В Калининграде крыши и фасады домов украсят живыми растениями

Примерно так станут выглядеть некоторые здания. Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

Уже в следующем году региональный Фонд капремонта представит «зеленые крыши» – некоторые части жилых домов в Калининграде засадят растениями. Речь о встроенных и пристроенных к зданиям объектам. Однако, далеко не все крыши магазинов и кафе подходят. О новшестве «Комсомолке» рассказал глава Фонда капремонта Калининградской области Олег Туркин.

- Есть несколько позиций, которые очень важны. Во-первых, несущая способность перекрытий. Потому что добавляется нагрузка и нам нужно это учитывать. Во-вторых, поскольку мы ремонтируем многоквартирные дома, эти плоскости должны относиться к общему имуществу дома, с них должны поступать взносы. В городе есть объекты, которые нам могли быть интересны, но они отдельно стоящие или числятся как таковые, - говорит Олег Туркин.

По его словам на сегодня в Калининграде есть три места, где можно провести озеленение. Это крыша над Дворцом бракосочетаний на улице Зарайской, отремонтированный дом на улице Театральной, 27 (на углу, напротив «Маяка») и многоэтажный дом напротив поющего фонтана на Ленинском проспекте. Причем в двух последних случаях придется формировать жесткий каркас на кровле, чтобы усилить ее.

- Мы сейчас формируем критерии, встречаемся со специалистами по озеленению. В следующем году обязательно один из трех объектов реализуем, понаблюдаем, посмотрим, как это эксплуатируется, как отнесутся жители. Ведь нужно проводить общее собрание собственников дома, - говорит Олег Туркин. – Важно заметить, что все мероприятия по озеленению будут оплачены за счет средств из областного бюджета. Деньги жителей на это не будут тратиться.

Есть и технические тонкости. Грубо говоря площадкой для растений будут служить крыши невысоких зданий. Однако, это не значит, что сверху накидают грунта, который засеют травой и кустарниками. На крыше будут формировать что-то вроде слоеного пирога: устелют влагоудерживающий слой, защиту для корней, оборудуют дренажную систему, водоотведение и водоподведение. Сверху уже – плодородный слой.

Площадкой для растений будут служить крыши невысоких зданий. Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

И ведь не все растения для этой истории подходят.

- Подходят растения с небольшой корневой системой, но, при этом с мощной, чтобы противостоять ветровым нагрузкам. Кроме того планируем освоить вертикальное озеленение, - сказал Олег Туркин. – При этом, конечно, мы не должны препятствовать поступлению света в квартиры жильцов. Есть межоконные простенки, где можно размещать растения.

Как отметили в Фонде капремонта, зеленые кровли улучшают экологию, повышают комфорт. Еще озеленение защищает здание от перепада температур, ветров и солнца, увеличивает звуко- и теплоизоляцию.

Ну а пока в соцсетях сотрудники Фонда собирают мнения горожан и места, где калининградцы хотели бы видеть зеленые крыши. Среди уже предложенных вариантов: Красносельская, 55, Житомирская, 10-14, Елены Ковальчук, 3-9 и другие варианты.

Там же пишут скептики. Например: «А кто будет следить и ухаживать? Чтобы было аккуратно и красиво, нужны заботливые руки. А сухую траву и листву, бычки с верхних этажей прилетать не будут?».