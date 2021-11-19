Миколайки могут и не открыться: Чем грозит калининградцам миграционный кризис на польско-белорусской границе

Миграционный кризис вспыхнул в начале ноября. Сегодня у границы Белоруссии и Польши – несколько тысяч мигрантов из Ближнего Востока. Фото: REUTERS

Вот уже вторую неделю продолжается «великое стояние» мигрантов на польско-белорусской границе. Там, на границе не только тучи ходят хмуро, но и новости оттуда приходят тревожные. Вот, польские силовики начали охаживать мигрантов водой (и это при нынешней совсем не летней погоде!). А вот кто-то из разъяренных курдов пробил голову булыжником польскому офицеру… Страшно. К Калининградской области этот кризис вроде бы прямого отношения не имеет, граница все-таки не наша, однако его последствия могут коснуться каждого жителя области. Об этом говорят эксперты, с которыми поговорил корреспондент «Комсомолки».

Есть опасность эскалации

Юрий ЗВЕРЕВ, старший научный сотрудник Центра геополитических исследований Балтийского региона Института геополитических и региональных исследований БФУ имени Канта:

- Миграционный кризис на польско-белорусской границе, хотя он напрямую не касается Калининградской области, тем не менее, не может не вызывать озабоченности и в нашем регионе. Во-первых, возникший очаг напряженности может привести к неконтролируемой эскалации конфликта, в который при неблагоприятном развитии событий (чего бы очень не хотелось) могут оказаться вовлечены и Россия (как союзник Республики Беларусь) и другие страны НАТО (как союзники Польши). Во-вторых, на Западе (в том числе в Польше) на уровне официальных лиц бездоказательно обвиняют Россию в том, что миграционный кризис якобы спровоцирован ею и призывают оказать на нашу страну новое экономическое и политическое давление (хотя Россия и отвергает эти наветы).

Понятно, что дополнительные санкции не пойдут на пользу социально-экономическому развитию и России в целом и ее Калининградской области (как впрочем, и тех государств, которые их введут). А новые санкции против Беларуси, которые также хотят ввести на Западе, могут к тому же осложнить транзит между эксклавным регионом России, Калининградской областью, и основной территорией нашей страны.

«Замороженная» граница

Томаш ОМАНЬСКИЙ, руководитель Польского культурного центра в Калининграде:

- На мой взгляд, этот кризис обязательно отразится на нашей жизни. Более того, я думаю, что он уже даже начал отражаться. Мы пока этого просто не посчитали и как бы не заметили. Но мои слова, вероятно, могли бы подтвердить владельцы логистических компаний. Ведь на белорусско-польской границе очередь на двое суток, литовская сторона тоже очень сильно усилила проверки. В Калининграде и так дефицит на некоторые товары, стройматериалы, в частности, и он, как вы понимаете, может еще больше увеличиться. Я думаю, это минимальные последствия кризиса – удорожание логистических цепочек.

Но есть и более долгоиграющие последствия. Они могут заключаться в том, что некоторые польские политики будут иметь аргументы для того, чтобы не открывать никаких приграничных движений, чтобы держать калининградско-польскую границу в «замороженном» состоянии.

Но в первую очередь, повторю, последствия миграционного кризиса мы ощутим в виде дополнительного рубля в ценнике в супермаркетах. И будем надеяться, что лишь дополнительным рублем дело и ограничится.

Фуры стоят по двое суток

Леонид СТЕПАНЮК, член общественного совета при Минтрансе РФ, вице-президент компании «ДСВ-Транспорт»:

- Мы очень беспокоимся, потому что у нас многие машины ходят по так называемому «большому кругу». Что это такое? Допустим, в Европу фура идет с экспортом, оттуда забирает груз и везет его на Россию, а из России уже в Калининград. Далее из Калининграда и так далее. В этом случае мы пересекаем польско-белорусскую границу, а именно - в тот момент, когда из Европы идем на Россию. И сейчас, как вы понимаете, мы забеспокоились. Хотя пока поляки не закрыли северный пункт пропуска (переход «Брузги – Кузница» был закрыт 9 ноября. - Ред.), простоя практически не было. Но сегодня, когда мы едем только через южный переход, фуры стоят по двое суток. Это грустно, но не критично.

Но что произойдет, если вдруг полностью закроют границу? Мы думали об этом, и есть вариант. Можно заходить из Польши в Литву и двигаться в «большую» Россию через Латвию, запасной путь. На крайний случай есть Калининград, однако Калининград – это транзит, а значит страшный геморрой: в связи с нашим «быстрым» оформлением потери будут очень большими. Правда, если белорусско-польскую границу закроют, в этом случае все, а не только мы, ринутся через Литву, и тогда будут такие очереди, что мало не покажется.

Если говорить о деньгах, то пока явных потерь не ощущаем. Двое суток – это в рамках, бывало и хуже. Мы ведь заключаем долгосрочные контракты, минимум на квартал, поэтому поменять цену достаточно тяжело. Но посмотрим, что будет на следующей неделе.