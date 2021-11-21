В Калининграде начал работу второй круглосуточный пункт вакцинации от коронавируса

Одновременно в мобильном пункте можно привиться и от гриппа. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Калининграде открывается второй круглосуточный мобильный пункт вакцинации от гриппа и коронавируса. Теперь получить заветную прививку в любое время можно в торгово-развлекательных центрах «Европа» и «Балтия Молл».

Как уточнили в региональном минздраве, иммунизация от гриппа и коронавируса проводится по живой очереди в следующих мобильных пунктах:

- в торговом центре «Балтия Молл» (Приморское кольцо, 2) - два пункта:

№ 1 – с восточного входа – ежедневно с 10 до 20 часов с перерывом с 14.30 до 15.15;

№ 2 – вход со стороны «ИнтерSPAR» – круглосуточно с 10 до 20 часов (технические перерывы с 13.00 до 13.30 и с 17.00 до 17.30) и с 21 до 9 часов – (технический перерыв с 3.00 до 3.45);

- во Дворце спорта «Янтарный» (ул. Согласия, 39) – с 10 до 20 часов;

- в ТРЦ «Европа» (ул. Театральная, 30) – два пункта:

№ 1 – вход со стороны Гвардейского проспекта – с 10 до 20 часов с техническими перерывами с 14.30 до 15.00 и с 17.30 до 18.00;

№ 2 – вход со стороны монумента «Мать-Россия» – круглосуточно с 10 до 20 часов (технические перерывы с 13.00 до 13.30 и с 17.00 до 17.30) и с 21 до 9 часов (технический перерыв с 3.00 до 3.45);

- ТЦ «Эпицентр» (ул. Проф. Баранова, 30) – с 10 до 20 часов с техническими перерывами с 14.30 до 15.00 и с 17.30 до 18.00;

- ТЦ «Мега центр» (ул. Ген.-лейт. Озерова, 17б), вход – с улицы Мусоргского, 10а (со стороны парковки, ориентир – шлагбаум перед входом на завод «Кварц») – ежедневно с 10 до 20 часов с техническими перерывами с 12.30 до 13.00 и с 15.30 до 16.00;

- в Доме искусств (Ленинский пр., 155, вход – с правого торца здания) – с 10 до 20 часов с техническими перерывами с 14.30 до 15.00 и с 17.30 до 18.00;

- в ТЦ «Гранд» (Советский пр., 159) – с 10 до 20 часов с техническими перерывами с 14.30 до 15.00 и с 17.30 до 18.00;

- в молодежном клубе «Галактика» (ул. Кошевого, 1) – с 10 до 20 часов с техническими перерывами с 14.30 до 15.00 и с 17.30 до 18.00;

- в медицинском пункте вокзала РЖД Калининград-Южный (ул. Железнодорожная, 15/23) – с 10 до 19 часов с техническими перерывами с 12.00 до 12.30, с 14.30 до 14.45 и с 16.45 до 17.00.

Всего, по информации минздрава, в настоящее время в области функционирует 21 мобильный прививочный пункт, из них 11 - в Калининграде. Одновременно здесь же можно привиться и от гриппа.

Кстати, для Калининградской области план по иммунизации от коронавируса, определенный Минздравом России, составляет 80% взрослого населения - 653 909 человек.

По словам замминистра здравоохранения региона Наталии Берездовец, с начала поступления вакцины от COVID-19 в регион - с сентября прошлого года - отмечались перебои с поставками. Сейчас таких проблем нет, вакцина приходит регулярно.

На территорию Калининградской области нарастающим итогом поступило более 572 тысяч комплектов доз вакцины, использовано 81,6% полученных иммунобиологических препаратов.

Берездовец добавила, что в вакцинации принимают участие 25 медицинских учреждений, в которых организовано 32 пункта вакцинации. Сформировано 29 мобильных бригад, которые работают по заявкам предприятий и организаций в коллективах более 50 человек.