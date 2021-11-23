Готические замки и маршрут Канта: туризм без границ

Проект «Туризм без границ – по туристическим маршрутам приграничных регионов России и северо-востока Польши» адресован жителям этих сопредельных областей, а также посещающим их туристам.

Территория, расположенная между Польшей и Калининградской областью, со времен языческих пруссов вплоть до современности была культурно единой. Это единство разделили административные границы, установленные после Второй мировой войны. Проект «Туризм без границ – по туристическим маршрутам приграничных регионов России и северо-востока Польши» адресован жителям этих сопредельных областей, а также посещающим их туристам. С мыслью о них были подготовлены печатные и электронные рекламные материалы, посвящённые выдающимся историческим личностям этих земель, в том числе Николаю Копернику и Иммануилу Канту, которые, несмотря на то, что родились в разных эпохах, жили и работали именно здесь.

Для тех, кто заинтересован историей и отдыхом в знакомых местах, мы можем порекомендовать следующие издания: «Отдых в исторических объектах» (6+), «По маршруту замков и фортификационных сооружений» (6+), «По следам Первой мировой войны» (6+), а также городской туристический квест о Николае Копернике или Иммануиле Канте (6+). Все издания доступны в электронной версии на сайте zamkigotyckie.org.pl. С культурными и туристическими маршрутами, проходившими по территории бывших прусских земель, также можно ознакомиться виртуально. Приглашаем воспользоваться мобильным путеводителем «Маршруты по готическим замкам» (6+), который является не только источником знаний о замках, но и о других туристических дорогах, проходивших по северной Польше и Калининградской области, например: маршрут Коперника, маршрут Иммануила Канта, Янтарный маршрут. В приложении есть аудиогид, позволяющий прослушать их описания. Благодаря функции голосового ассистента, описывающего изображения объектов, сервисом могут пользоваться также лица со слабым зрением. Мобильное приложение «Маршруты по готическим замкам» можно скачать в Google Playmarket или AppStore.

На сайте zamkigotyckie.org.pl действует интерактивная онлайн-карта орденского государства в XV веке вместе с образовательной игрой, позволяющей виртуально посетить более 20 орденских замков. Среди них есть также замки епископов и капитула бывшего орденского государства, которые в настоящее время расположены по обе стороны польско-российской границы.

При содействии организаторов проекта журналисты и туристические блогеры смогли посетить различные достопримечательности. С результатами их визитов и рекомендациями, какие из объектов стоит увидеть в Польше и Калининградской области, можно ознакомиться на сайте zamkigotyckie.org.pl/wydarzenia-pwt.

Проект № PR/1/008/2018 реализуется с сентября 2019 по ноябрь 2021 г. Партнёры проекта: Ассоциация «Польские готические замки», Министерство туризма и культуры Калининградской области, Музей «Альтес Хаус» в Калининграде, Варминьско-Мазурская региональная туристическая организация, Поморская региональная туристическая организация.

Проект «Туризм без границ – по туристическим маршрутам приграничных регионов России и северо-востока Польши» реализуется в рамках Программы приграничного сотрудничества Россия-Польша 2014-2020 при финансовой поддержке Европейского Союза и Российской Федерации.

Статья подготовлена в рамках Программы приграничного сотрудничества Россия-Польша 2014-2020. Содержание данной статьи является исключительной ответственностью Ассоциации «Польские готические замки» и ни при каких обстоятельствах не может рассматриваться как отражающее позицию Европейского Союза, Российской Федерации, Управляющего органа или Объединённого технического секретариата Программы приграничного сотрудничества Россия-Польша 2014-2020. Фото предоставлено организаторами.