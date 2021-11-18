Евгений Гришковец - о роли Ивана Грозного: «Я играю человека, похожего на Карлсона»

По словам Гришковца, для роли его почти не гримировали - ограничились париком и приклеенной бородой. Фото: предоставлено Евгением Гришковцом.

Кафтан с нецарского плеча

Драматург Евгений Гришковец уже пробовал себя в кино - и даже в качестве главного героя. Чего стоит картина «Сатисфакция», где он играет бизнесмена. Но на этот раз у Гришковца особенная и даже волшебная роль в фильме Карена Оганесяна «Грозный папа». Перед зрителями Евгений предстанет… в образе царя Ивана Грозного. Его партнерами на съемочной площадке стали Кирилл Кяро, Игорь Верник, Елена Сафонова, Анастасия Тодореску и другие профессиональные актеры.

- Съемки очень интересные, - делится впечатлениями Гришковец. - Пять дней мы работали в Ростове Великом, ровно в тех самых локациях и тех самых помещениях, где снимался фильм «Иван Васильевич меняет профессию». И я в гриме и костюме сфотографировался точно в том месте, где находились Куравлев с Яковлевым.

Кстати, костюм, о котором рассказывает Евгений, не простой.

- Один из кафтанов - с плеча Петра Мамонова, со съемок фильма «Царь». А шапочка аж из фильма Эйзенштейна «Иван Грозный»! Это вообще музейная вещь. Костюм основательный. На мне оригинальное исподнее с вышивкой XVIII века. Кафтаны сшиты по образцу того времени, украшены натуральным жемчугом. А еще шуба. Все это вместе весит 15 килограммов. Плюс сафьяновые сапоги, также изготовленные по старинным технологиям. Между прочим, крайне неудобная обувь. Когда я наконец снимал их и обувал кроссовки, то понимал, что века прошли недаром. Я вообще так устаю в этих царских одеяниях! Летом в них адски жарко, а в холода такая одежда не греет, и я в ней жутко мерз.

- Еще же посох у вас и многочисленные перстни на пальцах.

- Да, весь набор! Но вот к перстням я за время съемок более-менее привык (смеется).

Иван Добрый

Кроме Ростова Великого «Грозный папа» снимался также в московском соборе Василия Блаженного, который специально освободили для киногруппы.

- В этом храме я провел в общей сложности 24 часа, две полные смены. Ходил по нему в костюме Ивана Грозного. Занятно было. Там внутри - сплошные лабиринты, это же несколько маленьких церквей, соединенных переходами. Смотрительницы музея, женщины-экскурсоводы, конечно, интересовались. Они, в сущности, живут здесь. И они все построившего этот собор царя оправдывают. Подходили и говорили: «А вы знаете, что при Иване Грозном казнили-то не больше четырех тысяч человек? А в то же самое время в Англии - 200 тысяч человек, во Франции и того больше. А Иван Грозный был в общем-то гуманным». Я им отвечал: «Вы не волнуйтесь, я играю как раз доброго Ивана Грозного!»

Съемки проходят в Ростове и, конечно же, в Москве. Фото: предоставлено Евгением Гришковцом.

Съемки фильма драматург называет настоящим детским приключением, в которое он погружается.

- Приходится то и дело брить голову, потому что мне наклеивают волосы. За лето привык и даже нашел в этом много удобства. Сейчас мои собственные волосы немного успели отрасти, но скоро их опять сбреют.

- Как вы зрителям на спектаклях свой изменившийся внешний вид объясняете?

- Никак. Зрителям нравятся новшества. Гребенщиков сказал однажды: «Вы даже не представляете, насколько люди любят все непонятное». Знаете, многие со мной согласятся - в непростые времена довольно часто человеку хочется побрить голову наголо, и от этого вправду возникает ощущение облегчения и обновления. А вот лицо мое решили вообще не гримировать, то есть нос мне не клеят. Иван Грозный в этом фильме будет с моим лицом, только с длинной бородой и такими же длинными седыми волосами.

«Какой идиот откажется?!»

- Евгений, согласитесь, вы не очень похожи на царя Ивана IV. У него скулы были, нос орлиный…

- Никто точно этого не знает. Есть только два прижизненных изображения Ивана Грозного, и они очень отличаются друг от друга. Представить, каким он был по-настоящему, невозможно. Также нет никаких подлинных сведений о том, какого он был роста. Одни утверждают, что высокого, судя по некоторым записям, выше 1,8 метра. Другие свидетельства говорят о том, что царь был невысок. Таинственная такая фигура в истории России. А вообще, это же комедия! Юрий Яковлев был определенно выше ростом, чем реальный Иван Грозный. А Петя Мамонов был немногим выше меня. Беззубый человек с отчаянно худым, изможденным жизнью лицом. Мы же показываем не реальный портрет исторического деятеля, мы показываем взбалмошного царя. Я сравниваю своего персонажа с Карлсоном, который живет на крыше. А этот самый Карлсон очень противный, он эгоист, вредный, делает только то, что хочет, ест сладкое и чуть что не так - сбегает, улетает. Но тем не менее с ним все время интересно. Вот и я играю такого же человека - эгоистичного и веселого, в котором есть энергия и желание чего-то добиться. Понимаю, что такая трактовка образа Ивана Грозного не будет принята общественностью, которая во всем видит реинкарнацию сталинского режима или еще чего-то. Но мы об этом не думали, делая веселую историю, которая может стать приключенческим фильмом для зрителей 9-14 лет.

- Это хорошо, потому что подросткового кино в России не хватает, его сейчас почти не снимают. Но не боитесь ли вы сравнения с Булгаковым, фильмом Гайдая и не кажется ли вам эта история несколько вторичной?

- А мне все равно. Серьезно. К тому же дети, которым по большей части адресована наша картина, попросту не знают фильм «Иван Васильевич меняет профессию». Они не могут его смотреть - я пытался своим детям показывать, он им неинтересен. Их отталкивает все: музыка, антураж. Там же в каждом кадре видны 1970-е годы. Мы-то их любим и помним, а они не воспринимают. Эта картина для нынешних подростков морально устарела. Так пусть у них будет наша история! Кстати, перед этим мы с Юлией Пересильд снимались у Карена Оганесяна в хорошей картине «Молоко». Вот люди на нее вешают собак и говорят: «Как она могла полететь в космос?» А она-то здесь при чем? Вопросы по поводу этого полета должны быть к продюсерам и к «Роскосмосу», вообще к государству. Актрисе предложили в космос слетать? Так какой же идиот от этого откажется!

- Вы к тому, что какой же идиот откажется сыграть Ивана Грозного?

- Разумеется. О такой роли можно было только мечтать! Это классная история, очень интересные локации. Когда мы снимали сцену у раки с мощами Василия Блаженного, я ночью рядом с этой святыней стоял один в костюме Ивана Грозного, да еще и с ним, с усопшим, разговаривал. Это очень впечатляющий момент. Ну когда еще такое возможно? Правда, это совершенно особенное ощущение - быть последователем великого актера Николая Черкасова, Юрия Яковлева и Пети Мамонова на этом пути, поиграть Ивана Грозного. Кто же от этого откажется?

О ЧЕМ ФИЛЬМ

Поссорившись с сыном, Иван Грозный случайно ранит его - в точности как на знаменитой картине Ильи Репина. Жизнь царевича висит на волоске. Чтобы все исправить, царь хочет отправиться в прошлое с помощью магической книги. Однако что-то пошло не так, и вместо прошлого Иван Васильевич попадает в наше время, где знакомится с семьей Осиповых. Никита Осипов - неудачливый археолог и такой же неудачливый отец. Он давно потерял контакт со своими детьми Ромкой и Полей. Но теперь они вместе отправляются в путешествие, чтобы помочь Грозному отыскать волшебную книгу и спасти царевича.

Съемки фильма «Грозный папа» продлятся до конца лета 2022 года. Планируется, что в прокат картина выйдет в новогодние каникулы-2022/2023.