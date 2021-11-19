Руководители проектов РЦК — о пользе нацпроекта «Производительность труда» и секретах своего дела

.

В команду Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Калининградской области (РЦК) входят сотрудники, обладающие опытом внедрения инструментов бережливого производства в различных сферах и производствах. Каждый из них не только знает лучшие методики повышения производительности и эффективности деятельности компании, но и применяет их на практике — в реальных производствах и с сотрудниками предприятий.

Что такое бережливое производство (БП)? Это такая система управления, помогающая с минимальными затратами повысить экономическую эффективность бизнеса и провести грамотный анализ деятельности компании через фиксацию всех проблем, не позволяющих компании развиваться и расти. Применение бережливых технологий помогает выработать мероприятия и предложения по улучшению, достичь результата и сохранить его.

Специалисты РЦК рассказали, как решают реальные производственные задачи путем применения бережливых технологий, проходя все этапы проекта: от зарождения идеи до реализации.

Дмитрий Кущенко Руководитель проекта по направлению «Оптимизация потоков и процессов».

— Что дает «Фабрика процессов» сотрудникам?

— Принимая участие на «Фабрике», работники получают информацию, как можно улучшить деятельность компании, используя логичные и простые шаги, применяя инструменты бережливого производства. Они приобретают умение находить потери и проблемы. И уже на рабочих местах могут совершенствовать свою деятельность путем снижения времени протекания процесса, балансировки загрузки сотрудников, операторов и оборудования. Снижается количество запасов в потоке, количество транспортировок, уменьшается объем партий выпускаемых изделий с целью достижения финансовых показателей — минимальной себестоимости и максимальной прибыли. Также они получают мотивацию применять и распространять методы эффективной работы на предприятии.

— А компании?

— Кроме того, что на предприятии повышается производительность труда и производственные показатели меняются в лучшую сторону, сами сотрудники становятся вовлечёнными и мотивированными, внимательней относятся к тому, что делают на своём рабочем месте. Они понимают, какие действия необходимы, чтобы создать продукт и услугу, а какие являются лишними и их можно исключить из процесса. Получив опыт участия на «Фабрике процессов», специалисты используют первоначальные знания и умения, чтобы по-другому взглянуть на процессы в компании, критично подойти к своей деятельности, исключить потери времени на поиск документов, материалов, инструментов, рационально организовать свое рабочее место. Персонал начинает осознавать, как каждое его действие может влиять на успех компании в целом.

— Каких результатов вы хотите добиться в процессе работы с компаниями?

— Главная цель — передача методологии, приобщение к культуре бережливого производства, чтобы после нашего ухода предприятия продолжали эффективно работать. Желаю коллегам не останавливаться на достигнутом, а продолжать с удвоенной энергией внедрять инструменты БП на своих предприятиях!

Игорь Глухов Руководитель проектов РЦК, тренер «Фабрики процессов».

— Что больше всего вам нравится в работе с компаниями?

— Наблюдать, как меняется отношение рабочей группы к проекту. Когда они с каждым днем становятся более вовлечёнными, своими же руками достигают целевые показатели.

— Какая внедренная практика за время работы в РЦК стала самой эффективной?

— Работа с ООО «Техно-Тюб». Мы сократили простой оборудования с 5 до 2,5 часов в смену. Это произошло благодаря применению инструментов бережливого производства SMED (быстрая переналадка). Нам удалось вывести операцию по набору ножей во внешнюю переналадку.

— Любая ли компания может успешно реализоваться в условиях бережливого производства?

— Да, конечно! Нужны лишь желание и адресная поддержка Регионального центра компетенций.

— Как вы сами оцениваете успешность реализации национального проекта «Производительность труда»?

— Довольно успешно. Мы укомплектовали штат, заключили соглашения с рядом предприятий. У нас есть задел на следующий год. На сегодняшний день более 40 предприятий в регионе вступили в нацпроект, а это о многом говорит.

Богдан Бутым Руководитель проектов РЦК.

— Почему вы пришли в РЦК?

— Идея внедрения бережливого производства на предприятиях и работа с высококвалифицированной командой показались мне довольно заманчивыми. Поэтому я решил принять участие в национальном проекте «Производительность труда» и внести свой вклад в его реализацию.

— Что является самым сложным в работе с компаниями?

— Это большая работа с возражениями. Сложно изменить восприятие новых методов. Не всегда люди верят, что нововведения приведут к результату, особенно если производственная система на предприятии вырабатывалась годами, а то и десятилетиями.

— Как вы сами оцениваете успешность реализации национального проекта «Производительность труда»?

— Я считаю, что проект только набирает обороты. Всё больше компаний в него входят. Многие показывают высокие результаты, несмотря на то, что они только в начале пути. Но главные достижения еще впереди!

О нацпроекте «Производительность труда»

В мае 2018 года президент РФ Владимир Путин издал указ №204 «О стратегических задачах развития страны до 2024 года». В нём одним из приоритетных направлений развития России указано повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики (обрабатывающих производств, сельского хозяйства, строительства, транспортировки и хранения, торговли) не ниже 5% к 2024 году. Чтобы достичь этой цели, и был создан национальный проект «Производительность труда».

Для реализации проекта на территории нашего региона в структуре Фонда «Центр поддержки предпринимательства Калининградской области» создан Региональный центр компетенций в сфере производительности труда (РЦК). РЦК проводит мероприятия по повышению производительности труда на рабочих площадках компаний, вошедших в национальный проект, а также проводит подготовку сотрудников в части повышения производительности труда с использованием инструментов бережливого производства.

По словам Ирины Мироедовой, руководителя проектов РЦК и менеджера по управлению изменениями, на реализацию в 2021–2022 году были выбраны лучшие практики для внедрения на предприятиях: «Лучшие практики — это опыт предприятий по повышению производительности труда в рамках национального проекта. Он был получен после того, как предприятие определило проблематику на потоке-образце, проанализировало ситуацию, определило и внедрило мероприятия с использованием инструментов бережливого производства. Таким опытом можно делиться с другими предприятиями, которые оказывают подобные услуги, производят похожие товары».

На данный момент в проекте участвует 44 компании. В Калининградской области участниками национального проекта «Производительность труда» стали следующие предприятия: ООО «БалтРыбТех», ООО «Техно-Тюб», ООО «Аквелла Инвест», ООО «ТПК», ООО «Балтийский провод», ООО «Первая картонажная фабрика», ООО «Грюнвальд», АО «ЭСВА» и другие. Сформировано 6 потоков-образцов и обучено 297 сотрудников, но это только начало: в 2022 году планируется увеличить все показатели. Сейчас проводится подготовка инструкторов по бережливому производству на предприятиях. Это те сотрудники, которые проходят обучение на площадке инструментам бережливого производства с целью методологической и организационной поддержки остальных сотрудников предприятий –участников национального проекта.

Что немаловажно, эксперты РЦК помогают организовать эталонный участок и поток-образец, чтобы тиражировать полученный опыт на все остальные процессы предприятия. На каждом предприятии специалисты РЦК вместе с рабочей группой компании выбирают эталонный участок и поток-образец, где внедряются изменения: эргономичная организация рабочего места, стандартизация работы, производственный анализ, устранение проблем, влияющих на отклонение факта от плана.

Поток-образец — это процесс, участок работы, где путём взаимодействия всех руководителей, сотрудников, рабочей группы, сотрудников РЦК устранены все проблемы, влияющие негативно на выработку, прибыль предприятия, качество продукта или услуги, удобство и эргономичность рабочего места, работу оборудования и, как следствие, организацию процесса в целом. По итогам проведения комплекса мероприятий в периметре потока значительно улучшаются показатели: сокращение времени на создание продукта и оказания услуги, рост выработки, снижение брака, простоя сотрудников и оборудования, сокращение запасов.

В 2019–2021 году было проведено восемь «Фабрик процессов». В «Фабрике производственных процессов» приняли участие сотрудники Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь», АО «Экопэт». В «Фабрике офисных процессов» — МКП «Калининград – ГорТранс». Всего «Фабрику» уже прошло 72 сотрудника.

Стать участником национального проекта «Производительность труда» в Калининграде и узнать все детали работы национального проекта можно в Региональном центре компетенции в сфере производительности труда Калининградской области (Фонд «Центр поддержки предпринимательства Калининградской области»):

+7 (4012) 994 588,

mbkaliningrad.ru,

сайт национального проекта (ИТ-платформа) — «Производительность.рф».