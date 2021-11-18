В Пионерском учительница спасла трех детей, тонувших в море

Все произошло возле одного из волнорезов. Фото: Александр КАТЕРУША

Эта история произошла еще летом, но известно о ней стало только сейчас. Редакцию нашей газеты посетила серьезного вида дама, которая рассказала, что видела, как в августе на пляже в Пионерском отважная женщина спасла тонувших в море детей.

- Это же настоящий героический поступок! Ведь никто не полез за утопающими в воду, даже мужики, которые там были, не рискнули. А она полезла и спасла. О таких самоотверженных людях нужно обязательно говорить!

С мнением читательницы мы, конечно же, согласились. И смогли разыскать ту самую спасительницу. Ею оказалась Светлана Николаева из Полесска. Она - педагог музыкальной школы, обучает детей игре на фортепиано. События на пляже она помнит детально.

Светлана Николаева со своим мужем. Фото: СОЦСЕТИ

- Я пришла с подружкой, было около половины девятого утра, но народу собралось уже очень много: кто-то купался, кто-то загорал. Волны в тот день были огромные, я таких за свою жизнь никогда не видела, - рассказывает Светлана.

Она решила «помочить ножки» и зашла в воду по колено. Тут-то и заметила в море у волнореза двух девочек лет 11. Они были без взрослых, и у Светланы появилось чувство чего-то неладного. Как оказалось, неспроста.

- Я постаралась к ним подойти поближе, чтобы убедиться, все ли в порядке. И хотя было не очень глубоко, волны просто сбивали с ног. Я позвала детей, но они не услышали. Закричала им: «Выходите из воды!» А когда подплыла, услышала крик о помощи. Очередная волна накрыла с головой и этих девочек, и меня. И тут я почувствовала, что о мои ноги что-то ударилось. Это была еще одна девочка, чуть младше тех двоих.

Эту 9-летнюю школьницу она спасла первой, буквально выбросив ближе к берегу. Но еще две барахтались в воде, судорожно хватая воздух ртом. По словам Светланы, дно у волнорезов было неровное, там волнами вымыло ямы - в них как раз и угодили школьницы. Каждая новая волна утаскивала их все дальше в море, дети захлебывались.

- Я схватила их за руки, сказала, чтобы обняли деревянные бревна волнореза и так держались. Сама легла на эти отбойники и девчонок придерживала. Тут подбежала мама одной из них. Видимо, в шоковом состоянии, потому что стала кричать на дочь. Сначала мне показалось, что это бабушка девочки, а когда мы вышли из воды, она оказалась ее мамой. Вот насколько страх меняет лицо человека!

Интересно, что из присутствовавших на пляже, кроме Светланы, на выручку детям никто не кинулся. И если бы не она, неизвестно, были бы девочки спасены.

- Подружка потом призналась: «Меня парализовал вид этих волн, как в оцепенении стояла, смотрела и видела только ваши головы». Я же из воды видела мужчину неподалеку на берегу, надеялась, что он поможет, но нет, - продолжает Светлана. - Мне было очень страшно, думала, что на моих глазах сейчас эти дети погибнут. Когда вышла на берег, меня очень благодарила мама младшей девочки, мы обнялись. Я сама была в стрессовом состоянии, отошла в сторону, поплакала… Но я вовсе не герой и тысячу раз подумаю, лезть в воду или нет, если, не дай бог, вдруг повторится такая ситуация.