейчас наблюдаем настоящий ренессанс активности гражданского общества, объединенного нашей инициативой, и это прекрасно. В уборке приняли участие 90 неравнодушных человек. В этом году мы завершили цикл работ у кирхи Борхерсдорфа, до середины мая руины будут выглядеть максимально презентабельно.

Добровольцы скосили траву и очистили территорию от мусора и разбросанных кирпичей. Фото: организация «Хранители руин».

И все же в Зеленополье еще много работы. Необходимо убрать остановочный павильон, который загораживает открыточный вид. Тем более что автобусы давно останавливаются в другом месте, а павильон со скамеечкой служит только местом сбора местных выпивох. В этом я смог убедиться лично: в воскресенье за работой волонтеров наблюдали сразу три ханыжного вида мужика. Предложить свою помощь они не догадались.

Нужно перенести в другое место и большой мусорный контейнер, необдуманно установленный вблизи памятника. Парковые дорожки, ландшафтные работы и малые архитектурные формы - это уже вопросы будущего.

Что дальше

С самим историческим строением дела обстоят куда сложнее. Если не заняться консервацией стен памятника в ближайшее время, они рухнут. Печальных примеров в нашей области множество. Нужно заниматься и поврежденным куполом колокольни, который уже не спасает от дождя и снега. Нет сомнений, что его, сгнивший, нужно убирать и оборудовать новую, пусть временную крышу, которая позволит сохранить строение.

Остановочный павильон сейчас загораживает открыточный вид. Фото: организация «Хранители руин».

- Увы, в таком состоянии кирха находится многие годы, деградирует, - соглашается руководитель службы охраны объектов культурного наследия Калининградской области Евгений Маслов. - Возможно, это будет одна из кирх, по поводу которой попытаются подать заявку в новую федеральную целевую программу «Культура России». Потому что там есть такая статья расходов, как работы на имуществе религиозного назначения.

- Было бы здорово. От кого это зависит?

- От Калининградской епархии. Но у них слишком много объектов в руинированном состоянии. И тут речь может идти только о консервации. Потому что недалеко от этой старой кирхи есть храм. А восстанавливать кирху - это совсем другие объемы и вложения.

- Целесообразно было бы законсервировать хотя бы ту часть объекта, где есть мозаика. И хорошо, если эта кирха станет приоритетной в программе.

- Да. Тем более она недалеко от Калининграда. Там ведь не только мозаика. Там есть полустертые надписи. Это памятное произведение монументального искусства в честь жертв Первой мировой войны с немецкой стороны. Консервация стоит немало - порядка 5-7 миллионов рублей. Но это совсем навскидку, по аналогии с другими объектами. Нормальная консервация доходит до 70 процентов от стоимости восстановления, если делать ее профессионально. Надо еще провести обследование и спроектировать. Важно не навредить, использовать правильные растворы, которые бы не вступали в конфликт с кладкой, и так далее.

- Есть еще одна-две кирхи, за которые я очень переживаю и пытаюсь разными способами убедить в необходимости их сохранить. Они все находятся на знаковых маршрутах, - продолжает Евгений Маслов. - Запросов у нас много. Мы по своей линии, что можем, делаем давно: разработали границы территории, зону охраны, не допускаем строительства поблизости, помогаем с организацией субботников.

Глава службы отметил, что Калининградская епархия последние годы с вниманием относится к объектам культурного наследия, взялась за замки.

- Некоторые кирхи у нас восстановлены из руин. Причем это кирхи на окраинах - Луговое, Краснолесье, делается кирха в Ясном. Был бы безлимитный бюджет! А так мы ведем переговоры, многократно проводили обследования. Сейчас, когда реанимируют федеральную целевую программу, мы высказываем свои пожелания. Так что работа идет.

СПРАВКА «КП»

Зеленополье (до 1946 года - Борхерсдорф) - поселок в составе Гурьевского городского округа. Кирха впервые упоминается в документах Тевтонского ордена в 1481 году, перестраивалась в 1595-м. В 1807-1814 годах была отреставрирована, имела два колокола.

В 1920-х годах на восточной стене кирхи был создан памятник прихожанам, погибшим в годы Первой мировой войны, - мемориальная плита с именами погибших на фронтах прихожан и мозаичное панно.

Во время боев 1945 года зданию был причинен значительный ущерб - оказались серьезно повреждены купол башни и южная стена. В послевоенные годы были разобраны южный притвор и ризница. С 1950 года здание использовалось в качестве склада.

В 2007 году кирха получила статус объекта культурного наследия регионального значения.