Переформатировать работу и улучшить показатели: как нацпроект «Производительность труда» помогает бизнесу

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Национальный проект «Производительность труда» был запущен после того, как в 2018 году президентом РФ Владимиром Путиным было поручено обеспечить прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% к 2024 году. Основными задачами стали повышение производительности труда на 5% ежегодно, обучение сотрудников предприятий инструментам бережливого производства, внедрение бережливых технологий, повышение квалификации персонала в области проектной работы.

В национальный проект «Производительность труда» входят 70 субъектов РФ, 3014 предприятий, численность персонала которых составляет 1 266 705 человек. Для реализации проекта на территории нашего региона в структуре Фонда «Центр поддержки предпринимательства Калининградской области» создан Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Калининградской области (далее — РЦК).

На сегодня в национальный проект в Калининградской области входят 44 компании, и результаты их участия уже показательны: 297 сотрудников различных предприятий были обучены инструментам бережливого производства путём проведения тренингов «Декомпозиция целей», «Эффективный инфоцентр», «Основы бережливого производства», «Картирование», «Производственный анализ», «Система 5С», «Реализация проекта по улучшениям». На «Фабрике производственных процессов» и «Фабрике офисных процессов» обучились 72 человека, а на предприятиях-участниках национального проекта проведены мероприятия по улучшению и созданы 6 потоков-образцов.

В Калининградской области участниками национального проекта «Производительность труда» стали такие предприятия как ООО «БалтРыбТех», ООО «Техно-Тюб», ООО «Аквелла Инвест», ООО «ТПК», ООО «Балтийский провод», ООО «Первая картонажная фабрика», ООО «Грюнвальд», АО «ЭСВА» и другие. В 2019–2021 году было проведено восемь «Фабрик процессов». В «Фабрике производственных процессов» приняли участие сотрудники Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь», АО «Экопэт». В «Фабрике офисных процессов» — МКП «Калининград – ГорТранс». Всего «Фабрику» уже прошло 72 сотрудника.

Ирина Мироедова, руководитель проектов РЦК и менеджер по управлению изменениями, Артём Маслаков, Богдан Бутым, руководители проектов РЦК, и Игорь Глухов, руководитель проектов РЦК и тренер «Фабрики процессов», рассказали, как «Фабрика процессов» помогла добиться улучшения показателей и рабочих процессов и как принять в ней участие калининградским производителям.

В чем суть национального проекта «Производительность труда»?

Артем Маслаков: «Проект существует, чтобы повысить конкурентоспособность товаров и услуг российских производителей на мировом рынке. Предприятия-участники находят скрытые резервы в своих производственных процессах, оптимизируют себестоимость производимых продуктов и, как следствие, ощутимо повышают свою эффективность.

Формирование новой производственной культуры, непрерывное совершенствование производственных процессов — это то, чего можно добиться с помощью специалистов РЦК, применяя и внедряя инструменты бережливого производства.

Все внутренние изменения на предприятиях, предусмотренные мероприятиями национального проекта, сопровождают эксперты РЦК. Мы оказываем методологическую и организационную поддержку повышения производительности труда, помогаем реализовать проекты по бережливому производству на предприятиях-участниках, разрабатываем и применяем лучшие практики, обучаем сотрудников предприятий инструментам повышения производительности труда, помогаем внедрить и адаптировать процесс целеполагания и мотивации сотрудников на достижение целей. Участвуем в создании инфраструктуры для внедрения культуры постоянных улучшений, в воспитании тренеров для последующей передачи знаний. Учим методам оптимизации производственных и офисных процессов на основе инструментов бережливого производства.

Откуда сотрудники предприятий узнают о способах и методах повышения производительности?

Ирина Мироедова: «Мы практикуем несколько способов проведения обучения. Первый — это проведение обучающих тренингов-модулей для предприятий-участников национального проекта. Тренинги проводятся по разным направлениям: например, “Декомпозиция целей”, “Эффективный инфоцентр”, “Основы бережливого производства” или “Система 5С”. Тренинги включают раскрывающие методы, шаги по улучшению деятельности предприятия, а также учат отслеживать взаимосвязи показателей производства и финансовых показателей деятельности предприятия. Руководители учатся фокусироваться на взаимодействии и получении обратной связи от каждого сотрудника лично, например, в форме подачи рационализаторского предложения, как улучшить тот или иной механизм, инструмент, действие, процесс, рабочее место.

Второй — это “Фабрика процессов”. У нас их две — для офисных и для производственных процессов. Это учебная площадка, где моделируются реальные практические кейсы и отрабатываются полученные навыки.

Лично для меня очень важно, чтобы каждый сотрудник предприятия, который участвовал национальном проекте “Производительность труда” действительно поверил в эффективность применения инструментов бережливого производства, опробовал их на практике в своей работе и получил положительные результаты.

Зачастую бывает так, что сотрудник десять, двадцать лет работает на предприятии и “вынашивает” ту или иную идею, как сделать свое рабочее место удобнее, как изменить процесс, что необходимо усовершенствовать, чтобы и время действий сократить, и выработку повысить. И никак не решается донести идею до руководства, не знает, как провести анализ и оформить предложение. И как раз, например, “Система подачи предложений по улучшениям” предлагает для предприятия готовое решение, готовый продукт, включающий в себя и форму подачи предложения, и порядок его рассмотрения, реализации, вознаграждения за рациональное решение. В итоге все в компании, от рядового сотрудника до руководителя, вовлечены и заинтересованы в процессе улучшений, неравнодушно относятся к своей работе».

Как попасть в нацпроект «Производительность труда»?

Богдан Бутым: «Участником может стать предприятие, отвечающее следующим критериям:

1. Выручка предприятия от 400 млн рублей в год;

2. Отношение предприятия к одной из приоритетных отраслей, а именно: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, транспорт, строительство, торговля;

3. Доля участия налоговых резидентов иностранных государств в уставном (складочном) капитале юридического лица не выше 50%.

Помимо соответствия перечисленным критериям очень важно:

1. Руководству — быть готовым к изменениям на предприятии и выделению ресурсов для реализации проекта;

2. Иметь существенный разрыв между текущими показателями производительности труда, оборачиваемости запасов и отраслевыми бенчмарками;

3. Обладать возможностью роста объёма продаж за счёт наращивания объемов производства.

Игорь Глухов: «Стоит добавить, что этот национальный проект нацелен на человека. Чем больше сотрудников будут отдаваться работе, тем больше произведут годной продукции и принесут пользу своему предприятию. Сильные высококвалифицированные кадры, оптимизация рабочих процессов, внедрение передовых технологий, высокая культура производства, повышение производительности труда — вот залог успешной работы любого предприятия».

Ирина Мироедова: «На реализацию в 2021 – 2022 году были выбраны лучшие практики для внедрения на предприятиях. Лучшие практики — это опыт предприятий по повышению производительности труда в рамках национального проекта. Он был получен после того, как предприятие определило проблематику на потоке-образце, проанализировало ситуацию, определило и внедрило мероприятия с использованием инструментов бережливого производства. Таким опытом можно делиться с другими предприятиями, которые оказывают подобные услуги, производят похожие товары. На данный момент в проекте участвует 44 предприятия.

Сейчас проводится подготовка инструкторов по бережливому производству на предприятии. Это те сотрудники, которые проходят обучение на площадке инструментам бережливого производства, с целью поддержки методологической и организационной сотрудников предприятий-участников национального проекта».

За дополнительной информацией можно обратиться в Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Калининградской области (Фонд «Центр поддержки предпринимательства Калининградской области») по следующим контактам:

+7 (4012) 994 588,

mbkaliningrad.ru,

сайт национального проекта (ИТ-платформа) — «Производительность.рф».