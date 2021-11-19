Ковид не отпугнул: в разгар пандемии калининградцы пошли учиться на врачей

Конкуренция при поступлении в последние годы стала заметно выше. Фото: kantiana.ru

В медицинском институте БФУ имени Канта - ажиотаж. Если в 2019-м, до того, как мир накрыла пандемия, учиться пришли 176 человека, то минувшим летом уже 248. Рост - больше 30 процентов. На фоне дикой статистики по коронавирусу такие цифры приятно удивляют. Ведь получается, что ковид не отпугнул, а подстегнул вчерашних выпускников к выбору профессии, связанной с медициной.

Жесткая конкуренция

Первый набор на подготовку специалистов с высшим медицинским образованием в калининградском университете провели в 2006 году, но тогда речь шла об одной-единственной специальности «Лечебное дело». В настоящее время медицинский институт БФУ готовит специалистов сразу по нескольким направлениям, включая «Акушерское дело», «Лабораторная диагностика», «Стоматология ортопедическая», «Фармация» и «Сестринское дело» (на базе и 9, и 11 классов).

- Конкуренция при поступлении в последние годы стала заметно выше, - отмечает староста мединститута, студентка 4-го курса Екатерина Абламейко. - Это объясняется тем, что наш институт регулярно фигурирует среди самых лучших в России, и из-за большого спроса и расширения набора подскочил проходной балл.

- Сама я решила стать врачом в 9-ом классе, потому что с восторгом смотрела на людей в белых халатах. А окончательно выбрала врачебный путь после подготовительных курсов в БФУ, - рассказала нам студентка первого курса Ангелина Агульчанская. - Сегодня, спустя полтора месяца учебы на первом курсе, я общаюсь со многими сверстниками и вижу, что даже в разгар пандемии никто из них не разочаровался в выборе профессии врача и не боится лечить людей. Наоборот, в основном, хотят быстрее получить крепкие знания и мечтают о практикующей деятельности.

Со всего мира

Среди нынешних первокурсников-«медиков» много молодых людей из других регионов и городов России, включая Москву, Краснодар, города Урала, Сибири, а также стран СНГ и дальнего зарубежья. Целыми группами приезжают студенты из Индии : получив у нас англо- язычное высшее медицинское образование, они возвращаются на родину в высоком статусе.

Студент из Эквадора Хоссуэ Габриэль Аргудо учится в медицинском институте по программе «Лечебное дело».

- Я всегда мечтал встретиться с людьми в России, изучить новую культуру, язык и получить хорошее образование. Мне очень нравится Калининрад. Это город, полный возможностей, - говорит Хоссуэ Габриэль. - Знаете, я хочу стать великим доктором! Когда мой проходной балл составил 180 баллов, я подумал, что не попаду в БФУ и не сбудется моя мечта. Но процесс поступления был организован так, что учли все мои достижения на моей Родине. Пандемия не повлияла на мое решение стать врачом и не напугала меня. Боялся только, что будут проблемы с поездкой в Россию, боялся, что не попаду в Калининград. А лечить больных и помогать русским врачам я хочу уже сейчас, но смогу это только после четвертого курса.

В университете отмечают, что все студенты по-прежнему имеют возможность стажироваться в странах Евросоюза. До пандемии на регулярной основе проходил обмен учащимися медицинских вузов с Литвой, Польшей, Германией. Продолжается сотрудничество с Китаем.

Помогают в «красной зоне»

На помощь калининградским докторам студенты поспешили еще в прошлом году. Больше 200 парней и девушек, включая ординаторов и аспирантов медицинского института, вышли на работу помощниками врачей, медсестрами и врачами-стажерами. Несколько десятков человек попали посредственно в «красную зону».

- Помогать врачам с лечением ковидных больных мы идем исключительно по желанию. Никакого принуждения не было и нет! Для этих целей в БФУ сформирован кадровый резерв из студентов медицинского института - исключительно из тех, кто закончил четыре курса, - объясняет студентка пятого курса «Лечебного дела» Вера Сафонова. - Ребята с 5-го и 6-го курсов допускаются к деятельности среднего медицинского персонала, в том числе в «красные» зоны. А те студенты, кто в данный момент проходят обучение на ординатуре, уже имеют статус врача- лечебника, могут полноценно оказывать помощь коллегам в пандемию, что они и делают.

Сама Вера, к слову, готовится продолжить врачебную династию и через два года станет терапевтом. Ее прадедушка прошел Великую Отечественную войну, долгое время был военным врачом, позже - подростковым доктором. Его и сейчас вспоминают добрым словом, когда услышат фамилию. Вера, пройдя вступительные испытания на «отлично» и получив высокий проходной балл, поступила на бюджет и уже практиковалась в Калининградской областной больнице.

В БФУ имени Канта прогнозируют, что заметный рост числа абитуриентов, выбирающих медицинские специализации, сохранится и в будущем году. Правда, мест на всех может не хватить. Уже сегодня университет с трудом справляется с притоком успешных выпускников, которым приходится, в случае не поступления, либо переезжать со своими баллами в другой медицинский вуз России, либо планировать поступать заново в БФУ через год. Примеры таких настойчивых есть: минувшим летом в мединститут пробились немало тех, кто не поступил в пандемийном 2020-м, но не передумал стать врачом.

Наталья БАГРЯНСКАЯ.

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

«У ребят глаза горят, это самое главное»

Заведующий кафедрой психиатрии и нейронаук БФУ имени Канта, врач психиатр-психотерапевт высшей квалификационной категории, доктор медицинских наук Игорь РЕВЕРЧУК:

- Когда идет война, каждый хочет быть солдатом. Когда наступает пандемия, каждый хочет стать врачом. Будучи в изоляции в 2020 году, наши сегодняшние студенты осознали, что медицинские знания и навыки востребованы как никогда, поэтому надо встать и начать следовать за своей мечтой. А знаете, что самое страшное в жизни? Не успеть! Глядя на первокурсников из разных уголков мира, а также на тех, кто учился и практиковался в БФУ последние два года, порой дистанционно и с неудобствами, я понял: их горячее желание стать врачом рождает не страх и трепет, а радость иметь возможность делать благородное дело. У ребят глаза горят! Это самое главное. Им все нравится. Они рвутся в бой! А тем молодым людям, кто сомневается, идти или нет в медики, не стоит занимать место, так как медицинский институт в регионе только один. А врачи – на вес золота!