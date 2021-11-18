Переписчик подкрался незаметно

Полные результаты переписи опубликуют в течение года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вот и отгремели фанфары, вот и закончилась Всероссийская перепись населения. Я знал о том, что она происходит, по долгу службы, но если бы служба моя проходила не в газете, а в каком-нибудь другом месте, возможно, и не узнал бы. По данным Росстата, в мероприятии приняли участие 100 процентов россиян. Но в этом есть определенные сомнения.

Мне есть, с чем сравнивать. Я хорошо помню подобную перепись, которая происходила в 2010 году. Город тогда пестрел от баннеров, призывавших проявить сознательность и переписаться. Тогда не было госуслуг, все переписывались вживую и я хорошо запомнил переписчиков с синими сумками, которых встречал в городе довольно часто. Сейчас не видел ни одного переписчика. Это не значит, что их не было, просто не попались на глаза.

Хотя шанс познакомиться однажды мне представился, причем шанс железобетонный - переписчик позвонил в нашу квартиру. Однако пришлось отказать ему в приеме, поскольку вся семья в тот момент болела. По идее, согласно правилам, озвученным и опубликованным Росстатом, переписчик должен был обязательно прийти еще раз (и даже два, если бы второй визит закончился так же безрезультатно, как и первый), но в нашу квартиру больше не позвонили.

И вот перепись подошла к концу, и мы услышали первые заявления руководства Росстата. Эти комментарии были полны оптимизма. Вначале говорили о том, что в важном для судьбы страны мероприятии приняли участие 99 процентов россиян, потом 100 процентов, потом больше 100 (до 146 пока не дошло, но это, возможно, пока). При этом результаты опросов, которые время от времени появляются в телеграм-каналах (совершенно разных по тематике), показывают, что, как минимум, треть опрошенных переписалась у переписчиков, треть самостоятельно заполнила анкету через госуслуги, а треть вообще не поучаствовала в процессе. Видимо, эта третья треть и составила «более 100 процентов». Я все понимаю про то, что опросы в телеграме - это нерепрезентативно, но ситуация показательна. И совсем неслучайно всплыло из небытия знакомое со времен Перестройки слово «очковтирательство».

Разумеется, Всероссийская перепись населения - событие хоть и важное, но не столь животрепещущее, как, например, пандемия коронавируса. Но, кажется, отнестись к нему стоило серьезнее. Ведь все данные идут дальше, по ним строится разного рода статистическая аналитика и прочее. Это, в конце концов, цифровой (и не только цифровой) срез нашей жизни. И каким предстанет этот срез, когда организаторы переписи подведут окончательные итоги? У меня большое сомнение, что он будет объективен. А значит вкривь и вкось может пойти и все остальное – и экономика, и социалка, и многое другое. Потому что статистика в данном случае – это основа. И если в основе допущены ошибки, они будут повторяться и во всем остальном.