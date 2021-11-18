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Общество18 ноября 2021 12:21

Калининград стал интересен для европейских лоукостеров

Аэропорт «Храброво» получил режим седьмой «свободы воздуха»
Виктор Сергеев
Седьмая "свобода" даст сильный позитивный импульс повышению транспортной доступности Калининграда.

Седьмая "свобода" даст сильный позитивный импульс повышению транспортной доступности Калининграда.

Фото: Александр Подгорчук

В калининградском аэропорту «Храброво» на пять лет введен режим седьмой «свободы воздуха». Это позволит работать с европейскими авиакомпаниями-лоукостерами, сообщает пресс-служба аэропорта.

С конца 2014 года в калининградском аэропорту действовал режим пятой «свободы воздуха», который позволял иностранным авиакомпаниям летать из Калининграда в другую страну, но с обязательной посадкой в своей стране. Седьмая свобода позволяет авиакомпаниям перевозить пассажиров и грузы между двумя иностранными государствами без посадки в стране регистрации авиаперевозчика.

«Снятие ограничений по седьмой «свободе воздуха» дает сильный позитивный импульс повышению транспортной доступности Калининграда, - сказал гендиректор аэропорта «Храброво» Александр Корытный. - Переговоры с европейскими авиакомпаниями велись у нас уже длительное время. Сейчас, с получением седьмой «свободы», мы выходим на другой уровень, нам есть, что конкретно предлагать авиаперевозчикам».

По его словам, заинтересованность в полетах в Калининград на сегодняшний день выразили Wizz Air, Ryanair, EasyJet и ряд других авиакомпаний. Поэтому «Храброво» к началу весенне-летней навигации ожидает конкретных полетных программ от европейских авиакомпаний, добавил Александр Корытный.

В «Храброво» добавили, что прорабатываются возможности сотрудничества с иностранными низкобюджетными авиакомпаниями по тем направлениям, по которым есть разрешение на выполнение полетов. Напомним, сейчас из калининградского аэропорта разрешены полеты в Беларусь, Германию, Египет, Турцию и Казахстан. Эти рейсы выполняют российские авиакомпании.

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