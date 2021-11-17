В Калининграде вводят обязательную вакцинацию от COVID-19 для лиц старше 60 лет

Среди умерших от ковида лица старше 65 лет составляют 95% Фото: Александр Подгорчук

В Калининградской области вводят обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для пожилых людей. Соответствующее постановление подписала руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Бабура.

17 ноября ведомство сообщило, что в области вводится обязательная вакцинация от COVID-19 для лиц в возрасте от 60 лет и старше, а также лиц с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы (сахарный диабет, ожирение). Все они относятся к категории риска развития тяжелых клинических форм и наступления неблагоприятного исхода заболевания.

- Руководители организаций, предприятий, индивидуальные предприниматели должны организовать прохождение вакцинации (указанной категории граждан) вакциной, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, в срок до 15 декабря первым компонентом или однокомпонентной вакциной. В срок до 15 января 2022 года - вторым компонентом, - говорится в постановлении Роспотребнадзора.

В ведомстве отмечают, что с 42-й недели в Калининградской области заболеваемость коронавирусной инфекцией в возрастных группах 60-64 года увеличилась на 25 процентов, старше 65 лет - в 3,2 раза.

Так, по итогам 45-й недели заболеваемость в возрастной группе старше 65 лет составила 443,1 на 100 тысяч населения данного возраста и является самой высокой среди других возрастных групп взрослого населения. И самое страшное - среди умерших от ковида лица старше 65 лет составляют 95%, заявили в Роспотребнадзоре.

Напомним, за сутки в Калининградской области было выявлено 385 новых случаев коронавирусной инфекции. Среди заболевших - 130 жителей старше 65 лет.