Калининград стал интересен для европейских лоукостеров

Седьмая "свобода" даст сильный позитивный импульс повышению транспортной доступности Калининграда. Фото: Александр Подгорчук

В калининградском аэропорту «Храброво» на пять лет введен режим седьмой «свободы воздуха». Это позволит работать с европейскими авиакомпаниями-лоукостерами, сообщает пресс-служба аэропорта.

С конца 2014 года в калининградском аэропорту действовал режим пятой «свободы воздуха», который позволял иностранным авиакомпаниям летать из Калининграда в другую страну, но с обязательной посадкой в своей стране. Седьмая свобода позволяет авиакомпаниям перевозить пассажиров и грузы между двумя иностранными государствами без посадки в стране регистрации авиаперевозчика.

«Снятие ограничений по седьмой «свободе воздуха» дает сильный позитивный импульс повышению транспортной доступности Калининграда, - сказал гендиректор аэропорта «Храброво» Александр Корытный. - Переговоры с европейскими авиакомпаниями велись у нас уже длительное время. Сейчас, с получением седьмой «свободы», мы выходим на другой уровень, нам есть, что конкретно предлагать авиаперевозчикам».

По его словам, заинтересованность в полетах в Калининград на сегодняшний день выразили Wizz Air, Ryanair, EasyJet и ряд других авиакомпаний. Поэтому «Храброво» к началу весенне-летней навигации ожидает конкретных полетных программ от европейских авиакомпаний, добавил Александр Корытный.

В «Храброво» добавили, что прорабатываются возможности сотрудничества с иностранными низкобюджетными авиакомпаниями по тем направлениям, по которым есть разрешение на выполнение полетов. Напомним, сейчас из калининградского аэропорта разрешены полеты в Беларусь, Германию, Египет, Турцию и Казахстан. Эти рейсы выполняют российские авиакомпании.