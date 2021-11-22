Как Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Калининградской области может помочь калининградскому бизнесу

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Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Калининградской области (РЦК) создан на базе Фонда «Центр поддержки предпринимательства Калининградской области» в2019 году и является исполнителем национального проекта «Производительность труда» в части адресной поддержки предприятий в Калининградской области.

Ранее «Клопс» рассказывал, как программа нацпроекта и квалифицированная методологическая и организационная поддержка сотрудников РЦК помогают улучшить работу предприятия. А о том, кто же стоит за успехами проекта и каких результатов он достиг, рассказали руководители проектов Дмитрий Кущенко, Богдан Бутым, Игорь Глухов и заместитель руководителя РЦК, тренер «Фабрики процессов» и декомпозитор Евгения Галдус.

Как формировалась команда специалистов РЦК?

Дмитрий Кущенко: «Нам было важно сформировать коллектив профессионалов, которые помогали бы развитию экономики и производства в регионе. Сейчас в команду Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Калининградской области входят 6 человек. Это специалисты, в совершенстве владеющие инструментами анализа и оценки производительности труда.

Каждый из нас обладает опытом внедрения инструментов бережливого производства в различных сферах и производствах. Каждый знает пул максимально эффективных методик. И не просто знает, но и применяет их в своей профессиональной деятельности на практике: в реальных производствах, с людьми на предприятиях, решает реальные производственные задачи и проходит все этапы проекта — от зарождения идеи до её внедрения».

Евгения Галдус: «Я вижу огромную пользу в работе проекта и РЦК для всей нашей страны. В период моей работы в нескольких производственных компаниях меня терзал вопрос: почему, имея трудоспособное население, ресурсы и большие амбиции, отечественным производителям приходится оглядываться на зарубежных конкурентов не с позиции силы? Оказалось, в реальности управляющим высшего и среднего уровня бывает очень сложно перестроить вектор развития компании из-за большого объёма оперативных задач».

Что РЦК уже успел реализовать?

Игорь Глухов: «В2020–2021 году в “Фабрике производственных процессов” приняли участие сотрудники прибалтийского судостроительного завода “Янтарь”, АО “Экопэт”, в“Фабрике офисных процессов”— МКП “Калининград– ГорТранс”.

Предприятия-участники национального проекта “Производительность труда” абсолютно бесплатно могут получить знания и умения в сфере бережливых технологий для своих сотрудников на базе РЦК: на “Фабрике производственных процессов” и на “Фабрике офисных процессов”. Обе “Фабрики” — это учебные практические площадки. На них участники на реальных кейсах получают опыт применения технологий бережливого производства. Кроме того, сертифицированные тренеры РЦК проводят тренинги по темам бережливых технологий и методике развёртывания проекта на предприятии.

На сегодня благодаря сотрудникам РЦК создано шесть потоков-образцов в самых разных областях: производство стальных труб, полых профилей и фитингов; производство мебели; производство медной проволоки; производство кондитерских глазурей, глазурей для мороженого, кремовых начинок и повидла; переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков; производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары».

Как еще помогает «Фабрика процессов»?

Богдан Бутым: «Такой вид обучения позволяет нам научить сотрудников на собственном опыте видеть потери, находить их и устранять с помощью инструментов бережливого производства. В течение первой смены участники обучения знакомятся с процессом в том виде, в котором он задан правилами игры. В течение второй смены они с помощью инструментов бережливого производства внедряют какие-то улучшения, а в течение третьей смены добиваются устойчивых показателей в части выработки, качества и финансовых показателей производства.

В ходе обучения слушатели должны выпустить определённое количество продукции и научиться снижать время протекания процесса сборки до 2 раз, повышая загрузку операторов.

Не всегда это удается сделать сразу. Но, анализируя собственные промахи и ошибки, быстро перестраиваясь и организовывая производственный процесс, команда решает поставленные задачи, формирует понимание, как без дополнительных финансовых инвестиций можно значительно повысить производительность труда.

“Фабрика процессов” помогает вовлечь персонал предприятий в культуру непрерывных улучшений, и опыт, полученный на обучении, сотрудник может применить у себя на рабочем месте. Всего “Фабрику” уже прошло 72 сотрудника.

Сейчас проводится подготовка инструкторов по бережливому производству на предприятии. Это те сотрудники, которые проходят обучение на площадке ФЦК инструментам бережливого производства с целью методологической и организационной поддержки сотрудников предприятий-участников национального проекта».

Какие методы бережливого производства использует в работе сам РЦК?

Евгения Галдус: «Мы пользуемся всеми доступными инструментами бережливого производства на проектах: картированием, стандартизированной работой, 8D, быстрой переналадкой и многими-многими другими. Кроме того, есть инструменты, которые позволяют нам наладить нашу командную работу в офисе и даже свой личный быт: 5С, анализ “5 почему”, инфоцентр.

Нужно понимать, если каждый из нас, от руководителя до рабочего, будет готов встать на новый путь, сделать свой первый шаг для внедрения бережливого производства, от этого выиграет как экономика страны в целом, так и каждая семья России».

Как вы сами оцениваете успешность реализации проекта «Производительность труда»?

Евгения Галдус: «Цифры говорят сами за себя! Уже 44 предприятия вошли в нацпроект в Калининградской области, из них 21 — внедряют или планируют внедрять мероприятия совместно с Региональным центром компетенций. Мы помогаем расти предприятиям-участникам, растём сами и строим амбициозные планы на будущее!»

В Калининградской области участниками национального проекта «Производительность труда» стали такие предприятия как ООО «БалтРыбТех», ООО «Техно-Тюб», ООО «Аквелла Инвест», ООО «ТПК», ООО «Балтийский провод», ООО «Первая картонажная фабрика», ООО «Грюнвальд», АО «ЭСВА» и другие. Всего обучено 297 сотрудников, но это только начало: в 2022 году планируется увеличить все показатели.

По словам Ирины Мироедовой, руководителя проектов РЦК и менеджера по управлению изменениям, на реализацию в 2022 году были выбраны лучшие практики для внедрения на предприятиях. Лучшие практики — это опыт предприятий по повышению производительности труда в рамках национального проекта. Он был получен после того, как предприятие определило проблематику на потоке-образце, проанализировало ситуацию, определило и внедрило мероприятия с использованием инструментов бережливого производства. Таким опытом можно делиться с другими предприятиями, которые оказывают подобные услуги, производят похожие товары.

Стать участником национального проекта «Производительность труда» в Калининграде и узнать все детали работы национального проекта можно в Региональном центре компетенции в сфере производительности труда Калининградской области (Фонд «Центр поддержки предпринимательства Калининградской области»):

+7 (4012) 994 588,

mbkaliningrad.ru,

сайт национального проекта (ИТ-платформа) — «Производительность.рф».