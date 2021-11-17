Новая выставка Александра Васильева в Калининграде: наряды, вышивки и опасные связи

Уникальную коллекцию Александр Васильев начал собирать еще в юности. Фото: Александр КАТЕРУША

Только вчера историк моды, телеведущий и коллекционер Александр Васильев закрыл выставку в Женеве, а сегодня уже в Калининграде. Его новая выставка в нашем Музее изобразительных искусств посвящена портретам и вышивкам XVIII-XIX веков, и в основном она сконцентрирована на удивительной эпохе романтизма.

ТАЙНЫЙ ЯЗЫК ВЕЕРОВ

Александр Васильев в музей приехал задолго до открытия, когда в залах еще трудились техники и электрики, которые налаживали освещение. С собой историк привез несколько картин (их предстояло быстренько повесить на стены) и пакет с гранатами (фрукты он уложил в вазу, так они стали частью экспозиции). Александр Васильев, как всегда, внимателен к деталям, он сам раскладывает в витринах мелкие аксессуары и поправляет экспонаты.

В витринах – вещи, вышитые стальными бусинками и даже семенами огородных растений. Фото: Александр КАТЕРУША

- Выставка рассказывает о том, как с 1800 до 1850-х годов женщины были увлечены ручной вышивкой и отделкой. Дело в том, что в старину, по счастью, не было ТикТока и нельзя было сидеть и считать лайки в телефоне, двигая пальцем по экрану. Вместо этого движения, которым сейчас на планете заняты миллиарды пользователей, люди сидели у окна с пяльцами и вышивали, используя шерсть, шелк, блестки, бисер и стеклярус, - улыбается Александр Васильев. - Эти вещи уникальны, потому что Калининградская область лишена коллекции предметов декоративно-прикладного искусства эпохи XVIII - начала XIX века. Лишена, потому что помешал ряд исторических причин. Город был получен в 1945 году в руинах, но я уверен, что, когда город был цел, здесь были и вышивки, и веера, и прекрасный фарфор, и замечательные старинные платья. Но война внесла свои коррективы. Наконец, что важнее, - публика, которая приехала сюда после войны, в основном была сельскохозяйственного происхождения. Им было не до этих тонких материй. Переселяясь из Брянской и других областей, они их не привезли с собой и не оценили, если вдруг нашли что-то здесь.

Собирать вышивки Александр начал еще в юности. Сегодня вышитые вещи составляют большую часть его коллекции, которая сама по себе насчитывает около полумиллиона предметов одежды и аксессуаров. Ценности коллекционер хранит в Литве, в Париже и в Москве. Именно оттуда вещи в стиле барокко и неоклассицизма прибыли в Калининград.

На выставке вы увидите много вееров и пеналов для любовных записок. И неудивительно. Ведь XVIII век - время тайных страстей и опасных связей. Век, когда люди писали друг другу записки на французском языке (чтобы прислуга не прочла).

На выставке вы увидите много вееров и пеналов для любовных записок. Фото: Александр КАТЕРУША

Веера, как известно, тоже имели большую ценность.

- Каждый веер - это количество открытых лопастей, которые говорили о часе встречи. Ведь существовал тайный язык вееров. Веер держали в правой или левой руке, подносили к щеке, к глазу, к сердцу, чтобы выразить все свои чувства, - рассказывает Александр Васильев.

МНОГО ПЛАТЬЕВ, МАЛО ФРАКОВ

В витринах - вещи, вышитые стальными бусинками и даже семенами огородных растений. Но главная красота - бисерное шитье, которое пришло в моду из Венеции.

- Бисер активно стали продавать в XVIII веке, а в моду в Россию эти бусинки пришли только в XIX веке. Они были яркие, цветные, очень мелкие. Коротая долгие зимние вечера, дамы вышивали чаще всего летние цветы. Это считалось прекрасным подарком. Ценность старинного бисера в том, что он не потерял своего цвета. Время безжалостно. Выцветают ткани, выгорают вышивки, мебель, портятся картины. А бисер остается вечно ярким и цветным, - рассказывает искусствовед.

В Калининград привезли, конечно, и антикварные платья. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининград привезли, конечно, и антикварные платья. Впрочем, есть на манекенах и мужские наряды. Их сохранилось очень мало в отличие от дамских платьев, которых состоятельная модница прошлых веков меняла за жизнь множество. Все потому, что мужчины тогда (впрочем, зачастую и сегодня) донашивают свои вещи до дыр. Найти целый фрак 1800-х годов сегодня невероятно сложно.

Тут же ценнейший предмет - опахало. Ими женщины скрывали свое лицо, когда сидели у жаркого камина. Дело в том, что тогдашний макияж был выполнен на базе жира и воска. Румяна таяли от жара, и веера-экраны помогали женщинам избежать конфуза.

Эти шелковые туфли были изготовлены во Франции в 1860-х годах. Фото: Александр КАТЕРУША

Посетители выставки в Калининграде увидят вышитые кошельки и сумочки, жилеты и воротники, а также украшения и прочие аксессуары. Сюжеты разнообразны. Это цветочные композиции, венки, букеты и домашние питомцы.