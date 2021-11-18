Калининградская область стала пилотным регионом по развитию электротранспорта

До 2030 года 10 процентов всех производимых в России транспортных средств должны составить электромобили. Фото: Александр Подгорчук

Калининградская область станет одним из пилотных регионов, где будет "обкатана" новая концепция по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта. Об этом накануне сообщил журналистам заместитель министра экономического развития России Илья Торосов.

Правда, наш регион попал лишь во вторую очередь масштабного проекта - вместе с Москвой, Петербургом и некоторыми другими регионами. Больше повезло Севастополю, Крыму, Татарстану, Краснодарскому краю, Нижегородской, Ленинградской и Московской областям. Там реализация масштабной "электромобилизации" стартует уже вот-вот.

По словам Ильи Торосова, среди первоочередных мероприятий концепции - снятие правовых ограничений, связанных с эксплуатацией электротранспорта и использованием зарядной инфраструктуры, стимулирование развития зарядной инфраструктуры, создание производства электромобилей и необходимой компонентной базы. Кроме того, планируется поддержать спрос на производимые на территории страны электромобили, прежде всего, через субсидирование части их стоимости из бюджета.

В частности, на сегодняшний день в федеральном бюджете предусмотрено более 8,1 млрд рублей для софинансирования установки в пилотных регионах около 3 тысяч т.н. "быстрых" зарядных станций. Кроме того, предусмотрены льготные средства ФНБ на развитие в нашей стране "вытягивающих" технологий в сфере производства электромобилей. На эти цели из средств ФНБ предусмотрено 38 млрд рублей,

- Мы планируем субсидировать до 50 процентов стоимости строительства "быстрой" зарядной станции, а также до 2,5 млн рублей на один электромобиль, - пояснил Илья Торосов.

Напомним, ранее о планах запустить производство электромобилей заявлял калининградский холдинг "Автотор". В частности, основатель компании Владимир Щербаков заявлял в интервью "Российской газете", что компания совместно со своими традиционными партнерами начала подготовку к "производству нового глубоко локализованного электромобиля".

- Для этого мы образовали научно-внедренческий центр электромобилей, начали строительство технопарка из 7 основных заводов для локального производства автомобиля и основных компонентов - все это создается с иностранными партнерами, - сказал тогда Владимир Щербаков.

Льготы, которые смогут получить производители электрокаров, будут прописаны в специальных инвестиционных контрактах (СПИК). В начале ноября Минпромторг России объявил конкурс на право заключения такого контракта и уже как минимум одна компания подтвердила свое участие в конкурсе. Название компании Илья Торосов не назвал, но заметил, что интерес к СПИКам проявляют и международные автомобильные гиганты, такие как "Фольксваген" и "Рено".

Как отметили в Минэкономразвития, реализации концепции в числе прочего предполагает, что к 2030 году не менее 10 процентов всех производимых в России транспортных средств должны составить электромобили.