«Особнячки это невыгодно»: В Зеленоградске сносят очередной старинный дом

Красивый домик довоенной постройки давно окружили современные многоэтажки. Фото: Google

В Зеленоградске готовятся сносить очередной дом довоенной постройки. Речь о красивом трехэтажном с мансардой здании под черепичной крышей на пересечении Московской улицы и улицы Подлесной. Это на выезде из города, там, где старинных домов почти не осталось, а всю территорию «сожрали» многоэтажные типовые монстры.

Вот и до участка с немецким особняком они дошли. В пятницу, 19 ноября, на территории старого сада с яблонями и вишнями жужжали бензопилы. Срублены все деревья – участок готовят под застройку. На очереди сам дом. Стоять ему осталось, судя по всему, совсем недолго.

«У нас в городе плевать на историю!», - пишут в социальных сетях возмущенные жители. Они правы.

На месте исторического домика появится новый многоквартирный жилой дом высотой 9 этажей. Его общая площадь по документам, выложенным на сайте областного агентства по архитектуре, составляет 9 321.46 квадратных метра. Застройщиком выступает компания «Спецстрой».

В пятницу, 19 ноября, на территории старого сада с яблонями и вишнями жужжали бензопилы. Фото: СОЦСЕТИ

Как рассказал «Комсомолке» замглавы администрации Зеленоградска Руслан Андронов, застройщик получил разрешение агентства по архитектуре на строительство многоквартирного многоэтажного дома.

- Немецкий особнячок на этом участке будут убирать?

- Естественно. Особнячки невыгодны в Зеленоградске. Но мы, администрация, к разрешительной документации мы последние три года не имеем никакого отношения.

- Но у администрации города, района, должна быть позиция!

- По нашему генеральному плану там предусматривается высотная застройка. Какая еще может быть позиция? Если застройка предусматривается, то при наличии законных оснований агентство по архитектуре выдало решение на строительство.

- Я о позиции, заключающейся в том, что в историческом курортном городке должны быть сохранены старинные здания.

- Никто мнения нашего не спрашивал, когда выдавали разрешение на строительство. И вашего мнения не спрашивали. Может быть, и мнение население не услышали. Там, действительно было много жалоб. Там сад старый яблоневый.

- В городе есть дома, которые ремонтируют. В начале этой же Московской улицы ремонтируют фасады. А в конце Московской последний немецкий особнячок оказался не у дел. Как же так?

- Инвестор купил в этом доме все квартиры и принял для себя такое решение. Там физическое лицо, насколько я помню, или индивидуальный предприниматель…

- Получается, можно выкупить любой дом и снести его?

- Можно. Если дом не является объектом культурного наследия. А он не является таковым. Я понимаю, аккуратный, красивый домик. Но в головы людям, которым приходят идеи больше заработать, не могу залезть. Участок там позволяет построить большой дом, с этой идеей застройщик и выкупал квартиры.

- Не сомневаюсь в этом нисколько. Как-то на будущие такие действия вы можете влиять?

- У нас нынешним генеральным планом, правилами землепользования и застройки, застройка в городе ограничена пятью этажами. В исключительных случаях – до семи этажей. Но в истории с этим домом разрешение, насколько я знаю, было получено чуть раньше, полгода назад, еще до введения правил.

- Здорово было бы, если бы вы ввели правило не сносить исторические дома! Тем более, как вы, наверное, знаете, в Калининграде вводится понятие «исторический дом». Он не является объектом культурного наследия, но должен носить некий особый статус, должен быть под защитой.

- Все эти решения, градсоветы и остальное, носят рекомендательный характер. Чтобы получить разрешение, выслушают наши с вами пожелания, а в конечном итоге сделают так, как хочет собственник. Мы же понимаем, что если человек хозяин, то он сам будет принимать решение в отношении принадлежащего ему имущества.

- Купил и волен делать что хочет. За деньги можно все?

- Именно так. Купил квартиры, стал собственником земельного участка вместе с этим домом и принял решение строить там другой дом.

- Вы же понимаете, что Зеленоградск теряет историческое лицо.

- Есть собственник и его решения. Кто и что теряет – это рекомендации.

- Так весь город будет выкуплен и снесен в пользу решения собственников.

- И такой вариант рассматриваем. Более того, мы в каком-то варианте сами рассматривали реконструкцию центральной части Зеленоградска, в которой сегодня, к сожалению, многие дома просто выглядят так, как после войны. Хотя после войны с ними ничего и не делали. Там действительно некоторые вещи надо сносить, некоторые можно приводить в порядок.

- Есть еще планы по сносу домов в Зеленоградске?

- Не ставим мы такие планы. Во всяком случае, из бюджетных денег выкупать у людей дома мы не планируем. Расселять аварийные – да.