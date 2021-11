«Еду оставляют под дверью, а про меч потом расскажу»: Алиханов показал, как живет в самоизоляции в своем кабинете

С подчиненными губернатор общается либо по телефону, либо по видеосвязи. Фото: Instagram.com

В прошлую пятницу, 19 ноября, после оперативного совещания в правительстве области губернатор Антон Алиханов узнал, что получил положительный результат ПЦР-теста. В тот же день глава региона самоизолировался прямо в своем кабинете.

После завершения трудового дня губернатор вышел в прямой эфир в Instagram и рассказал о самочувствии:

- Чувствую себя хорошо, никаких симптомов. Слабость. Запахи не пропали. Температуры у меня нет. Антитела я проверял где-то месяц назад, было 18,5 при нижнем [показателе в] 10. Не очень высокие, надо было ревакцинироваться. Температура - 36,8. Я буду болеть в кабинете. У меня есть, собственно говоря, диван здесь за стенкой. Мечи - это подарки. Не буду рассказывать легенду одного из этих мечей, хотя она интересная. Когда-нибудь расскажу.

Во время общения с подписчиками губернатор не без гордости показал пластинку The Battle Of Mexico City рэп-метал-группы Rage Against the Machine (эта запись концерта 1999 года была выпущена в этом году на виниле). RATM Алиханов назвал «антиглобалистами нашими коммунистическими, коммунистическими мексиканцами из Нью-Йорка».

Впрочем, прямой эфир в Instagram убедил не всех. Судя по комментариям в соцсетях, некоторые калининградцы не поверили, что глава региона действительно мог запереться в четырех стенах в правительстве, а не дома. В понедельник Антон Алиханов опубликовал видео, в котором решил показать не только рабочую часть своего кабинета, но и все, что обычно остается за кадром. Вооружившись смартфоном, губернатор обошел все закоулки.

- Если кто-то сомневается, что я действительно изолировался на работе, то я действительно изолировался на работе. Есть у меня тут еще комната, там санузел еще. Есть возможность изолироваться тут, - рассказал он.

Кроме рабочего стола губернатор показал раскладную кровать, над которой висит картина с видом Кенигсберга (Биржа и Зеленый мост). Рядом с кроватью видны несколько гантелей, а посередине комнаты стоит стол с четырьмя стульями. В коридоре внимательные подписчики могли заметить стоящую в углу саблю и спортивную сумку.

Рядом с кроватью видны несколько гантелей, а в коридоре внимательные подписчики могли заметить стоящую в углу саблю. Фото: Instagram.com

Незадолго до этой экскурсии губернатору позвонил корреспондент «Комсомолки» Александр Гамов, которому удалось выяснить еще несколько подробностей. В частности, Алиханов рассказал, что пользуется услугами по доставке еды (ее «оставляют под дверью»), а с подчиненными общается либо по телефону, либо по видеосвязи.

- Врачи диагноз мне поставили в пятницу, хотя заболел я, наверное, вечером среды, - пояснил он. - Сказали: давайте - нужно десять дней провести на карантине, на самоизоляции. Ну, я попросил их все-таки меня протестировать еще раз завтра. Если тест будет отрицательный, то потом еще пару дней – и со вторым отрицательным, наверное, все-таки я вернусь уже к работе нормальной, полноценной.

Полностью интервью с губернатором читайте здесь.