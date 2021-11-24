Зарплаты расстроили депутатов, дедовщины нет: Андрей Шумилин рассказал о работе нового состава облдумы

Андрей Шумилин перешел в региональный парламент из горсовета Калининграда. Фото: Калининградская областная дума

В новом составе Калининградской облдумы нет дедовщины, а вот за кабинеты была некоторая борьба. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда - Калининград» рассказал председатель постоянного комитета по международным и межрегиональным отношениям, безопасности и правопорядку Андрей Шумилин.

- Отличие от работы в горсовете Калининграда (Шумилин ранее занимал пост зампредседателя горсовета. - Ред.) - большой объем законодательной и законотворческой информации. И это такой вызов для тех, кто вступил в ряды депутатов облдумы. Вот бюджет области - в разы больше документ, чем бюджет Калининграда, больше участников процесса, - сказал Андрей Шумилин.

В новом составе регионального парламента нет дедовщины, а вот за лучшие кабинеты была в некотором смысле борьба, признался Шумилин. Он также рассказал, что «новых» депутатов расстроили зарплаты. Отметим, что сейчас в облдуме зарплату получают 17 из 40 депутатов.

- Всех расстроило, депутатов, которые пришли, что намного меньше, чем даже в городе (горсовете. - Ред.). Ползарплаты потеряли люди, теперь психологически восстанавливаются, - сказал Шумилин.

Председатель комитета уклонился от ответа на прямой вопрос, сколько же получают депутаты облдумы.

- Намного меньше, чем в городе, ну реально. Ну, в два раза меньше, - добавил парламентарий. - Ну, к 100 тысячам было, теперь намного меньше. Это на председателя (думского комитета. - Ред.), все остальное гораздо меньше.

При этом депутаты не планируют в ходе рассмотрения бюджета на следующий год поднимать себе зарплату, заверил Шумилин.

- Честно говоря, никто не собирается в этом смысле двигаться. Что положено по закону, то и делается, другого нет, - сказал он.

- Закон же в ваших руках… - спросили Шумилина ведущие.

- Нет. Есть еще и федеральное законодательство, поэтому мы не можем резко (повысить).

- Так почему в горсовете (зарплата) больше?

- В горсовете Калининграда меньше депутатов работают на постоянной (оплачиваемой) основе. И выше сами по себе ставки там. Здесь (в облдуме) больше председателей комитетов и объем больше. И в аппарате облдумы больше людей, потому что столько законов принимается, это каждодневная, сложная работа.

Необходимо решать вопрос и с организацией питания народных избранников, признался Шумилин.

- Это для нас горе, беда. Нет столовой. Я сам по себе человек большой, поэтому кушать иногда хочется больше, чем другим. Без еды сложно, да. Поэтому Андрея Михайловича (Кропоткина, председателя облдумы. - Ред.) будем упрашивать, чтобы он хотя бы маленькую столовую, на пару столов. Кстати, такая там была раньше. Нагрузка ведь больше, чем в горсовете, если раньше день - полдня, то сейчас намного больше, - отметил парламентарий.