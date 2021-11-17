История Карыча: как обычная ворона стала известна на весь Балтрайон

Юрий Боярский и его пернатый товарищ. Фото: Предоставлено героем публикации

На днях в редакцию «Комсомолки» прислали забавный видеоролик. Девушка ехала по улице Батальной на автомобиле и заметила у дороги мужчину с вороной на плече. Притормозив, она попросила разрешения заснять птицу. Мужчина согласился, подошел поближе, ручная ворона тут же запрыгнула в салон машины, да еще и клюнула телефон девушки. А потом так же быстро прыгнула на руку своему хозяину. И была такова. Видео набрало множество лайков и комментариев в соцсетях «Комсомолки». Выяснилось, что вороненок - знаменитость Балтрайона. Зовут его Карыч, он ручной и совсем безобидный. Мы отыскали хозяина птицы и сейчас расскажем его историю.

У спаниеля появился друг

Юрий Боярский - военный пенсионер, участник боевых действий в Чечне. Вообще, он человек серьезный, но добрый, очень любит природу и живность. Вот уже 15-й год у Юрия живет спаниель по имени Люкс. Заслуженная собака, прошедшая с хозяином Чечню, имеющая медаль «За службу на Северном Кавказе».

Кто бы мог подумать, что к верному старому псу добавится еще один домашний питомец. А вышло все, конечно, случайно.

- Дело было в конце мая. Я возвращался рано утром с работы, дежурю я посуточно. Смотрю, под старой ивой сидит вороненок: бедненький, маленький. Испуганный, он громко кричал, звал родителей, но рядом никого не было. Подошел - не боится. Летать он не умел. Я его подкидываю, а он крыльями машет, но падает, как кулек с опилками. В ближайшем магазине взял коробку, туда его посадил - и домой. Так он у меня и остался, - рассказывает Юрий.

Три недели мужчина ухаживал за птенцом, которого назвал Карыч: кормил, поил, убирал. Даже купил для него просторную клетку. А тот, неблагодарный, сбежал. Ведь к тому моменту Карыч научился летать, вот и решил отправиться в путешествие по двору.

- Мы ежедневно гуляли на улице: пес рядом, вороненок на плече. И во время вечерней прогулки Карыч неожиданно оттолкнулся от плеча и взмыл на дерево. Таких выкрутасов он раньше не допускал. Звал я его, звал, а он не желал возвращаться, улетал все дальше и дальше, - вспоминает Юрий. Тогда он подумал, что о птице придется забыть.

Заслуженный спаниель Люкс и Карыч - лучшие друзья. Фото: Предоставлено героем публикации

Каково же было удивление, когда спустя сутки во время прогулки с собакой Юрий услышал знакомое «кар-кар» откуда-то из ветвей над головой. Он позвал Карыча по имени, и тот слетел на нижнюю ветку, а потом, увидев хозяина, радостно закричал и прыгнул ему на плечо.

С тех пор прошло полгода. Вороненок больше не сбегал и стал настоящим домашним любимцем. В квартире Карыч не все время сидит в клетке, ему разрешают свободно перемещаться. Но, конечно, за птицей приходится убирать.

- Хожу за ним с тряпочкой. А что делать! - улыбается хозяин. - Но последнее время он стал более аккуратным в этом отношении. Вообще, он разумный. Я его пытаюсь обучить словам, звукам. Он старается подражать. Разговариваю с ним, а он отвечает. Говорю ему: «Ты ворон или курица?» Он подумает и выдает: «Квар-Квар!» Что-то между «ква», «кар» и «кря». Забавно очень. Он общается со мной на своем языке. И, кажется, я начинаю его понимать. Научился распознавать его эмоции и то, что он хочет: есть, пить или полетать по комнате.

По словам Юрия, вороненок очень ласковый. И когда хозяина нет дома, он скучает.

- Я прихожу с суток уставший, а он радуется. Подлетает ко мне, садится на руку и мурлычет что-то на своем языке, почти как кошка. Прижимаю его, глажу, а он жмурится от удовольствия, может даже задремать.

«Приколов с ним много»

Жизнь с вороной дома - то еще веселье. Врановые считаются очень умными и общительными. У них развит интеллект. Юрий это однозначно подтверждает.

- Приколов с ним много. Как-то украл чайную ложку, я ее три недели искал. И обнаружил случайно во время уборки - этот озорник ее под ковер засунул. Один раз зарядку от телефона стащил и давай за шкаф ее прятать! Вообще, хулиганить он любит. Я закрываю крышку чайника с водой, а он открывает. Я опять закрываю, он тут же опять открывает. И так до бесконечности! - рассказывает Юрий. - А еще он играть любит - кораблики пускает. Ворует коробок от спичек, подтаскивает к собачьей миске с водой и пускает, смотрит, как он плавает от бортика к бортику. Потом что-то ему не понравится, он голову наклонит, клювом тюкнет, кораблик тонет. Он его достает со дна. Так забавляется. Забираешь у него этот коробок, он бежит за другим. И снова пускает. С мячиками играет, с пластиковыми пробками…

С прокормом вороны проблем не возникает. Карыч ест и овощи, и фрукты, и мясо, и рыбу.

- Сейчас он с удовольствием ест куриный фарш. Но может и кашей питаться - подпрыгивает к собачьей миске и ворует. Пьют они тоже из одной миски,- рассказывает хозяин.

На прогулках вороненок и спаниель всегда вместе. Копошатся в осенних листьях, что-то ищут в траве. Нет, нет, Карыч и потянет пса за ухо. Тот не обижается.

Конечно, в Балтрайоне уже многие прознали про ручную ворону. Прохожие останавливаются, фотографируют, хотят погладить. Однако просто так Карыч к незнакомцам не идет, опасается. А вот с хозяйской руки на ваше плечо перебраться может. Как бы с человеческого дозволения.

Интересно наблюдать и за тем, как к вороненку относятся другие вороны, дикие.

- Когда он был совсем маленький, его били. Там, где мы гуляли, к нему приставали вороны: клевали и трепали. Бывало, что нападали группами, окружали его, зажимали и били по очереди. Сейчас он подрос и может дать отпор. Но на него уже нападают все реже и реже. Он и сам любит погонять воробьев и голубей.